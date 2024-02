Las protestas de los agricultores en directo: la marcha se dirige a pie desde La Menacha hasta el Puerto

La movilización convocada este jueves por las asociaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias hasta el Puerto de Algeciras ha comenzado con más 1.500 personas, según fuentes de la Policía Local.

En declaraciones a los periodistas, el secretario general de COAG en Andalucía, Miguel López, ha afirmado que "esto es la continuación de este proceso de movilizaciones que se abrieron a nivel europeo". "La cuestión básica y fundamental es que el sector agrario europeo está en crisis, las políticas agrarias nos están expulsando, nos están condicionando, no nos dejan trabajar y, en definitiva, se nos está cargando este modelo profesional y social que es el mayoritario en la Unión Europea".

"Hay que poner ya pie en pared porque lo que tenemos en juego es la alimentación de Europa y esto no es ninguna broma", ha añadido López, que ha afirmado que "si se empieza a depender exclusivamente de las importaciones puede haber una crisis alimentaria en Europa".

Asimismo, ha criticado que "se están utilizando productos que están prohibidos en la Unión Europea y hay muchas producciones de estas que vienen con residuos". "Esto está pasando a la cadena alimentaria y se está consumiendo", ha manifestado el secretario de COAG, que ha añadido que "lo último que nos acaba de llegar es un virus con fresas, precisamente de Marruecos".

"No tenemos nada contra Marruecos, que vaya esto por delante. En Marruecos los que están produciendo no son de allí, son empresas de aquí, más de mil empresas españolas hay allí, que tiene además almacenes aquí subvencionados por los fondos de desarrollo rural y que se traen los productos y los manipulan aquí y los venden como nuestros". "Vamos a ir a por ellos, no vamos a parar", ha concluido.