Sotogrande tiene el primer y único taxi Tesla de la provincia de Cádiz

Quizás si un día se encuentra usted en Sotogrande y tiene necesidad de llamar a un taxi tenga suerte. Es posible que aparezca un lujoso coche blanco, que le llame la atención por ser más silencioso de lo normal y que, cuando esté dentro, se extrañe cuando vea una enorme pantalla tipo tablet en el centro. Si es así, su conductor se llama Juan Carlos Santos y estará usted dentro del primer -y de momento, único- Tesla reconvertido en taxi de la provincia de Cádiz.

"Ahora mismo pago ya menos en letras del coche que si tuviera que echar gasoil", responde este pionero de la marca californiana en Andalucía (por ahora hay otro en Málaga y uno más en Huelva) cuando se le pregunta si el Model 3 sobre el que realiza su trabajo desde hace un año es rentable.

El vehículo lo compró en junio de 2021, pero la documentación para poder ejercer de taxista con él no le llegó hasta septiembre. Antes había tenido "siempre coches de alta gama", un A-6 y un A-4, pero se convenció de que podía ofrecer "un tipo de servicio distinto, adaptado a personas a los que les gusta cumplir con ciertos requisitos relativos a la sostenibilidad".

"Cada vez vamos hacia zonas de bajas emisiones, sobre todo en grandes ciudades, este tipo de coches simplemente se ha adelantado su tiempo", continúa.

Cuando decidió comprarse el Model 3 se puso en contacto con taxistas de Galicia, Madrid y Barcelona, que fueron pioneros en comprarlos. "Lo elegí porque es el que más autonomía tiene, más puntos de carga propios. Es un coche que no lleva correa, no lleva aceite. Lo primero que pregunté es ¿cuándo hay que venir a revisión?, y me dijeron que qué revisión, que no hay que ir a ninguna, que si quería cambiarle los filtros, que valen 20 euros, los podía cambiar", relata.

Y es que el ahorro no es solo en combustible. También en reparaciones. El gasto medio que se calcula de 2.500 euros a partir del séptimo año del taxi contrasta con el mantenimiento prácticamente cero del Tesla. Los cambios obligatorios de líquido de frenos, que se realizan por seguridad y poco más.

Aun así, la inversión que hay que afrontar es grande (unos 54.000 euros) para adquirir un vehículo eléctrico que no hace tanto que cuenta con la autonomía necesaria para ejercer como taxi (614 kilómetros). En Nueva York, por ejemplo, comenzaron a funcionar así en 2020. El coche tiene dos motores eléctricos y "en caballos tiene entre 470 o 480, "como un Ferrari".

"El 10 de abril salieron las ayudas del Gobierno", explica este algecireño que este año cumple nueve años como taxista, tarea a la que se dedicaba su padre en Algeciras. "Pero por ahora sigo esperando", dice con resignación. En teoría, el montante que abona el empresario es muy inferior, gracias a las deducciones y a las ayudas gubernamentales para comprar un coche eléctrico, en las que entra el Model 3. Si le quitamos el IVA que devuelve Hacienda y los 7.700 euros del plan Moves, el coche puede costar unos 36.000 euros. Pero, de entrada, hay que tener los 54.000.

"Esto es un negocio, una empresa. Es verdad que con un coche normal en cinco minutos tengo el tanque lleno, pero noventa euros menos en el bolsillo también. Haces las cuentas y a cinco años te sale rentable", subraya.

El Tesla de Santos tiene "la última tecnología". "Es un ordenador con ruedas, la gente cuando se monta no da crédito", continúa. Pero no todos son ventajas por ahora. El algecireño se encontró con problemas por ser el primero, por ejemplo, en la ITV, donde "desconocen el tema eléctrico". Y no solo eso: el coche hay que cargarlo. "En horas de mucho trabajo te limita. España no está preparada para vehículos eléctricos, el gobierno incita a comprar coches enchufables, pro no hay donde hacerlo. He tenido que poner en mi casa un cargador especial para cargarlo. Después están los puntos Tesla con supercargadores, donde el coche te obliga a parar, pero tienes que estar cerca".

Su presencia en Sotogrande no solo ha llamado la atención de los clientes, sino también de los compañeros. "Los taxistas me llaman y me preguntan cuando tienen intención de cambiar de coche y yo les digo que rentable es un Dacia. Esto es otro tipo de conducción y de oferta al cliente. La seguridad, por ejemplo, es impresionante y yo me pego un montón de horas en el taxi. No fumo no bebo y me gustan los coches. Decides cambiar también por tener más comodidad en el trabajo. Pero además esto es un plus más para el cliente, que puede elegir el vehículo", explica.

Otra duda que despierta el Tesla de Santos es si cuesta igual la carrera, porque hay quién se asusta por lo que va a pagar. "Tengo clientes trabajadores y otros económicamente mejor situados. Yo cobro exactamente igual que cualquier otro taxi", responde.