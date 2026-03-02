Adif instalará pantallas acústicas en las zonas habitadas del tendido ferroviario entre Ronda y Bobadilla

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prepara otro contrato del complejo puzzle para la renovación integral y electrificación de la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla, cabecera sur de los corredores Mediterráneo y Atlántico.

La entidad pública ha sacado a concurso, por 1,1 millones de euros, el contrato para la redacción del proyecto de construcción de las protecciones acústicas y el estudio vibratorio del tramo entre Ronda y Bobadilla. Se trata de un paso fundamental, ya que el proyecto de renovación lleva aparejada la instalación de elementos para reducir el ruido conforme a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del subtramo.

El proyecto de construcción abarcará 70 kilómetros del trazado a su paso por los términos municipales de Antequera, Campillos, Teba, Almargen, Cañete La Real y Ronda, pertenecientes a la provincia de Málaga; y Setenil de las Bodegas, perteneciente a la provincia de Cádiz.

El contrato es necesario para definir, de un modo detallado, las obras necesarias y su proceso de ejecución. Como punto de partida, se realizará un análisis, evaluación y dimensionamiento acústico de las protecciones necesarias en las zonas habitadas, centrándose en las áreas residenciales y con equipamientos sanitarios, docentes y culturales a lo largo del trazado.

La empresa que resulte adjudicataria realizará primero una modelización y cálculo acústico que permita conocer con precisión los niveles de ruido generados por el tráfico ferroviario en las situaciones actual y futura, e identificar las áreas y edificaciones donde se produzcan superaciones de los niveles de ruido aplicables. A partir de dichas conclusiones, el consultor elaborará una propuesta de localización, dimensiones y características de las pantallas necesarias para su aprobación por parte de Adif. Tras dicha aprobación se procederá a la redacción de un proyecto constructivo suficiente para definir la ejecución de las obras.

El proyecto deberá incluir la selección de las tipologías de pantallas más adecuadas, teniendo en cuenta, como criterios básicos, los requerimientos acústicos de cada entorno, los condicionantes geométricos y constructivos, la necesidad de lograr una máxima integración paisajística y urbanística de las mismas, la minimización de afecciones a los servicios e instalaciones ferroviarias presentes y futuras (caso del sistema de electrificación) y la minimización de ocupación permanente de terrenos ajenos al dominio público ferroviario. Se definirán los tipos de materiales y se dimensionarán las estructuras de soporte, así como sus cimentaciones, teniendo en cuenta la normativa técnica aplicable.