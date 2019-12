Hoy se cumplen 70 años de que las aguas del Estrecho de Gibraltar más próximas a Ceuta vivieran una de las mayores tragedias marítimas que se recuerdan de la historia cuando 64 marineros perdían la vida al naufragar tres pesqueros por un fuerte temporal de levante.

La catástrofe marítima se producía un lunes 12 de diciembre de 1949 cuando numerosos pesqueros se encontraban faenando en las aguas de Marruecos más próximas a Ceuta así como en el entorno del litoral ceutí en una época marcada por la importancia de la pesca en la economía de las ciudades costeras.

Según ha recopilado Efe de la publicación Historia Naval, aquella mañana la mar amanecía en calma pero un inesperado temporal de levante interrumpió la jornada pesquera y hizo que todos los barcos tuvieran que levantar anclas para resguardarse del fuerte viento y de las olas.

La fuerza del mar hizo que tres pesqueros fueran arrastrados a la zona de los isleros de Santa Catalina en la costa de Ceuta: el San Carlos de Algeciras, Los Mellizos de Tarifa y el Lobo Grande de Ceuta.

Un golpe de mar hizo zozobrar a los tres pesqueros casi de forma simultánea, cayendo al agua sus 75 tripulantes, algunos de los cuales pudieron ser auxiliados por los pesqueros Juan Piñero y Trinidad Piñero, ambos matriculados en Tarifa, que pudieron rescatar a varios de los náufragos.

La zona de los isleros está catalogada como de muy peligrosa para la navegación debido a la poca profundidad -de apenas doce metros y de la existencia de numerosos arrecifes que convierten este lugar en un punto "negro", como ha calificado a Efe el pescador José Muñoz. En este sentido, Muñoz resalta que los profesionales del sector tienen constancia de esta situación "pero muchos navegantes lo desconocen y acaban con sus barcos encallados entre las piedras".

"El que no conozca esa zona debe saber que es mejor pasarla alejándose de la costa pero en aquella época se pensó que era mejor hacerlo más cerca de la tierra", ha afirmado a Efe el también pescador ceutí Juan Manuel Sánchez.

Sin embargo, la catástrofe no se evitó: 26 marineros de Los Mellizos, 24 del San Carlos y 14 del Lobo Grande perdieron la vida en esa jornada trágica para la pesca.

"Recuerdo que fue una equivocación de todos porque pensaban que había mejor tiempo y los cogió regresando al puerto. Este hecho marcó durante muchos años a Ceuta, a Algeciras y a Tarifa", ha recordado a Efe el actual secretario de la Cofradía de Pescadores de Ceuta, Juan Manuel Sánchez.

A pesar de que Juan Manuel no había nacido el año del trágico suceso ha dicho que esa catástrofe "hoy en día sería difícil porque los tiempos han cambiado mucho y ahora tenemos el parte meteorológico prácticamente a la hora, lo que no había antes, es decir, la predicción actual hace que todo el mundo esté avisado de un fuerte temporal".

Fuentes de la asociación ecologista Septem Nostra recuerdan que el Estrecho de Gibraltar, por su situación geográfica, provoca que el viento -de poniente o levante- cambie de forma repentina debido a la confluencia de dos mares como el Mediterráneo y el Atlántico por el conocido efecto Venturi. Este efecto hace que un fluido que pasa por un tubo ve disminuir su presión al flanquear el estrechamiento al mismo tiempo que su velocidad aumenta, y esto es lo que ocurre al unirse las aguas que confluyen en el Estrecho.

Hoy en día, 70 años después, en Ceuta quedan recuerdos de ese trágico día en forma de un mosaico en la pared de la iglesia de la Virgen del Carmen con el nombre y los apellidos de los 14 fallecidos, entre ellos un marinero portugués que estaba embarcado en el pesquero ceutí.

Asimismo, se bautizó como "12 de diciembre" la barriada de pescadores que fue construida en los años 1940 y donde antes residían la mayor parte de las personas que tenían en la mar su sustento económico.

Sin embargo, 70 años más tarde muy pocos ya se acuerdan de ese momento. "De los pescadores que están en Ceuta no hay ninguno de esa época y los nuevos no lo recuerdan", ha lamentado Juan Manuel Sánchez para justificar una efemérides triste pero que quedó en la historia negra de la navegación. Desde hace tiempo no se realiza ningún acto ni en Ceuta ni en Algeciras ni en Tarifa para recordar esta tragedia que muchos pescadores ni olvidan ni olvidarán.