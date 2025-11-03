Adif inicia la expropiación de terrenos en Castellar y Benaoján para la autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que abre el trámite de información pública y convoca a los propietarios de los terrenos afectados por las obras de la autopista ferroviaria Algeciras–Zaragoza en el marco de un nuevo expediente de expropiación forzosa para llevar a cabo la construcción de esta infraestructuras. El procedimiento afecta a parcelas situadas en los términos municipales de Castellar de la Frontera y Benaoján (Málaga), donde se llevarán a cabo actuaciones en varios pasos superiores de la línea ferroviaria L420, en los puntos kilométricos 70/863, 92/993, 147/300 y 161/400.

Los titulares y entidades interesadas disponen de un plazo de 15 días hábiles, hasta el lunes 10 de noviembre, para presentar alegaciones por escrito ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Además, se convoca a los propietarios para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrán lugar el 2 de diciembre de 2025 en los ayuntamientos correspondientes.

Terrenos afectados

En Castellar de la Frontera, el expediente afecta a dos parcelas de la empresa pública La Almoraima, de naturaleza rural, con ocupaciones temporales de 2.999 metros cuadrados y 202 metros cuadrados, respectivamente. Las actas previas están fijadas para el 2 de diciembre a las 13:00.

En Benaoján, la ocupación temporal afecta a 187 metros cuadrados de un terreno rústico sin titular conocido, cuya acta previa se celebrará el mismo día a las 17:30.

Un proyecto clave para el transporte de mercancías

El proyecto de la Autopista Ferroviaria Algeciras–Zaragoza forma parte de la estrategia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para impulsar el transporte de mercancías por tren y fortalecer la conexión entre el Puerto de Algeciras y el nodo logístico del Valle del Ebro.

Con esta actuación, el Gobierno busca reducir el tráfico pesado por carretera, mejorar la competitividad del puerto algecireño y disminuir las emisiones contaminantes asociadas al transporte de mercancías.