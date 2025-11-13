Alerta en los colegios del Campo de Gibraltar por un brote de “boca-mano-pie”, el virus infantil que vacía las aulas cada otoño

La enfermedad boca-mano-pie (EBMP) es una infección vírica común en la infancia en la que pueden presentarse úlceras dolorosas en la boca.

Apenas llevamos dos meses de curso y la mayoría de los alumnos de las escuelas infantiles –y de los colegios e institutos, seguro que también– ya se han tenido que quedar algún día en casa porque no se encontraban bien. Un clásico de esta época que, además, pone en jaque a las familias cuando llega el momento de reorganizar el trabajo, los horarios y los turnos de cuidados. Si no es por tos, es por mocos, y si no, porque la fiebre se dispara sin previo aviso.

Pero este otoño, además de los habituales virus respiratorios, hay un viejo conocido que vuelve con fuerza: la enfermedad de boca-mano-pie, un virus tan contagioso como incómodo que se ha convertido en protagonista en muchas aulas del Campo de Gibraltar. Varios centros educativos, especialmente aquellos con etapas de Educación Infantil, han remitido en los últimos días una circular a las familias alertando del aumento de casos y ofreciendo información y recomendaciones elaboradas por el Servicio de Epidemiología del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este y Oeste.

“Ante la alta incidencia que se está registrando de la enfermedad de boca-mano-pie en el Campo de Gibraltar y las múltiples dudas que os pueden surgir, nuestro enfermero de referencia nos transmite información importante”, recoge el mensaje enviado por algunos colegios a los padres.

Circular informativa difundida entre los colegios del Campo de Gibraltar por el brote del virus “boca-mano-pie”. / Junta de Andalucía

Un virus habitual, pero muy contagioso

La enfermedad boca-mano-pie (EBMP) es una infección vírica común en la infancia, causada generalmente por el virus Coxsackie, de la familia de los enterovirus. Aunque su nombre pueda sonar alarmante, los pediatras recuerdan que suele cursar de manera leve y autolimitada, sin necesidad de tratamiento específico.

Los síntomas más frecuentes son la fiebre moderada, el malestar general y la aparición de pequeñas ampollas o vesículas en las manos, los pies y, a veces, en los glúteos. Además, pueden presentarse úlceras dolorosas en la boca, que dificultan la alimentación y el descanso de los pequeños.

“Es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad en entornos como las guarderías o los colegios, donde los niños comparten juguetes, tocan las mismas superficies y aún están aprendiendo rutinas de higiene”, explican desde el área sanitaria.

Cuándo deben quedarse en casa

El protocolo difundido por Salud Pública busca un equilibrio entre prevenir contagios y evitar ausencias innecesarias. Según las indicaciones, los niños no deben acudir al centro escolar mientras tengan fiebre o un estado general afectado, es decir, si están decaídos, cansados o rechazan comer y beber.

Una vez pasan 24 horas sin fiebre y el menor se encuentra bien de ánimo, puede volver a clase, incluso aunque aún tenga algunas lesiones en la piel, ya que en ese punto el riesgo de transmisión es mucho menor.

El documento también recuerda la importancia de lavarse las manos con frecuencia, limpiar superficies y juguetes compartidos, y evitar el contacto con el líquido de las ampollas, ya que son vías habituales de contagio.

Una menor manipula un juguete educativo en una guardería. / D. S.

Las señales de alarma

Aunque la EBMP suele resolverse sin complicaciones, el protocolo advierte de algunos síntomas de alarma que deben vigilar los padres y que requieren atención médica: signos de deshidratación (como rechazo total de líquidos, boca seca o ausencia de lágrimas), dolor de cabeza intenso o rigidez de nuca, y somnolencia o decaimiento extremo.

En algunos colegios de la comarca, las bajas simultáneas se cuentan por decenas. En las escuelas infantiles, donde los niños comparten más tiempo de juego y descanso, las aulas se han visto especialmente afectadas.