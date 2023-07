"Tendremos una fiscalidad que nos permitirá competir en igualdad de condiciones con Gibraltar"

El número 3 en la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha contestado en la redacción de Europa Sur a las preguntas de nuestros lectores a través de un encuentro digital previo a las elecciones generales del próximo domingo, 23-J.

Estas son las respuestas que ha dado a una selección de cuestiones realizada por esta redacción, ante la imposibilidad de hacerlo a todas por razones de tiempo y espacio. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que han participado.

-Los jóvenes tenemos grandes problemas para el acceso a la vivienda y usted se ha propuesto llegar a 50.000 habitantes en San Roque para 2050. En los sitios más cercanos a la playa, los precios se disparan cada vez más, unido a la proliferación de los pisos turísticos. ¿Hay algún plan específico para el Campo de Gibraltar y sus jóvenes para facilitar el acceso? ¿Tiene usted o el PSOE alguna propuesta preparada?

-El PSOE ha aprobado una ley de Vivienda en el final de la legislatura que se va a convertir en el 5º pilar del Estado del Bienestar. En San Roque, el presidente Pedro Sánchez ha comprometido 177 viviendas en la zona de expansión de Huerta Varela y en la avenida del Tercer Centenario, con alquileres asequibles a entre 200 y 500 euros.

Mi Gobierno en el Ayuntamiento de San Roque ha bonificado el Impuesto de Construcciones al máximo legal, al 95%, para que quienes decidan apostar por San Roque no tengan que pagar este impuesto. Tenemos que parar el desequilibrio que existe con crecimientos de viviendas en las urbanizaciones privadas, como Sotogrande, San Roque Club o Alcaidesa, y no lo hagan los pueblos.

-Teniendo en cuenta los problemas hídricos actuales y como conocedor de la comarca y del potencial turístico de San Roque en especial, ¿va a fomentar la transformación del sector turístico hacia uno que sea más sostenible?

-San Roque es ejemplo de gestión sostenible de sus crecimientos urbanísticos. Y lo vamos a seguir haciendo. Ya llevamos más de 50 años compatibilizando el mayor polígono industrial de Andalucía y la mejor urbanización residencial de Europa. Me preocupa el PP en la Mancomunidad, las privatizaciones del servicio de agua, sus lazos compartidos con Aqualia y su reto de servilismo a la Costa del Sol y Málaga. El PP de la comarca está supeditado a los intereses de Elías Bendodo y Juanma Moreno por su única provincia favorita: Málaga.

"Vamos a exigir que Carteia se convierta en un conjunto arqueológico que cuente con personal y ampliar las excavaciones para conocer aún más a la capital andaluza en el Imperio Romano que fue"

-¿Impulsará el desarrollo de estudios y empleo relacionados con el hidrógeno verde y la transición energética para el Campo de Gibraltar? No podemos ser punteros en el sector y que el empleo se lo lleve gente formada de fuera.

-Me comprometo en impulsar las actividades formativas necesarias, pero tenemos que elevar todos la voz hacia la Junta de Andalucía, que es la administración competente en materia de Formación Profesional (FP). El Gobierno de España ha impulsado una nueva Ley de FP, por tanto, existen los recursos económicos. El Ayuntamiento de San Roque ha construido un edificio en La Pólvora y faltan los profesores y el equipamiento, que es competencia de la Junta de Andalucía.

-¿Cómo podría ayudar a revitalizar la gestión de Carteia desde el Congreso de los Diputados?

-Vamos a exigir desde el Congreso y desde todos los frentes posibles que Carteia se convierta en un conjunto arqueológico que cuente con el personal técnico adecuado y suficiente y difundir y realizar actuaciones que permitan, incluso, ampliar las excavaciones para conocer aún a la capital andaluza en el Imperio Romano que fue. Es necesario que la Junta de Andalucía, después de cinco años de Juanma Moreno, lleve a este hoy enclave arqueológico espectáculos de teatro y música adecuados a la realidad de este yacimiento.

"La llegada del PP al Gobierno siempre sería de la mano de Vox, que directamente pide el cierre de la Verja"

-¿Estamos de verdad en peligro de un conflicto internacional entre España e Inglaterra por Gibraltar si el PP y VOX llegan al Gobierno de España?

-Me sorprende la respuesta del senador y alcalde Landaluce en el día de ayer de cómo mintió a los lectores de Europa Sur copiando la propuesta que viene defendiendo el PSOE desde hace cinco años y que aparece, negro sobre blanco, en el programa electoral del PSOE, que no es otro que alcanzar el reto de la zona de prosperidad compartida. Sin embargo, el “soldado” Landaluce nos mintió, ya que el programa electoral del PP en las relaciones con Gibraltar únicamente habla de la recuperación de la soberanía y de un proceso de descolonización de Gibraltar. Es decir, que en Madrid dicen una cosa, que es la realidad, y aquí Landaluce vende una mentira para intentar conseguir votos. La propuesta del PSOE sí es el diálogo, el consenso, la buena convivencia, mejorar las relaciones de vecindad. Y todo ello, dentro de una zona de prosperidad compartida para una zona de más de 300.000 habitantes que conformamos los vecinos del Campo de Gibraltar y los llanitos.

Para colmo, la llegada del PP al Gobierno siempre sería de la mano de Vox, que directamente pide el cierre de la Verja y habla de ejercer ¨la máxima presión internacional” contra los llanitos, mandando a 14.000 empleos directos a la calle y a 10.000 más directos e inducidos a la calle (empresas de construcción, carpintería, cerrajería, etc.) que tienen su sede en España pero que toda su actividad comercial la desarrollan en Gibraltar.

"El Gobierno mantiene una partida de más de 350 millones de euros para la modernización y electrificación de la Algeciras.-Bobadilla"

-El problema de la conexión ferroviaria es un problema para los vecinos del Campo de Gibraltar. ¿Hay alguna medida prevista por el Gobierno para mejorar esta situación?

-El Gobierno mantiene una partida, no de migajas como hacía el PP, sino de más de 350 millones de euros para la modernización y electrificación de la Algeciras.-Bobadilla. Y otra partida distinta para la adquisición de trenes y vagones necesarios para nuestra comarca. Pero, desgraciadamente, la acción bloqueadora de la Junta de Andalucía con una exigencia de una Declaración de Impacto Ambiental ordinaria, unido a los siete años de maltrato de Mariano Rajoy, hacen que este retraso no haya podido recuperar en este tiempo de Gobierno del PSOE.

La vía ya está modernizada y concluida en el tramo gaditano de Algeciras-Estación de San Roque-Almoraima-Jimena y San Pablo y avanza hacia la provincia de Málaga, quedando pendiente de los estudios ambientales necesarios en el zona de Campillo.

A Landaluce solo le interesa mantener la ejecución de la Algeciras-Bobadilla para hacerse un book de fotos. Desde que hizo la comunión lleva haciéndose fotos en la Algeciras-Bobadilla y solo ha avanzado cuando ha gobernado Zapatero o Pedro Sánchez.

-¿Qué pasa con la variante de la A7? Que estoy harta de atascos todos los días.

-Es la obra más necesaria para los 300.000 habitantes que conformamos el Campo de Gibraltar. Es una vía prácticamente urbana del área metropolitana que es el Campo de Gibraltar y muy especialmente los cuatro municipios que conforman el litoral de la Bahía (La Línea, San Roque, Los Barrios y Algeciras). Es necesario iniciar esta actuación, que ya aparece en el Plan Integral del Campo de Gibraltar, de forma urgente, al igual que ya se viene ejecutando el Acceso Sur de Algeciras con más de 41 millones de inversión.

-¿Cómo afronta el Gobierno de Sánchez el tema de la vivienda joven y no tan joven en el campo de Gibraltar?

-Pedro Sánchez se ha comprometido en la próxima legislatura a construir medio millón de viviendas de carácter asequible y a poner en el mercado todas aquellas que hoy en día están en manos del banco malo (Sareb). Recuerdo que la solución de la crisis de 2012 por parte de Rajoy y el PP fue salvar a los bancos con más de 60.000 millones de euros de fondos públicos.

-¿Cuántas veces hay que sacar a licitación la obra del tren? ¿Votará usted en contra de presupuestar proyectos en la Algeciras-Bobadilla como hizo el señor Landaluce?

-Por supuesto que no. Mi personalidad es la de defender los intereses de los vecinos de San Roque, como he demostrado en múltiples ocasiones como alcalde por encima de posiciones de mi partido que no han coincidido, como por ejemplo mi rechazo a la subestación eléctrica en Puente Mayorga o el rechazo al fondeadero exterior que la APBA quiere en el Valle del Guadiaro.

Ahora, como diputado, defenderé los intereses de la provincia y especialmente del Campo de Gibraltar y los intereses de mis vecinos estarán por encima de cualquier tipo de decisión partidista.

"Pedro Sánchez se comprometió a revalorizar las pensiones conforme al IPC y hemos demostrado que con el incremento del 8,5% no se ha hundido la economía del país"

-¿Piensa que si llega Vox al gobierno de España corren peligro los 14.000 trabajadores españoles del Peñón?

-Sí. No solo lo pienso sino que es un temor que veo en mucha gente. La aventura de Ortega Smith, con su episodio de llevar la bandera a la Roca, supone generar crispación y conflicto. Y las palabras del PP de descolonización de Gibraltar y de recuperación de la soberanía únicamente invitan a un regreso a 1969, cuando los padres franquistas de estos dos partidos de derecha (Vox y PP) ya cerraron la frontera y supuso el mayor éxodo de población de La Línea, y por extensión de la comarca, de la historia. Nos cortaron 13 años de relaciones de vecindad, económicas y laborales hasta que Felipe González volvió a abrir la frontera el 15 de diciembre de 1982, fecha que debía convertirse en el nuevo Día Institucional de la Comarca y no el 1 de febrero, día que carece de la relevancia histórica de la reapertura de la frontera.

-¿Cómo valora la subida de las pensiones? ¿Están en peligro si llega el PP y Vox al gobierno?

-Pedro Sánchez es un presidente que cumple con su palabra. Se comprometió a revalorizar las pensiones conforme al IPC y hemos demostrado que con el incremento del 8,5% no se ha hundido la economía del país. Al contrario, España es el país que más crece de toda la Eurozona.

Feijóo mintió en RTVE sobre los años en que el PP empobreció a los pensionistas con nulas subidas, que como máximo supusieron un 0,25%, durante las dos etapas en el Gobierno (Aznar y Rajoy). El PP se dedica a atemorizar a la población para impulsar planes de jubilación privados y seguir beneficiando a sus socios de la banca.

"Las nuevas relaciones de confianza deben permitir que las grandes fortunas de Gibraltar localicen nuevas inversiones en La Línea, principalmente, y por extensión en el Campo de Gibraltar"

-¿Veremos terminadas todas las obras de mejora en la línea Algeciras-Bobadilla en la nueva legislatura? ¿Sería viable una conexión de ferrocarril con Jerez?

-Será viable esa ejecución siempre que haya en la Moncloa un Gobierno del PSOE, que es el partido que apuesta de forma decidida por esa modernización de la Algeciras-Bobadilla y que no cae en el lobby de presión de los puertos de Valencia y Barcelona, que es lo que siempre defiende el PP.

En cuanto a la conexión ferroviaria dentro de la provincia, yo situaría la prioridad en la conexión de las dos Bahías (Bahía de Cádiz y de Algeciras). Y si los recursos fueran mayores, me agradaría que se sumara esa conexión con Jerez en un triángulo económico que es la realidad de nuestra provincia.

-¿Cómo podría explicar eso que se llama zona de prosperidad compartida con Gibraltar? ¿Será posible?

-Será posible si Gobierna Pedro Sánchez. La zona de prosperidad compartida es algo que un presidente ha soñado, por encima de los vecinos del Campo de Gibraltar, desmantelando la actual frontera y teniendo la mayor fluidez. Para ello compartiremos una fiscalidad especial que nos equipare con los llanitos y que permita que compitamos en igualdad de condiciones en materia de empleo, medio ambiente y tabaco. También queremos igualdad para los trabajadores y en relación al community care (sistema de pensiones de Gibraltar), entre los pensionistas de Gibraltar y los españoles. Las nuevas relaciones de confianza deben permitir que las grandes fortunas de Gibraltar localicen nuevas inversiones en La Línea, principalmente, y por extensión en el Campo de Gibraltar.

-Juan Carlos, demuestra con datos las inversiones en el tren del PP y del PSOE.

-Con Zapatero se ejecutaron 60 kms y 200 millones de euros entre San Pablo y Ronda. Con Pedro Sánchez se ha actuado en más de 40 kms entre Algeciras-San Pablo, con una inversión que supera los cien millones de euros. Por el contrario, con el Gobierno de Rajoy únicamente se actuó en el Km 0 que va desde el Muelle de Isla Verde hasta la estatua de Paco de Lucía. Es decir, 7 años tirados a la basura beneficiando al Puerto de Valencia de manera intencionada.