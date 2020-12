Las hermandades y cofradías del Campo de Gibraltar abordarán mayoritariamente después de las fiestas de Navidad los posibles escenarios y alternativas para la Semana Santa de 2021. Faltan por ahora casi cuatro meses para el Domingo de Ramos, el 28 de marzo del año que viene, pero el debate sobre el mantenimiento o la suspensión de los desfiles procesionales ya está abierto en el seno de muchas entidades religiosas. Aunque todavía este debate se mantiene de puertas para adentro, con gran prudencia y aún más cautela.

Los cofrades de toda Andalucía tienen la mirada puesta en Sevilla y la decisión que tomen sus autoridades eclesiásticas en los próximos días sobre salir o no a la calle en la Semana Santa del año que viene. Aunque han circulado por las redes sociales informaciones sobre la suspensión de los cortejos penitenciales del próximo año en toda la provincia hispalense por la pandemia de la Covid-19, el Arzobispado aún no ha tomado ninguna medida al respecto.

Los presidentes de los consejos locales de la comarca consultados por Europa Sur (fue imposible contactar con el de La Línea) coinciden en que la salud debe ser el primer criterio pero que aún es pronto para tomar una medida tan importante. Aunque la decisión de salir o no será menos apresurada que este año.

El primer estado de alarma y el confinamiento general en España se acordaron a apenas tres semanas vista del Domingo de Ramos y forzó la suspensión de todos los cortejos en la calle, aunque para ese momento prácticamente todos los consejos locales ya habían acordado no realizar sus estaciones de penitencia para evitar aglomeraciones.

Ahora existe bastante más margen de maniobra para plantear y diseñar alternativas compatibles con la situación sanitaria como celebrar cultos en los templos durante esos días tan señalados en el calendario cristiano. Porque puede haber o no desfiles procesionales, pero la Semana Santa sí se conmemora.

Algeciras

Para Manuel Delgado, presidente del consejo local de Algeciras, las cofradías aún trabajan con el escenario de unos desfiles procesionales en el horizonte. “El debate ahora mismo está en Sevilla. Nosotros dependemos de lo que decida la Diócesis de Cádiz”, zanja Delgado, aunque reconoce que se está a la expectativa.

“La salud y la seguridad son lo primero. Y aunque no tenemos nada planteado, debe ser el criterio que lo marque todo”, resalta Delgado. El consejo local de Algeciras, formado por representantes de diez cofradías y dos hermandades de gloria, se reunirá después de las fiestas navideñas para ponderar la situación.

Tarifa

En Tarifa tampoco hay nada decidido, a la espera de lo que suceda en Sevilla como diócesis que suele marcar el camino al resto y las decisiones que se adopten en Cádiz. “Estamos pendientes, pero aún queda tiempo. En Tarifa nos reuniremos después de las fiestas de Navidad para ir viendo qué sucede. Pero no sería lógico suspender las procesiones en un sitio y dejarlas en el resto”, valora Francisco López, presidente del consejo local tarifeño.

López, que ha visto prorrogado su mandato hasta junio de 2021 precisamente por la pandemia, considera que el debate en Sevilla es un tanto prematuro. Porque aunque la decisión en la provincia dependa del Obispado en Cádiz, lo cierto es que la provincia hispalense marcará en gran medida el destino del resto.

“Creemos que se debería esperar un poco más. Es muy difícil tomar una decisión en estos momentos. Sí tenemos muy claro que la salud es lo más importante”, remacha López como representante de las ocho hermandades y la asociación parroquial del municipio, donde la Semana Santa goza de una tradición secular, con hermandades que se remontan al siglo XVII.

Tarifa sí tendrá cartel de Semana Santa. Será una pintura del artista sevillano Daniel Rodríguez. “La Semana Santa se conmemora, haya o no procesiones. No lo puedo decir con seguridad, pero las parroquias estarían dispuestas a hacer expresiones para el culto montando algún paso, sin salir, si así se acuerda. Pero por lo menos que se vea que es Semana Santa”, anticipa López.

El acceso con aforo a los templos avalaría esta forma de conmemorar la Semana Santa tarifeña. “Pero si no hay desfiles, no habrá pregón. Por eso estamos pendientes de todo lo que suceda en las próximas fechas”, detalla.

San Roque

San Roque, otro de los puntos de la comarca donde las procesiones tienen gran arraigo y tradición, sopesa un plan alternativo a las estaciones de penitencia en la calle aunque aún se trata de una idea apenas esbozada. Por el momento, la lectura del pregón oficial y el pregón juvenil siguen adelante.

El curso cofrade en la localidad comenzó el pasado septiembre, si bien hasta el momento no se han celebrado reuniones para analizar si habrá procesiones por el repunte en la pandemia. “Lo hemos hablado entre nosotros pero no formalmente. Lo más previsible es que no haya procesiones. Sobre todo, porque el ritmo de vacunación no habrá llegado para entonces a una población amplia como para permitir aglomeraciones en las calles. Ojalá hubiera un cambio radical, pero todo apunta a que no”, reconoce Juan Angulo, presidente del consejo local sanroqueño.

A la espera de lo que se decida por parte del Obispado, el consejo sanroqueño plantea como una posibilidad exponer las imágenes a veneración en sus templos. “Es algo que debemos debatir con las hermandades y el director espiritual. Porque de lunes a miércoles no habría tantos problemas, pero el jueves comenzarían los cultos del triduo pascual”, apunta Angulo.

Así, la iniciativa se basaría en establecer circuitos de entrada y salida a los templos, para controlar el aforo. “En cualquier caso, a la espera del Obispado de Cádiz y Ceuta. Sevilla es un referente y está claro que si se suspenden las procesiones en Sevilla y Málaga, se suspenden en el resto. Sevilla ya ha celebrado una reunión telemática y acordado que lo que se decida será igual para toda la provincia. Lo idóneo sería que en Cádiz sucediera lo mismo”, sugiere Angulo.

Una pintura del sevillano Juan Miguel Martín Mena anunciará la Semana Santa de San Roque 2021. “El cartel se va a editar. Porque haya o no desfiles, es Semana Santa. Queremos presentarlo a finales de enero o principios de febrero”, destaca Juan Angulo.

Así mismo, los pregoneros de 2020 mantienen su encargo para la próxima Cuaresma. David Mangas y Alba Espinosa, esta última como representante de la juventud cofrade sanroqueña, tienen pendiente ensalzar la Semana Santa a través de la palabra. Para ello, el consejo local baraja utilizar el Teatro Juan Luis Galiardo por su mayor aforo respecto al templo de Santa María la Coronada.

“El teatro tendría casi cuatro veces más aforo que el templo y se podrían mantener mejor las distancias y celebrar el pregón con los asistentes con mascarillas. Hemos solicitado el teatro al Ayuntamiento, que guarda una gran colaboración con las hermandades. Y pretendemos que se pronuncien, haya o no desfiles en la calle”, concluye Juan Angulo.

Los Barrios

En la Villa de Los Barrios, las hermandades trabajan con la misma ilusión de todos los años aunque con realismo. “Es imposible saber a día de hoy qué va a suceder con los desfiles procesionales. Estamos a la expectativa y a lo que establezcan las autoridades eclesiásticas. La salud va por delante y la situación debería cambiar mucho”, reconoce José Luis Domínguez, presidente del consejo local barreño.

“Los actos internos de las hermandades se podrán celebrar con el control de aforo. Y estamos preparándolo todo con la misma ilusión, el cartel, el pregón y demás. Pero hasta ahí. Somos realistas”, agrega Domínguez.

El pleno del consejo local deberá reunirse en próximas fechas. Entre otras cuestiones, para presentarse formalmente al nuevo párroco y director espiritual de la parroquia de San Isidro, Francisco Correro. “Ahora mismo, todos somos conscientes en Los Barrios de como está la situación. Todos tenemos asumido que procesionar por la calle es una meta casi imposible. Las posibles alternativas están en el aire y dependerán de la situación sanitaria, de lo que marquen las autoridades y el director espiritual”, enumera el presidente del consejo barreño quien, remacha, lo importante para un cristiano no es tanto la procesión en la calle como el triduo pascual del Jueves Santo al Domingo de Resurrección.

“Este año volverá a ser diferente. Todos trabajamos como si las hubiera, no podemos dejar de trabajar. Pero somos realistas”, apunta Domínguez sobre la situación en las cuatro hermandades barreñas.

Sobre la posibilidad de disponer las imágenes para la veneración, como se baraja en San Roque, hay limitaciones de espacio en el templo barreño para acoger en apenas cuatro días a los ocho pasos montados. “Todo está pendiente”, recalca Domínguez. También el cartel anunciador y la lectura del pregón. “Hay una persona designada y conoce la decisión. Pero no lo vamos a hacer público hasta que avancen las semanas y se compruebe cómo va todo. Para el cartel anunciador, que todos los años elegimos con un concurso fotográfico, hay otras opciones en mente. Ante el de 2022, será con la imagen de la procesión del Medinaceli -del Miércoles Santo- si se celebra este año. Era la imagen prevista para este 2021 pero se acordó correr el turno en el concurso”, concluye Domínguez.