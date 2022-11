La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial, génesis de su creación

Este 30 de noviembre se cumplen 23 años de la entrada en funcionamiento de la Sección de la Audiencia Provincial con sede en Algeciras y competencia en el Campo de Gibraltar.

Permítanme que haga un recorrido en primera persona de los momentos vividos con ocasión de tal evento.

Conocido es que arrancar o segregar a Cádiz parte de un organismo para traerlo al Campo de Gibraltar cuesta más que una vida. Y de conseguirse, conllevaría -y me conllevó- muchísimos detractores. Lo hice por Algeciras y toda su comarca.

Corría el año 1995, por entonces ostentaba el Decanato de los Juzgados y ya se observaba el abultado número de asuntos que experimentaban los escasos órganos judiciales del Campo de Gibraltar, superior al de otros lugares. Hice un informe donde recogía el número de procedimientos que se registraban en los años precedentes y donde igualmente exponía la situación de la zona, su Puerto, sus dos fronteras, número de habitantes -sobrepasaban los 250.000- y decidí elevarlo al Ministerio de Justicia con una finalidad: la creación de una Sección de la Audiencia Provincial para la zona. Algo que evitaría el desplazamiento de procedimientos para juicios orales y lo que era igual o más importante: evitar el trasiego de funcionarios policiales, forenses y testigos que acudían casi a diario a Cádiz para testificar o dar testimonio en los juicios.

Se lo comenté a Pepe Carracao, gran senador por la provincia de Cádiz y mejor persona, a quien le encantó la idea y acudimos al Ministerio de Justicia, siendo recibidos por la entonces titular del órgano, María Teresa Fernandez de la Vega, quien nos prometió estudiar este novedoso tema.

Pasados unos años, en 1998, gobernaba con mayoría absoluta el Partido Popular y recibo una llamada de otro destacado diputado por Cádiz, Salvador de la Encina, quien me comentó que tenía conocimiento de la existencia de un anteproyecto de Ley de creación de Secciones de Audiencias desplazadas de la capital a ciudades no capitales de provincia, en total ocho, entre las que no se incluía Algeciras y sí otras como Jerez de la Frontera.

En la Dirección General de Justicia del Ministerio se encontraba al frente un conocido y amigo, con quien trabé amistad bastantes años atrás, cuando estuvo destinado en el Juzgado número 11 de Sevilla e hizo prácticas de juez en mi juzgado, Juan Ignacio Zoido, quien posteriormente desempeñó cargos como ministro del Interior y, actualmente, eurodiputado. Hablamos sobre la inclusión de una sección para esta zona; le expliqué la necesidad por la distancia con la capital de la provincia, su singularidad y, sobre todo, el alto volumen de asuntos que justificaría la decisión. Y al propio tiempo, reseñé el hecho de aparecer Jerez en el anteproyecto pese a su cercanía con la capital. Tras dialogar casi media hora, prometió elevar consultas con la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gantes. Quince días después, recibí la llamada del director general participándome la gran noticia: se introducía en el proyecto de Ley la sección que se pretendía, con competencia para la zona, ubicada en Algeciras.

La tramitación parlamentaria (no olvidemos que había de aprobarse mediante Ley) fue ardua y complicada. Había un grupo importante de diputados, por supuesto no del PP, que se oponían a su creación. Al tiempo, había manifestaciones de ciudadanos y algunas ONG, entre ellas la comandada entonces por Miguel Alberto Díaz, que clamaban por la aprobación de la Ley.

Estuve durante esas fechas muy atento al desarrollo de los debates. Dos magníficos diputados al Congreso, el ya citado Salvador de la Encina y Luis Ángel Fernández, me daban noticias diarias hasta que, por fin, se aprobó mediante Ley 2/1999, de 11 de enero.

Una vez aprobada debía fijarse la fecha de entrada en funcionamiento. La entrada en vigor de todas las secciones creadas se demoró, toda vez que, me comentaban, había presiones una vez aprobada la Ley para que la de Algeciras no empezase a funcionar. Se trataba de que se postergara. Comenté este asunto con el entonces alcalde, Patricio González -quien desde mi punto de vista ha sido un buen representante de la ciudad que ha dejado huellas en el ámbito universitario-, pidiéndole que ofreciera un lugar para ubicar la nueva sede de la Audiencia. De inmediato dispuso un antiguo cuartel y el propio Ayuntamiento sufragó el importe de las obras y acondicionamiento.

Salvado ese escollo, por fin, pudo darse luz verde a todas las nuevas secciones creadas en España, teniendo lugar el 30 de noviembre de 1999.

Disponer de una parte de la Audiencia en una zona como la nuestra es motivo de orgullo para todos los que habitan el Campo de Gibraltar.

Durante este casi cuarto de siglo se han celebrado muchísimos juicios, civiles y penales, y de ellos un número bastante importante con tribunal del jurado. Ha contado con magnífico personal tanto de magistrados como funcionarios, y la proposición por mi parte para la concesión de Cruces y Medallas de San Raimundo de Peñafort, la condecoración del Ministerio de Justicia a personas que han prestado servicios destacados, a personas que entendí lo merecían. Y así, entre otros a funcionarios como José Luis Ocaña, Fernando Galiano, Znaiber Abderrahim, traductor de los Juzgados; y dos grandes profesionales de las fuerzas de seguridad: el capitán de la Guardia Civil Juan Osorio (recientemente fallecido) y el comisario de Policía Fernando Calleja, condecoraciones todas impuestas en la sede de la Sección de Algeciras.

En la actualidad se observa una sede abandonada por la clase política que no acaba de ver la importancia de contar con una Audiencia desgajada de la capital. No se ha llegado a pintar su exterior desde su creación y sin esperanzas de que se construya el tan cacareado Palacio de Justicia, anunciado en varias ocasiones y nunca iniciado.

Espero que algún día alguien se percate de cuanto expongo y ofrezca un lugar idóneo, sin olvidar que al tener competencia en el Campo de Gibraltar de no existir el sitio que merece, con una sala adecuada para celebración de macrojuicios, otras de las ciudades como La Línea, San Roque o incluso Los Barrios puedan contar con una sede adecuada para la Sección de la Audiencia que albergue todo cuanto precisa para una mejor atención y servicio a la ciudadanía.

Manuel Gutiérrez Luna, fue magistrado-presidente de la Sección de la Audiencia Algeciras del 30 de noviembre de 1999 al 20 de enero de 2020.