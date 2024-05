Albares compromete un acuerdo global sobre Gibraltar con especial atención a los trabajadores españoles

El acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para definir las relaciones con Gibraltar en la era post Brexit buscará dar una respuesta global a cuestiones cotidianas como los derechos de los trabajadores españoles en la colonia, tanto los actuales como los futuros. También para permitir un uso conjunto del aeropuerto e igualmente para resolver los llamados "irritantes" como el control del constante trasiego de militares en la Roca.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ha garantizado este lunes que el tratado abrirá una nueva etapa de convivencia que permitirá dar respaldo a todos los flecos de la relación entre los territorios vecinos.

"Este acuerdo para una zona de prosperidad compartida abrirá, una vez que lo alcancemos, una nueva etapa de convivencia entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar después de tantos años. Y que esas estrechas relaciones económicas, comerciales y personales que en la comarca son normales ya, de hecho, lo sean también de derecho. Y que evitemos, a su vez, situaciones de desconfianza, incidentes y desigualdad que no están justificadas", ha enfatizado Albares tras reunirse con los alcaldes del Campo de Gibraltar, la Mancomunidad de Municipios y la Junta de Andalucía para abordar una negociación que ha definido como "en estado de reunión permanente".

Albares ha subrayado que la movilidad de los militares "quedará controlada y definida" al igual que el libre tránsito entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar, aunque, una vez más, ha declinado entrar en detalles aludiendo a una negociación en curso "muy compleja" para la que no hay fecha final pero que se presupone relativamente cercana.

En la reunión, celebrada durante algo más de una hora y media, la representación comarcal ha estado formada por todos los alcaldes (salvo Tarifa, que ha delegado en el teniente de alcalde), la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, y el subdelegado de la Junta en la comarca, Javier Rodríguez Ros, entre otras autoridades.

"Me acabo de reunir con las autoridades del Campo de Gibraltar para abordar los avances en el acuerdo en relación a Gibraltar para una zona de prosperidad compartida, para que ellos pudieran formularme las preguntas que desearan sobre todos los aspectos, cualquier duda que tuvieran y también para escucharles en sus comentarios y en sus aspiraciones que ya me han ido trasladando al ser esta la tercera reunión", ha comenzado el titular de la diplomacia española.

Albares ha recordado que el pasado 12 de abril se alcanzaron avances "muy significativos" en la reunión en Bruselas con el comisario Maros Sfcovic y su homólogo en Reino Unido, David Cameron.

"Acordamos líneas políticas generales que incluyen el aeropuerto, bienes o movilidad, entre otros temas. A los alcaldes también les he ofrecido información sobre asuntos de interés como la eliminación de la Verja, el uso del aeropuerto, la libre circulación de personas y mercancías, los derechos de los trabajadores, que por supuesto vamos a salvaguardar y por los que vela este Gobierno, y la posición de soberanía de España que queda intacta y salvaguardada", ha recalcado el ministro.

Sin embargo, en su comparecencia posterior a la reunión con los alcaldes no ha hecho alusión a otros aspectos puestos sobre la mesa como la gestión del medio ambiente, la equiparación fiscal o la lucha contra el contrabando que igualmente forman parte del amplio listado de aspiraciones y demandas de la comarca.

"Lo que guía a este Gobierno en la negociación del acuerdo es, ante todo, el bienestar de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar", ha subrayado Albares, con especial atención a los "miles" de trabajadores que cruzan la Verja a diario. Sobre este colectivo, igualmente sin entrar en el fondo, Albares ha defendido que el primer efecto del acuerdo será "garantizar los derechos de los trabajadores actuales y futuros en Gibraltar". "Que sus vidas sean más felices", ha resumido.

En cuanto al aeropuerto, nuevamente sin aportar detalles sobre los controles fronterizos y la aplicación del tratado de Schengen, el ministro ha defendido que un uso conjunto del aeródromo del Peñón permitirá dinamizar la economía. "Hoy me he despedido de los alcaldes deseándonos que la próxima reunión pueda ser con un vuelo desde ese aeropuerto a Madrid y no con las complejidades que hay en estos momentos", ha concluido.