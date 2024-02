Los ex jefes del Ocon Sur plantean a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones

El teniente coronel Oliva, jefe del Ocon Sur en la lucha contra el narcotráfico entre 2018 y 2022, y el teniente Fuentes, una de sus personas de confianza en ese período, han solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que se pronuncie en favor de la nulidad de las actuaciones que el Juzgado nº5 de Parla mantiene abiertas en su contra por delitos de cohecho y revelación de secretos.

La defensa de los dos mandos de la Guardia Civil, llevada por el letrado José María Ramírez, considera que las diligencias del juzgado están viciadas en origen ya que partieron de una denuncia archivada por la AN, que consideró que las supuestas pruebas de connivencia de Oliva y Fuentes con una red de narcos carecían de todo fundamento.

“Los narcos pusieron precio a la cabeza del hoy teniente coronel, 400.000 euros... ¿Cómo no van a intentar manchar su honorabilidad?", proclama su abogado

En declaraciones a La Mañana de Canal Sur Radio, el abogado ha desvelado que el 14 de enero pasado presentó un escrito en el citado juzgado de Parla haciendo la petición de nulidad bajo la tesis de que “el origen de la investigación fue fraudulento”, pero que el juez se inhibió en favor de la AN. Oliva y Fuentes, en concreto, son investigados junto a un tercer miembro de la Guardia Civil -miembro de Asuntos Internos- por tratar de sonsacar a este último el contenido de las investigaciones que tanto la Policía Nacional como Asuntos Internos de la Guardia Civil realizaban sobre su proceder.

Una querella solo contra dos mandos

En paralelo, los dos mandos han presentado una querella criminal por los delitos de denuncia falsa y falsedad documental contra los responsables de aquellas investigaciones. Ramírez ha concretado que la acusación se dirige solo contra los firmantes de los informes presentados ante la AN, en concreto, el instructor de la Udyco Central de la Policía Nacional y el instructor del servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. No figuran como acusados, por tanto, los agentes que realizaron los seguimientos, ahora cuestionados, a Oliva y Fuentes.

“Si desarrollas labores investigadoras, tienes que tener contacto directo con muchas personas, pero eso no quita que no estés desarrollando tu trabajo perfectamente”

“La querella quiere poner de manifiesto que la denuncia estuvo basada en la vigilancias manifiestamente falsas, que no ocurrieron, induciendo a error al instructor de la Audiencia Nacional”, ha señalado el letrado al programa dirigido por Jesús Vigorra.

Sin vínculos con el narco

A juicio de Ramírez se intuye que puede haber “algún tipo de razón personal en los mandos que dirigieron las operaciones”, tanto en la Udyco como en Asuntos Internos de la Guardia Civil. El abogado ha recordado la labor policial de Oliva, “una persona de éxitos en su actuación, muy exigente, y eso quizá pudo levantar ampollas”. Como ejemplo de la manipulación que denuncia pone un informe donde se dice que Oliva “está con unos narcos en Ceuta y se demuestra que ese día estaba en Almería”. “Es algo tremendamente burdo”, concluye.

“Los dos [mandos de la Guardia Civil] están trabajando” en la actualidad, asegura el abogado. “Son de Algeciras y de Tarifa. Conocen a todo el mundo, pero de ahí a tener vinculación directa con clanes [del narco], como se ha llegado a decir, es absurdo. Uno de ellos coincidió en el colegio y, en consecuencia, conoce a una persona cuyo nombre se asoció a un clan. Se trata de un empresario que no tiene antecedentes penales ni tiene abierta ninguna investigación. Su segundo apellido coincide con los de un clan, pero no tiene relación con él ni directa ni indirectamente”.

Ramírez dice desconocer si el llamado clan de Los Ariza iba diciendo que estaban protegidos por la Guardia Civil, pero ha recordado que los narcotraficantes “pusieron precio a la cabeza del hoy teniente coronel, 400.000 euros... ¿Cómo no van a intentar manchar su honorabilidad de alguna manera para quitárselo de en medio?”, manifiesta. David Oliva, de hecho, precisó de escolta de la Guardias Civil tras recibir amenazas. “Si desarrollas labores investigadoras, tienes que tener contacto directo con muchas personas, pero eso no quita que no estés desarrollando tu trabajo perfectamente”.

La querella de Oliva y Fuentes se presentó inicialmente ante un juzgado de Algeciras porque las supuestas vigilancias sobre ellos se llevaron en Tarifa, aunque la defensa no descarta que pida el traslado de las actuaciones a Madrid por una cuestión de competencia y para que se pronuncie la AN.