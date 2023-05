Márgenes y Vínculos denuncia la venta de vápers a menores en el Campo de Gibraltar

La Fundación Márgenes y Vínculos denuncia la venta indiscriminada de vapeadores de sabores a menores de edad que se está produciendo en quioscos, bazares y tiendas de golosinas del Campo de Gibraltar, en donde se exhiben junto a otros productos destinados a un público infantil y adolescente.

La entidad apuntó que el consumo entre adolescentes se ha hecho evidente en las ferias, donde se pueden adquirir este tipo de productos en casetas o atracciones como el tiro pichón, que además lo oferta como premio.

El presidente de Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, destacó que aunque la legislación prohíbe la venta de estos cigarrillos electrónicos a los menores de edad, la realidad es que la norma no se está cumpliendo, por lo que insta a las autoridades a que hagan valer la ley.

Márgenes y Vínculos insta al Ministerio de Sanidad a que equipare los vápers al tabaco en todos los aspectos, para que solo se pueda vender en estancos y máquinas expendedoras. Los cigarrillos electrónicos están regulados por la normativa europea de 2014 y se pueden vender libremente en cualquier establecimiento.

“No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando estamos viendo a niños por la calle con sus vápers como si estuvieran comiendo caramelos o pipas. Debemos ser conscientes que el consumo de este tipo de productos es perjudicial para la salud y una potencial puerta de entrada a la adicción a la nicotina y al consumo de tabaco entre los menores, los jóvenes y las personas no fumadoras. Las autoridades competentes deben de actuar”, insistió Mena.

Una encuesta realizada por técnicos de Márgenes y Vínculos entre estudiantes con edades de 12 a 18 años deja constancia del elevado consumo que hacen de estos productos. De 1.400 alumnos encuestados en el Campo de Gibraltar, el 58% afirma que ha probado, consume váper los fines de semana, todos los días o cuando sale de fiesta con sus amigos. De este porcentaje, un 64%, son estudiantes de 12 a 14 años.

Los datos están en consonancia con los informes sobre los cigarrillos electrónicos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, que recogen que según los datos de la encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España prácticamente la mitad de los estudiantes de 14 a 18 años ha utilizado en alguna ocasión cigarrillos electrónicos (48,4%), siendo más frecuente entre los chicos que entre las chicas, con independencia de la edad.

Márgenes y Vínculos demanda campañas de prevención no sólo entre menores, sino también dirigidas a las familias, para que las madres y los padres tengan una información veraz "y entiendan que un váper no es una golosina inofensiva, ya que hay estudios médicos que confirman que no son seguros, al existir riesgos demostrados para la salud asociados a su uso y exposición".

“Es necesario continuar trabajando en prevención y hacerlo desde la etapa escolar. Y es muy importante el papel de las madres y padres, porque en muchas ocasiones no son conscientes, por falta de información, de lo qué están consumiendo sus hijos. El vapeo es una nueva forma de fumar y que no se trata solo de inhalar vapor de agua, pues este tipo de aerosol contiene sustancias químicas perjudiciales para la salud y es causa de cáncer”, concluye Francisco Mena.