La parlamentaria de IU y portavoz del grupo de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha pedido explicaciones al consejero de Salud, Jesús Aguirre, en el transcurso del Pleno del Parlamento de Andalucía ante los errores producidos la pasada semana en el seguimiento de la evolución de la pandemia en los municipios de Algeciras y Los Barrios, que el pasado jueves vieron incrementadas sus tasas de incidencia por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes al acumular en un día 946 y 183 casos, respectivamente.

“Se han estado tomando decisiones durante días sin tener actualizados los datos objetivos sobe la evolución de la pandemia en Algeciras y Los Barrios. Se han abierto las actividades no esenciales en Los Barrios, con datos de contagio superiores a los establecidos en los protocolos; y no se han adoptado las medidas pertinentes en Algeciras, a pesar del repunte de casos que se estaban produciendo. Estos hechos no son de recibo”, ha indicado Nieto.

La diputada autonómica de Izquierda Unida considera "inaceptable" que un supuesto problema informático haya provocado que las autoridades sanitarias tomaran decisiones "sin fundamento y poniendo en riesgo la salud de miles de campogibraltareños".

Nieto estima necesario que se revisen los protocolos que han fallado para que no se produzca "una situación tan descabellada como esta" y que se adopten las medidas oportunas para evitar que se vuelva a repetir.

Desde Adelante han reiterado su demanda para que el Gobierno de Andalucía utilice su superávit presupuestario para atajar las consecuencias económicas que el tejido económico y las personas trabajadoras está sufriendo con esta pandemia. “Alguien debería ofrecer una satisfacción y una explicación seria sobre los hechos ocurridos y sus repercusiones en la ciudadanía campogibraltareña”, ha sentenciado Inmaculada Nieto.