La llegada de un bebé a la familia es un acontecimiento muy esperado y celebrado tanto por padres como entorno familiar que, sin embargo, se ha visto condicionada por la irrupción de la pandemia.

A pesar de esta circunstancia, desde el hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar se ha trabajado en estos últimos meses con gran esfuerzo para que las familias puedan seguir disfrutando de este momento único en sus vidas.

“Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer un entorno seguro el día de la fecha de parto y, al mismo tiempo, ser cómplices de la gestante y su acompañante. Siempre que está en nuestra mano y la evolución del parto sea favorable, tratamos de adaptarnos a los deseos y expectativas de la madre relacionadas con el nacimiento”, sostiene la coordinadora de matronas, Patricia Gilart.

La situación de alerta sanitaria ha provocado en las embarazadas incertidumbre, ansiedad y miedo. Sensaciones, que el equipo de matronas del hospital de Los Barrios mitiga con su trabajo de orientación y acompañamiento diseñado para las gestantes en base a su demanda. “Desde marzo, percibimos ese nerviosismo provocado por la angustia a contagiarse de coronavirus ella o su bebé. Por esa razón, pusimos en marcha sesiones especiales online y habilitamos una línea directa de WhastApp para que nos conozcan desde el primer momento y para que puedan preguntar todas las dudas que les provocan inseguridad”, explica la matrona del hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Lola Revidiego.

Ese esfuerzo y reorganización del protocolo ha permitido mantener distintas opciones de parto para adecuarse a las preferencias de la gestante durante la pandemia. Entre ellas, destaca el parto humanizado o de baja intervención (si la gestante no quisiera optar por la epidural). “Sigue siendo la opción preferente de las madres para el nacimiento de su bebé. A día de hoy existe muchísima literatura en Internet, las familias suelen venir ya informadas y su elección mayoritaria es el parto humanizado en el que se procura una intervención mínima durante el parto, respetar los tiempos naturales tanto del expulsivo como del alumbramiento y se prioriza el contacto piel con piel del bebé con la madre tras su nacimiento, entre otros apartados”, detalla Gilart.

En estos últimos meses, el Servicio de Ginecología y Osbtetricia del hospital gaditano ha formado a su personal y ha adaptado su procedimiento para garantizar a las familias una bienvenida al bebé lo más normalizada posible. La acogida y repuesta de las madres no ha podido ser mejor. “Mi nombre es Marina Isabel C.C. y di a luz en el hospital Quironsalud el día 15 de enero. Tuve la suerte de ser atendida por Patricia y Lola, ambas fueron parte del día más bonito de mi vida y por ello quiero darles las gracias. Sé que las circunstancias actualmente asustan mucho, pero el equipo que asistió mi parto fue espectacular. Patricia y Lola fueron atentas, sinceras, me hablaban con un tono calmante que me ayudaba a sosegar el miedo como madre primeriza y a mejorar en muchos aspectos para mi bienestar. Fueron muy cercanas y creo que eso fue algo esencial, ya que es un momento que no se olvida nunca”, reza uno de los mensajes de agradecimiento recibido recientemente.

Durante 2020 el Servicio de Ginecología y Osbtetricia ha mantenido su actividad sin interrupciones protagonizando hitos como la intervención de urgencia en abril a una gestante positiva de Covid-19 que presentaba sintomatología respiratoria a la que se le tuvo que realizar una cesárea urgente. La intervención se desarrolló sin complicaciones, la niña nació sin problemas y no se produjo contagio de madre al bebé. El hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar ha sido avalado por la certificación ‘Applus+ Protocolo Seguro frente a la COVID-19´ que acredita el cumplimiento de los estándares más exigentes a nivel internacional de desinfección frente al SARS-CoV-2.

La Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar cuenta en la actualidad con dieciséis ginecólogos y seis matronas, asistencia presencial y servicio de atención veinticuatro horas a las embarazadas. Es el único hospital privado de la comarca que cuenta con anestesista de presencia física las 24h para la atención de la gestante que requiera de la analgesia epidural en cualquier fase de su parto (dilatación o expulsivo), o ante cualquier complicación que pudiera surgir durante la evolución de dicho, parto (ya sea en parturientas con analgesia epidural, como en aquellas que prefieran el parto sin analgesia).

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.