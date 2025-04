La amenaza invisible: el sarampión pone en alerta al Campo de Gibraltar por su proximidad con Marruecos

Algeciras/“Buenos días. Nuestro enfermero nos solicita que traslademos la siguiente información: desde la Consejería de Salud y Familias, se recomienda adelantar la vacuna de la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) en niños que viajen a países con alta endemia de sarampión, como puede ser Marruecos o Rumanía”.

El mensaje ha comenzado a llegar, casi como una advertencia susurrada, a los teléfonos móviles de muchas familias de Algeciras a las puertas de la Semana Santa. En el texto, breve pero inquietante, se indica que puede adelantarse la primera dosis de la vacuna a los seis meses para los bebés que aún no han cumplido un año y vayan a viajar fuera de España. Lo firma un colegio, pero podría ser cualquiera. Porque la recomendación, aunque todavía suena a prevención, no es anecdótica ni local: obedece a una alerta sanitaria real.

El sarampión, esa enfermedad que muchos creían cosa del pasado, ha vuelto. Y lo ha hecho con fuerza.

Más de 50 casos en lo que va de año en Andalucía

La Consejería de Salud ha activado un plan de búsqueda activa de andaluces sin vacunar ni inmunizados a pesar de haber pasado la enfermedad. No es casual. Desde principios de año, Andalucía ha contabilizado 53 casos confirmados de sarampión. Es una cifra que supera el total de casos sumados en los últimos siete años. El repunte ha llevado a declarar siete brotes en distintos puntos de la comunidad. Dos ya han sido cerrados; otros siguen abiertos. Y aunque en la provincia de Cádiz no se ha notificado aún ningún caso, las miradas están puestas en el sur.

El Campo de Gibraltar, punto de tránsito entre continentes, es una frontera invisible también para los virus. A diario, cientos de personas cruzan en ferry o helicóptero desde Algeciras y Tarifa hacia Tánger o Ceuta. Marruecos, en estos momentos, sufre una epidemia que acumula cifras alarmantes: 40.000 casos y 150 muertes entre septiembre de 2023 y enero de 2025. La región de Tánger-Tetuán, conectada directamente con el Estrecho, es la tercera más afectada del país.

Ceuta, más cerca aún, ha registrado también varios casos confirmados. Aunque no se ha declarado brote, su tasa de vacunación –un 86% frente al 95% recomendado para garantizar la inmunidad de grupo– obliga a extremar la vigilancia.

El efecto dominó de la desconfianza y la pandemia

La pediatra y divulgadora Lucía Galán lo resume con crudeza: “¿El sarampión una enfermedad del pasado? Ya nos gustaría…”.

En lo que va de 2025, España ha sumado 229 contagios. En todo el año anterior fueron 142. Los números están en ascenso y se ceba especialmente con los más pequeños: casi la mitad de los casos afectan a menores de cinco años, muchos de ellos aún no vacunados por edad. “El sarampión no siempre es una enfermedad leve. Puede causar neumonía, encefalitis, incluso la muerte”, recuerda Galán, quien denuncia el auge de los discursos antivacunas en redes sociales y foros, importados en gran parte desde Estados Unidos, donde ya se han registrado más de 500 contagios y la muerte de dos niños no vacunados.

Durante la pandemia de Covid-19, el confinamiento y el colapso sanitario provocaron un descenso leve pero sostenido en las tasas de vacunación infantil. España mantiene una buena cobertura de la triple vírica –96% en la primera dosis, 92% en la segunda–, pero insuficiente para cerrar la puerta al virus. En 2019, los porcentajes eran más altos: 98% y 94%. Y esa pequeña grieta en el muro puede abrir paso a una infección de altísima capacidad de contagio: se calcula que una persona enferma puede transmitir el virus a entre 15 y 18 personas si no están inmunizadas.

Brotes recientes en la Costa del Sol

El caso más grave en lo que va de año en Andalucía se ha producido en una guardería de Fuengirola, donde el virus se coló a principios de febrero y acabó afectando a diez personas, ocho de ellas menores de un año. La tasa de ataque en una de las aulas fue del 50%. La Consejería de Salud logró declarar inactivo el brote tras pasar 46 días sin nuevos contagios, pero ese no fue el único. Un instituto de secundaria en Mijas también registró seis casos, sin que se haya podido identificar el origen del contagio.

La situación no es alarmante, pero sí preocupante. Y en salud pública, actuar antes de que salten las alarmas es clave.

La triple vírica, la barrera invisible

La vacuna de la triple vírica es segura. Lleva décadas administrándose en el calendario oficial, protege frente al sarampión, la rubeola y las paperas, y ha salvado millones de vidas en el mundo. No causa autismo, recuerda la doctora Galán. No provoca efectos secundarios graves. No hay argumento científico contra ella. Y sin embargo, es víctima de su propio éxito: generaciones enteras han crecido sin ver un solo caso de sarampión a su alrededor. La falsa sensación de seguridad lleva a algunos padres a retrasar o cuestionar la vacunación. Una decisión que, en contexto de brotes como los actuales, puede tener consecuencias fatales.

El sarampión, esa enfermedad que muchos creían cosa del pasado, ha vuelto. / E.S.

La Organización Mundial de la Salud ha sido clara: el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños a nivel mundial. No hay tratamiento específico. Solo medidas de apoyo y vigilancia de complicaciones como la neumonía o la encefalitis. La fiebre puede alcanzar los 40 grados. Los síntomas iniciales parecen los de un simple resfriado: mocos, tos, ojos rojos, malestar. Luego llega el exantema, el característico sarpullido que se extiende desde la cabeza hasta el tronco. A esas alturas, el virus ya ha hecho su trabajo. Ya ha contagiado a otros.

Vigilancia reforzada en el Campo de Gibraltar

Por eso, en zonas como el Campo de Gibraltar, donde la movilidad internacional es diaria, la vigilancia no puede relajarse. La Consejería ha reforzado el seguimiento de los historiales vacunales en los centros de salud de la comarca y anima a las familias a consultar con sus pediatras si tienen previsto viajar al extranjero. Los colegios, en muchos casos, ya están colaborando en la difusión de estas recomendaciones. “Niños con más de 3 años y sin ninguna vacuna administrada de triple vírica: iniciar pauta de vacunación”, concluye la circular.

La advertencia llega sin dramatismo, pero con urgencia.