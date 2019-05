La Policía Nacional perderá un 10% de sus efectivos en el Campo de Gibraltar

La Policía Nacional va a perder al 10% de sus efectivos en el Campo de Gibraltar en un corto plazo de tiempo si no hay un reparto de plazas que lo remedie. El concurso de méritos que acaba de terminar ha dejado 95 plazas vacantes en las comisarías de Algeciras y La Línea, liberadas por policías que han conseguido trasladarse a otros destinos. Un hecho habitual concurso tras concurso y ante el que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclama que se considere la comarca una zona de especial singularidad y se establezcan unas condiciones especiales para los funcionarios que trabajan en ella para evitar esa fuga de agentes.

En la actualidad hay algo menos de un millar de policías, repartidos entre Algeciras (más de 600 incluyendo los desplazados en comisión de servicio) y La Línea (310). Muchos de ellos llegan de municipios y provincias cercanas e intentan acercarse aún más en cuanto pueden. Más teniendo en cuenta la elevada carga de trabajo existente en una zona castigada por el narcotráfico y con un elevado impacto de la inmigración irregular, sobrecarga que no se ve compensada en salarios o en unas mejores condiciones laborales, denuncian desde el SUP. El resultado es que en este concurso de méritos han solicitado irse más de 400 agentes, aunque no a todos se les ha concedido.

“Se vuelve a hacer patente la necesidad de catalogar el Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. Que puntúe más o que suponga una mejora económica para hacerlo atractivo a los policías o a cualquier otro funcionario”, reclama la secretaria provincial del SUP, Carmen Velayos.

Desde el sindicato se espera ahora en la próxima promoción de policías, que saldrá en junio, haya agentes para Algeciras y La Línea. Porque además “en Algeciras hay muchas plazas cubiertas en comisión de servicio, que tampoco están garantizadas”.