Vox exige que el acuerdo sobre Gibraltar conlleve la soberanía española de la colonia

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha afirmado este lunes que cualquier acuerdo con Gibraltar "tiene que estar relacionado con la soberanía española del Peñón".

"El gobierno español se va a conformar con unas migajas, la desaparición de la Verja y el acuerdo sobre el aeropuerto, cuando estábamos en una posición dominante con Gibraltar generada después del Brexit. A Sánchez no le importa nada lo que es la soberanía nacional ni lo que es la unidad territorial y ya ha dado sobradas muestras de esto. Las autoridades de Gibraltar conocen esta flaqueza de Sánchez y juegan con ella", ha apuntado.

Para Vox, el acuerdo no va a arreglar "el asunto de la soberanía, no va a evitar que Gibraltar siga siendo un paraíso fiscal, no va a evitar tampoco que sigan ganando espacio al mar y no va a evitar que sigan acosando a nuestros pescadores en aguas españolas".

La formación ha concluido criticando que los gobiernos de Pedro Sánchez y Juanma Moreno "no han hecho nada por el Campo de Gibraltar durante estos años" en relación, entre otros aspectos, al plan andaluz de 112 medidas "del que no queda nada".