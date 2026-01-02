La Aemet activa el aviso amarillo en el Campo de Gibraltar por fuertes lluvias desde las 15:00 de este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo por lluvias en el estrecho de Gibraltar y el litoral del Campo de Gibraltar, que permanecerá vigente desde las 15:00 horas del sábado 3 de enero hasta las 11:59 del domingo 4. Este episodio de inestabilidad está relacionado con la borrasca Francis, un sistema atlántico que empezó a acercarse a la Península a finales de diciembre y tocará tierra este sábado entrando por el golfo de Cádiz.

El episodio dejará precipitaciones persistentes, de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas, especialmente durante la jornada del sábado y las primeras horas del domingo, y afectará a municipios como Algeciras, La Línea, San Roque y el conjunto de la costa del Estrecho, con condiciones poco favorables para actividades al aire libre. De hecho, muchos años previos a la festividad de los Reyes Magos han sido suspendidos.

Según la predicción de Aemet, la probabilidad de lluvia será del 100% durante toda la jornada del sábado, con precipitaciones constantes desde la madrugada y un empeoramiento a partir de la tarde, coincidiendo con la entrada en vigor del aviso amarillo.

Las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 13 y 17 grados, mientras que el viento soplará de sureste, con rachas moderadas. La acumulación de agua podría generar dificultades puntuales en zonas urbanas y en el entorno portuario.

Domingo 4 de enero: mejora progresiva a partir del mediodía

Durante la madrugada y primeras horas del domingo, la probabilidad de lluvia también se mantendrá en el 100%, motivo por el cual el aviso amarillo seguirá activo hasta las 11:59 horas, con precipitaciones más intensas a partir de las 6:00 de la mañana. A partir de ese momento, se espera una mejora gradual, con chubascos más dispersos y posibles claros a lo largo de la tarde.

El viento irá rolando a componente norte y noroeste, favoreciendo una mayor estabilidad conforme avance el día.

Mirando al lunes 5: incertidumbre de cara a la víspera de Reyes

Para el lunes 5 de enero, víspera de Reyes, la Aemet prevé un escenario todavía inestable, con una probabilidad de lluvia del 55% durante la mañana, que descendería hasta el 25% por la tarde, abriendo una ventana más favorable para la celebración de las cabalgatas.