Landaluce lamenta el escaso desarrollo del Plan Campo de Gibraltar por parte del Gobierno central

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha instado al Gobierno central a responder sobre el grado de cumplimiento del denominado “Plan Campo de Gibraltar” después de conocer la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Algeciras este jueves adelantada por Europa Sur. Se trata de un programa de actuaciones que el Ejecutivo anunció a finales del año 2018, en plena campaña electoral, con la pretensión de relanzar económica y socialmente la comarca.

El regidor ha señalado que ha sido convocado este jueves por la tarde a participar en una reunión de seguimiento de este plan con el ministro del Interior, pero ha criticado que la mayoría de las medidas contempladas ni siquiera están planteadas.

Landaluce ha vuelto a demandar un impulso al tren. "Las obras de mejora de la línea férrea entre Algeciras y Madrid brillan por su ausencia, a pesar de que el Gobierno tiene capacidad presupuestaria para llevarlas a cabo", ha señalado. En materia de comunicaciones, también ha mostrado su preocupación ante la falta de avance de algunos proyectos, como el futuro del acceso norte, y sobre la OPE. "Tenemos cruzados los dedos para que las carreteras de nuestra comarca no se vean colapsadas ante la más que previsible llegada de decenas de miles de vehículos con viajeros magrebíes", ha indicado, al tiempo que ha deseado que la reunión permita "arrojar luz" sobre la situación.

El regidor algecireño ha admitido una mejora de la situación con el Plan de Seguridad en el Campo de Gibraltar, aunque demanda a Interior "más medios", porque "son insuficientes" para acabar con el narcotráfico. Landaluce ha considerado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se ven "desamparados" por la falta de medios, y ha vuelto a quejarse por la falta de un Grupo Especial de Operaciones (GEOS) y de Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) en Algeciras.

Landaluce también ha aprovechado la ocasión para reclamar más agentes para la comarca, ya que le parece insuficiente que la comarca reciba únicamente 34 de los 3.200 nuevos agentes de la Policía Nacional que han acabado su periodo de formación en la Academia de Ávila.

El alcalde ha insistido en que “no sabemos a qué nueva fase del Plan de Seguridad viene a informar el ministro cuando no hemos visto qué se ha hecho en estos meses, no vemos esos resultados tan positivos que nos venden desde el gobierno, ni sabemos con los medios con los que se cuenta". Para el también senador, hay muchas inversiones que se quedan en "meras expectativas", como en las prisiones, donde se trabaja "con un gran déficit de medios materiales".

Solución al desempleo

En cuanto al desempleo, el mandatario ha explicado que “suena a sorna que el Gobierno de Sánchez quiera poner solución al desempleo en la comarca con la promesa de una inversión de 50 millones de euros para toda Andalucía mediante un Plan Extraordinario de Empleo, cuando por ejemplo, los niveles de desempleo se incrementaron el doble en la comarca que en la provincia el pasado mes de abril debido a los efectos del coronavirus”. Landaluce ha insistido también en la ausencia de otras medidas relativas al empleo, así como de un plan integral para paliar los efectos del Brexit en la zona. "Con lo único con lo que contamos es con el paquete de 112 medidas de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, que ya está en funcionamiento y con asignación presupuestaria específica”, ha explicado.

El alcalde ha vuelto a recordar lo imprescindible de la creación de un Juzgado de lo Mercantil en Algeciras, "ya que son sobradas las razones por las que debiéramos tenerlo hace ya tiempo, en especial por la importancia de su puerto, a nivel nacional e internacional, y por el gran volumen de empresas ubicadas en el Campo de Gibraltar que con el mismo se relacionan”.

Landaluce ha concluido indicando que “es muy decepcionante que este Plan Campo de Gibraltar, que prometía adoptar medidas económicas, legales y policiales que supondrían un crecimiento para nuestra comarca, haya quedado relegada al olvido durante estos dos años, y lo que todavía es más frustrante es que la mayoría de las que se pretenden adoptar ahora, se limitan a resolver demandas históricas de nuestra gente, sin aportar nada nuevo al Campo de Gibraltar”.