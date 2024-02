Los agricultores bloquean el Puerto de Algeciras contra las importaciones "sin control" desde Marruecos

Llueven tomates y calabacines en el acceso norte del Puerto de Algeciras. Los antidisturbios repelen el bombardeo hortofrutícola y cargan contra la cabeza de la manifestación. Alguien agita una pancarta mientras retrocede a duras penas. "Con el tomate marroquí no hay futuro", se lee. Un agricultor recibe un golpe en la cabeza. Un porrazo de un policía. Sangra. Algunos manifestantes recriminan a los otros el lanzamiento de frutas y verduras. La lluvia cesa. Baja la tensión, pero siguen los sentimientos a flor de piel. "Nos están quitando nuestro medio de vida, dejadnos pasar", se queja con lágrimas en los ojos un trabajador del campo frente a un numeroso grupo de policías que observa tras los escudos.

Esta y otras muchas escenas de tensión se han vivido en la mañana de este jueves desde La Menacha hasta el acceso norte al Puerto algecireño, la principal puerta de entrada de frutas y verduras procedentes de Marruecos, que una multitud de agricultores de diferentes provincias andaluzas han conseguido bloquear durante casi siete horas. El resultado: dos heridos (un manifestante y un agente), dos detenidos y seis personas identificadas.

Bajo el lema Por un Campo Vivo, la movilización fue una continuación de las que se dan en otras partes de España y de la Unión Europea (UE). "La cuestión básica y fundamental es que el sector agrario europeo está en crisis, las políticas agrarias nos están expulsando, nos están condicionando, no nos dejan trabajar y, en definitiva, se nos está cargando este modelo profesional y social que es el mayoritario en Europa", explicó Miguel López Sierra, secretario general de COAG en Andalucía. "Esto no es cuestión de dos días, no es una broma. Llevamos cinco años movilizándonos, pero no teníamos este respaldo porque no había sequía", continuó López Sierra, para el que los "principales enemigos" son el millar de empresas españolas (y alemanas, francesas, italianas, etcétera) que "producen en Marruecos" sin las exigencias medioambientales y sanitarias de la UE y luego traen el producto "para ponerle la etiqueta española". "Vamos a ir a por ellos, no vamos a parar", dijo.

"La gente tiene que saber las alertas sanitarias que hay, que los están envenenando. Se están utilizando productos que están prohibidos en la Unión Europea y hay muchas producciones de estas que vienen con residuos. Esto está pasando a la cadena alimentaria y se está consumiendo. Lo último que nos acaba de llegar es un virus con fresas, precisamente de Marruecos", exclamó durante la manifestación.

"Estamos echando pulso al sistema. Hay que poner ya pie en pared porque lo que tenemos en juego es la alimentación de Europa y esto no es ninguna broma", apostilló, antes de afirmar existe el riesgo de que España empiece a "depender exclusivamente de las importaciones", lo que puede generar "una crisis alimentaria en Europa": "Esto es muy serio, estamos hablando de la salud pública, del interés general".

"Europa nos carga con burocracia para que no podamos dar respuesta, más tiempo mirando los papeles que realmente donde tenemos que estar, que es trabajando en el campo. Estamos vigilados hasta por satélite, conocen nuestras cosechas, lo que tenemos sembrado, lo que se ha perdido, el margen que hay, lo pueden medir, existen instrumentos para controlarnos al 100%, no estamos manejando explosivos. Lo que queremos es que nos dejen trabajar, que nos dejen hacer alimento en un proceso de calidad y de seguridad alimentaria y sostenible medioambientalmente hablando", concluyó.

Cuando López Sierra hablaba así el objetivo estaba cumplido: el bloqueo del Puerto de Algeciras. La interrupción por dos veces de la autovía no estaba prevista. Surgió durante la marcha y con el rechazo de un gran número de participantes. "Necesitamos a la opinión pública", justificó uno de ellos. "Solo queremos para los camiones de Marruecos", insistieron.

El caso es que en dos ocasiones cortaron la A-7, la primera de manera espontánea. Desde antes de las 10:00, la Guardia Civil de tráfico y los paneles informativos de la DGT ya indicaban a los camiones, a la altura de SAM Algeciras, que continuaran para entrar por el acceso sur. Que por allí no siguieran hacia el Puerto. De facto, la entrada estaba cortada.

La marcha lenta circuló al principio ordenada desde el estadio Nuevo Mirador en dirección a la entrada al recinto portuario por la vía de servicio. Al frente, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz permitió que fueran cuatro tractores como símbolo de la protesta después de no dar permiso para la tractorada prevista inicialmente desde Jerez de la Frontera.

El caso es que, a la altura de la Venta Peña, un grupo de personas decidió saltarse el guion e invadió la carretera principal. Se acabó el orden pactado y cientos de personas siguieron el mismo camino, sin que la Policía interviniera, hasta llegar a la rotonda de Porcelanosa, donde la manifestación se dividió en dos grandes grupos. Uno se quedó para impedir el tráfico en la A-7. El otro siguió hacia el Puerto.

El corte de la autovía no previsto hizo que la Policía castigara a los manifestantes sin dejarles acercarse al arco de entrada al puerto. Eso fue lo que generó las primeras escenas de tensión. Finalmente, los líderes de las organizaciones agrarias convocantes (COAG, Asaja, UPA y Cooperativas Agroalimentarias) acordaron con la Policía que les dejaran avanzar unos metros si volvían los que seguían en la autovía. Así ocurrió alrededor de la una de la tarde, pero por poco tiempo. Tras avanzar unos metros, sin llegar al arco de acceso en sí, un grupo de manifestantes decidió desandar el camino y volver a cortar la autovía. De nuevo momentos de tensión. La Policía decidió entonces desalojar la vía para que se reanudara el tráfico. Durante la intervención para sacar a los manifestantes de la A-7 se produjo la detención de dos de ellos. Luego el resto fue conducido de vuelta a La Menacha. El acceso norte continuó cerrado hasta las seis de la tarde.

"Las movilizaciones en los puertos y sobre todo en Algeciras tienen un significado muy especial, porque es por los puertos por donde entra esa competencia totalmente desleal, porque entran producciones que no tienen nada que ver pero en competencia con las nuestras, hechas sin cumplir normas que sí que estamos obligados los productores UE y se mezclan en el mercado con el nuestro", explicó Andrés Góngora, de COAG Andalucía. "Es fundamental que el control de esas importaciones se ponga a unos niveles que a día de hoy son inaceptables. No es normal que no se vigile, que no se controle y que siga entrando como si no pasara nada y que la mayoría de los consumidores no saben lo que están comprando", defendió.

En esta línea se expresó el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano: "Hay que poner el foco donde está la raíz de los problemas y es evidente que las importaciones de países terceros que no se han producido en las mismas condiciones ni en materia fitosanitaria a ni sociolaboral, crean una competencia desleal, inunda los mercados, produce la quiebra técnica de nuestras explotaciones. Por eso es importante poner el foco en estas instalaciones en un puerto como el de Algeciras que es puerta de entada de esas producciones". "Estamos hablando de garantizar la supervivencia del sector primario en Europa pero también la seguridad alimentaria de sus habitantes. Es una cuestión de salud pública y también de blindar un sector estratégico para garantizar la seguridad alimentaria de Europa", sentenció.