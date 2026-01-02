El tiempo
Aviso amarillo en el Campo de Gibraltar por fuertes lluvias

La Aemet activa el aviso amarillo en el Campo de Gibraltar por fuertes lluvias desde las 15:00 de este sábado

La alerta estará vigente hasta las 12:00 del domingo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

La previsión de lluvias amenaza las cabalgatas de Reyes y los arrastres de latas en el Campo de Gibraltar

Dos personas comparten un paraguas en la calle General Castaños de Algeciras.
Dos personas comparten un paraguas en la calle General Castaños de Algeciras. / Erasmo Fenoy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por lluvias en el estrecho de Gibraltar y el litoral del Campo de Gibraltar, que permanecerá vigente desde las 15:00 horas del sábado 3 de enero hasta las 11:59 del domingo 4. Este episodio de inestabilidad está relacionado con la borrasca Francis, un sistema atlántico que empezó a acercarse a la Península a finales de diciembre y tocará tierra este sábado entrando por el golfo de Cádiz.

El episodio dejará precipitaciones persistentes, de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas, especialmente durante la jornada del sábado y las primeras horas del domingo, y afectará a municipios como Algeciras, La Línea, San Roque y el conjunto de la costa del Estrecho, con condiciones poco favorables para actividades al aire libre. De hecho, muchos años previos a la festividad de los Reyes Magos han sido suspendidos.

Según la predicción de Aemet, la probabilidad de lluvia será del 100% durante toda la jornada del sábado, con precipitaciones constantes desde la madrugada y un empeoramiento a partir de la tarde, coincidiendo con la entrada en vigor del aviso amarillo.

Las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 13 y 17 grados, mientras que el viento soplará de sureste, con rachas moderadas. La acumulación de agua podría generar dificultades puntuales en zonas urbanas y en el entorno portuario.

Domingo 4 de enero: mejora progresiva a partir del mediodía

Durante la madrugada y primeras horas del domingo, la probabilidad de lluvia también se mantendrá en el 100%, motivo por el cual el aviso amarillo seguirá activo hasta las 11:59 horas, con precipitaciones más intensas a partir de las 6:00 de la mañana. A partir de ese momento, se espera una mejora gradual, con chubascos más dispersos y posibles claros a lo largo de la tarde.

El viento irá rolando a componente norte y noroeste, favoreciendo una mayor estabilidad conforme avance el día.

Mirando al lunes 5: incertidumbre de cara a la víspera de Reyes

Para el lunes 5 de enero, víspera de Reyes, la Aemet prevé un escenario todavía inestable, con una probabilidad de lluvia del 55% durante la mañana, que descendería hasta el 25% por la tarde, abriendo una ventana más favorable para la celebración de las cabalgatas.

