Abierto el plazo del programa Empleo Cerca, una nueva apuesta por la formación y el empleo en el Campo de Gibraltar

El Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz ha abierto el plazo de inscripción del programa Empleo Cerca, una iniciativa de ámbito provincial que tendrá una importante implantación en el Campo de Gibraltar y que busca mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y reforzar las políticas activas de empleo en la comarca.

El periodo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de enero de 2026.

El proyecto ha sido aprobado por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial y está cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa ÉFESO 2021-2027.

Itinerarios formativos sin requisitos académicos previos

Empleo Cerca está diseñado para ofrecer itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales del mercado laboral, desarrollados de forma cercana al territorio y dirigidos prioritariamente a personas desempleadas en situación de especial vulnerabilidad.

En el conjunto de la provincia se impartirán 95 ediciones de itinerarios de inserción laboral, correspondientes a 39 especialidades, que se desarrollarán en 43 municipios y sumarán 51.475 horas de formación. El programa beneficiará a 1.140 personas desempleadas, con especial atención a mujeres, personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años.

La previsión es que al menos 285 participantes logren su inserción laboral, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo, una vez completado su itinerario.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que, en una primera fase, los cursos no conducen a certificados de profesionalidad, por lo que no se exigen requisitos académicos previos, facilitando el acceso a un mayor número de personas. No obstante, la formación está estructurada para permitir una futura acreditación de competencias, favoreciendo una inserción laboral más estable.

Además, las personas beneficiarias que cumplan los requisitos podrán percibir una beca de formación de 13,45 euros brutos por día lectivo.

Amplia oferta en el Campo de Gibraltar

En el Campo de Gibraltar, el programa se desarrollará en Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Roque, Tarifa, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo, con una oferta formativa adaptada a sectores estratégicos y con alta demanda de empleo en la comarca.

Entre las especialidades previstas figuran la atención sociosanitaria a personas dependientes, tanto a domicilio como en instituciones sociales; hostelería y restauración; logística y gestión de almacenes; comercio, marketing y gestión comercial; y administración de servicios de Internet.

Los cursos tendrán una duración de entre 343 y 863 horas, con una media de 12 alumnos por edición, lo que permitirá una formación más personalizada y orientada a la inserción laboral efectiva.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción contactando con el IEDT a través del correo electrónico iedt.empleo.cerca@dipucadiz.es o del teléfono 956 226 058.

Con la puesta en marcha de Empleo Cerca, la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar refuerzan su compromiso con una formación accesible, cercana al territorio y alineada con las necesidades del tejido productivo, consolidando una herramienta clave para impulsar el empleo y el desarrollo socioeconómico de la comarca.