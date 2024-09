Antonio Moreno, presidente de la AGI: "Es inadmisible ver pasar industrias que van a otros lugares por falta de suelo"

Los Barrios/El presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), Antonio Moreno, ha demandado este miércoles más suelo industrial disponible para evitar la pérdida de inversiones con potencial para instalarse en la comarca. Moreno ha efectuado el llamamiento durante la presentación de la memoria de 2023 de la entidad que agrupa a las principales empresas del sector y el Puerto de Algeciras.

"Es inadmisible ver pasar industrias que se van a otros lugares por falta de suelo. ¿Cómo queremos progresar si no nos dotamos de las mínimas medidas para crecer? Me parece inconcebible que nadie en el Campo de Gibraltar clame y ofreza suelo industrial", ha subrayado Moreno ante los representantes del sector reunidos en el Hotel Guadacorte. Según Moreno, el Campo de Gibraltar perdió por este motivo el proyecto de metanol verde promovido por Maersk en favor de Huelva. "Y ahora una fábrica de fibra de vidrio para parques eólicois se instalará en Puerto Real y otra de baterías de litio en Málaga. Y se ha hablado de una fábrica de coches de China que no sabemos dónde acabará", ha reflexionado Moreno, en este último caso en referencia a la compañía Great Wall Motors, que busca suelos cercanos al puerto algecireño para instalarse en Europa.

Antonio Moreno igualmente ha repasado otras demandas, algunas recurrentes, del sector industrial para poder mantener las cotas de crecimiento y generación de empleo. "El problema no es la deslocalización de la industria, sino atraer productividad para poder seguir fabricando aquí, que no seamos una industria obsoleta", ha conminado Moreno.

Así, para la AGI resulta fundamental la reconversión de la infraestructura ferroviaria "del siglo XIX" por otra acorde a las necesidades de la comarca, sin descuidar la importancia de una red eléctrica con capacidad suficiente para los futuros proyectos de hidrógeno verde. "Además, el Puerto de Algeciras necesita una solución de Estado para poder seguir desempeñando su papel. Es un puerto de Estado y debe facilitársele la infraestructura para crecer", según Moreno.

El presidente de la AGI también se ha referido a la escasez de agua, necesaria para los procesos industriales. "Aspiramos a contar con agua reciclada para el año 2026 o 2027. Pero la presa de Gibralmedina es de risa. Ahora se planifica para 2039. Llevamos pidiéndola diez años y aún le quedan quince. Al final, no será nada. No le damos a la industria lo que necesita para crecer y atraer a más industrias", ha enfatizado Moreno.

Las carreteras han ocupado buena parte de su intervención por ser otro de los ejes vitales para el sector. "Necesitamos una circunvalación desde El Higuerón a Pelayo. Lo que se propone ahora, un tercer carril para la A-7, supone parchear y soluciones provisionales que, cuando estén terminadas, serán obsoletas. Nos conformamos, pero no habrá nunca una gran circunvalación como la que necesita el área metropolitana del Campo de Gibraltar", ha concluido.