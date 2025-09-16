Los agentes de aduanas de La Línea exigen claridad tras el acuerdo sobre Gibraltar

El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar, que contempla la integración del Peñón en la unión aduanera de la UE y la aplicación de las normas de Schengen, ha abierto un nuevo horizonte político y económico en el Campo de Gibraltar. Sin embargo, los profesionales aduaneros de La Línea de la Concepción denuncian que todavía desconocen cómo deberán operar en este escenario y alertan de la incertidumbre que pesa sobre un sector clave para la economía comarcal.

El Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros (CGAA) remitió el pasado 8 de septiembre una carta a la Subdirección de Gestión Aduanera para solicitar aclaraciones urgentes sobre el tratamiento que recibirán las mercancías en la frontera con Gibraltar. Desde la Administración Tributaria, sin embargo, se han limitado a señalar que las negociaciones dependen en exclusiva del Ministerio de Asuntos Exteriores y que no disponen de más detalles.

“Los profesionales necesitamos seguridad jurídica y procedimientos claros para poder prestar un servicio eficiente y conforme a la normativa vigente”, ha advertido este martes a través de una nota de prensa Antonio Llobet, presidente del Consejo, quien lamenta la falta de comunicación oficial y reclama un marco operativo definido cuanto antes.

Las dudas son múltiples: qué régimen se aplicará a las mercancías de terceros países que entren por Gibraltar con destino a la península, cómo se regularán los intercambios comerciales entre el Peñón y España o qué papel desempeñarán las aduanas del Campo de Gibraltar, en particular la de La Línea y el puerto de Algeciras, en la inspección de productos para garantizar la seguridad del mercado único europeo.

El acuerdo prevé que Gibraltar armonice su sistema fiscal con los estándares de la UE, con la introducción de un impuesto sobre las ventas del 15% en un plazo de tres años, y que se garantice una competencia justa en ámbitos como medio ambiente, ayudas de Estado o política social. También se eliminarán las barreras físicas en la Verja para permitir la libre circulación de personas, trasladando los controles al puerto y al aeropuerto de Gibraltar.

Pero para los agentes y transitarios del Campo de Gibraltar, estas transformaciones pueden suponer una amenaza directa para su actividad. El CGAA insiste en que la gestión aduanera de Gibraltar afecta de forma directa a miles de puestos de trabajo vinculados al comercio exterior, la logística y los servicios aduaneros en la comarca. Por ello, reitera su disposición a colaborar con la Administración para definir los procedimientos que resulten necesarios. “La cooperación entre las instituciones y los agentes económicos es la única vía para garantizar una transición ordenada y segura hacia el nuevo marco de relaciones comerciales con Gibraltar”, subraya Llobet.