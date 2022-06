Zona Franca elige a Savills para comercializar el Recinto Fiscal Bahía de Algeciras

Savills llevará a cabo la comercialización en exclusiva del Recinto Fiscal Bahía de Algeciras. El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, mediante un proceso de licitación pública, ha firmado con la consultora internacional un acuerdo para que se encargue del desarrollo de este enclave fundamental para la comarca en Los Barrios.

El Recinto Fiscal Bahía de Algeciras consta de tres parcelas con una superficie total de 80.266 m2 y ofrece interesantes ventajas fiscales con el objetivo de consolidar el Campo de Gibraltar como foco logístico de primer orden. Contará con la última tecnología para el control aduanero y para garantizar la seguridad del perímetro gracias a un avanzado sistema diseñado junto con el Servicio de Aduanas y que situará a este recinto entre los más avanzados de España.

Algunas de estas ventajas, las mercancías no comunitarias introducidas no están sujetas al pago de derechos de importación en tanto que no sean despachadas a Libre Práctica o Consumo. Asimismo, las mercancías no están sometidas a medidas comerciales, viéndose exentas de restricciones o cupos.

Localizado estratégicamente junto a uno de los principales puertos del sur de Europa, el Recinto Fiscal Bahía de Algeciras cuenta con rápida conexión con Cádiz, Sevilla, Málaga y los corredores Central y Mediterráneo. Además de ofrecer una elevada capacidad competitiva a las empresas, el Gobierno de España está impulsando un proyecto ferroviario que conectará Algeciras-Madrid-Zaragoza que permitirá ampliar y mejorar la actividad de las compañías que operen en este espacio

Las tres parcelas en comercialización tienen distintas dimensiones para acoger proyectos de distinta envergadura. La PLT-1 cuenta con una superficie de 42.095 m2, la segunda (PLT-2) con 27.331 m2 y la tercera (PLT-3) tiene 10.840 m2. Los interesados pueden optar a más de una parcela al presentar su oferta.

El desarrollo del Recinto Fiscal Bahía de Algeciras responde a una demanda histórica del tejido socioeconómico del Campo de Gibraltar, un nuevo espacio que lleva implícito el poder acogerse a las ventajas aduaneras y fiscales para actividades vinculadas a la internacionalización, lo que supone un importante ahorro de costes para las empresas en él instaladas.