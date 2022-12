Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras: Una más de diez

Recientemente ha publicado este periódico un artículo de Manuel Gutiérrez Luna -cargado de razón y rigor- sobre la génesis de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz que destacaba el importante papel que tuvieron en su creación los responsables políticos de hace 23 años y el hoy magistrado jubilado, juez decano de Algeciras entonces, y primer presidente de una sección que era necesaria mucho antes.

Hoy se hace imperioso que se cree otra sección, pero no creo que esté en los planes de los responsables políticos siquiera a medio plazo. La gente del Campo de Gibraltar importamos en Madrid o en Sevilla tanto como la electrificación de la línea férrea acordada por el Senado de España en febrero de 1919. O sea, nada.

Desde que se hizo el Palacio de Justicia de la Plaza de la Constitución jamás se ha pintado por fuera. Desde que se adaptó el edificio militar de la Avenida Virgen del Carmen para sede de la sección de la Audiencia Provincial no se ha hecho nada de mantenimiento serio más que ubicar allí dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo y dos de lo Social.

No resto méritos a los políticos mencionados en el artículo de Gutiérrez Luna por tan importante consecución para la comarca. Otras siete poblaciones de España que no son capitales de provincia también tienen sede de secciones de audiencia provincial, excluidas Ceuta y Melilla por razones obvias. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el único que extiende su jurisdicción a territorios no andaluces y en su denominación incluye las ciudades autónomas, aunque haya algún magistrado de sala del TSJA en Málaga que le guste denominarlo en las resoluciones que dicta como “Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Melilla y Ceuta” en vez de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que parece es su denominación oficial.

La creación de secciones de audiencias provinciales fuera de la capital de provincia fue un empeño del entonces vicepresidente del gobierno Francisco Álvarez Cascos que, aunque nacido en Madrid en 1947, es asturiano de arraigo. Y se contaba en los mentideros políticos de hace 25 años que se había comprometido con su gente de Gijón en conseguir una sección de audiencia para esa localidad, que hoy tiene dos. Pero de haberlo hecho sólo para Gijón hubiera desatado polémica en el resto del país en situación similar.

Además, como el PP solo tenía 156 diputados en aquella legislatura necesitó a los nacionalistas de Pujol en el Congreso de los Diputados para garantizarse la aprobación de la Ley 2/1999 de 11 de enero. Los diputados de Convergencia i Unió condicionaron su apoyo a esa Ley a que no se crearan secciones en Cataluña, como así sucedió. No hay ni una sección de audiencia provincial fuera de las capitales de provincia catalanas.

Los nacionalistas catalanes, secesionistas o no, son muy suyos y en el fondo son tan centralistas como el que más. Por eso hay secciones de audiencia provincial además de en Algeciras, con seis magistrados, en Cartagena, Ceuta y Melilla. En Elche posee trece magistrados y tres secciones y en Mérida –por ser capital política de Extremadura- está compuesta por cinco magistrados, igual que Santiago de Compostela, capital de Galicia y Jerez de la Frontera. En Vigo y en Gijón hay dos secciones con ocho magistrados, respectivamente.

De todas esas localidades tienen Juzgados de lo Mercantil en Gijón, Elche y Cartagena, todas con algo menos población que el Campo de Gibraltar. También en Mérida, con casi 60.000 habitantes, y en Vigo con semejante número de habitantes que la comarca. Y todas estas localidades distan de su capital en torno a 60-70 kilómetros o menos. Sólo Algeciras está a más de 100.

Decididamente, en administración de Justicia seguimos estando olvidados de la mano de Dios (como igual ocurre con el tren).