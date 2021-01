La Junta insiste en no suspender las clases y La Línea lo llevará a Pleno

La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, ha mantenido esta mañana un encuentro por videoconferencia con los alcaldes del Campo de Gibraltar durante la que les ha reiterado la negativa a aplazar el curso escolar en La Línea, Los Barrios y Castellar porque "hasta ahora, se ha demostrado que los centros escolares son espacios seguros ante el coronavirus".

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha reiterado que no comparte esta decisión a la luz de "los datos terroríficos" de la pandemia en su ciudad y al hecho de que "el 96% de los alumnos no está asistiendo a las clases", lo que a su juicio exige que, al menos, se establezca un sistema de educación no presencial para reaccionar antes esta situación.

Franco ha anunciado una moción en el Pleno, que se celebra este jueves, a la que pretende que se sumen todos los partidos políticos, para solicitar la suspensión de las clases.

Los alcaldes también han demandado la realización de más cribados poblacionales de detección del Covid-19. Los técnicos han explicado que estos se asignan en función de unos criterios epidemiológicos que incluyen la citada tasa de incidencia, pero no es el único. Hay otros como la edad de la población, la presencia de residencias de mayores o la situación de los centros hospitalarios de la zona.

Los recursos sanitarios en la zona han sido objeto de planteamiento por parte de diversos alcaldes. La respuesta de la delegada de Salud y Familias ha sido poner en valor el “importante esfuerzo” de la Junta por incrementar no sólo plantillas, sino prestaciones en la lucha contra el Covid-19, tales como las unidades móviles para la realización masiva de test, los puntos Autocovid y la red de rastreo, apoyada por la creación de los call-center. Asimismo, los centros hospitalarios han trabajado en sus planes de contingencia ante la pandemia, que se están aplicando.

La delegada ha incidido en la “especial atención” de la Junta de Andalucía sobre el Campo de Gibraltar tras decretar el cierre perimetral a principios de año de los ocho municipios integrados en las áreas sanitarias Este y Oeste, además que desde el pasado lunes se aplica el nivel 4 de medidas preventivas, salvo La Línea de la Concepción, que se encuentra en nivel 4 grado 2. Paredes ha recordado que este viernes se celebrará una reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, que, previsiblemente, supondrá la adopción de nuevas medidas restrictivas.

También se ha abordado la vacunación contra la Covid-19, una campaña marcada desde la Unión Europea y desde allí a los diferentes gobiernos que en el caso de España, traslada a las comunidades, con lo que “los criterios que se aplican en Andalucía son exclusivos del Ministerio de Sanidad”, ha matizado la delegada. En el caso de la Junta, ha preparado para la aplicación de la campaña gubernamental el 'Plan 24x7', 24 horas 7 días a la semana, destinado a la vacunación frente al Covid-19 en las ocho provincias andaluzas. El plan está dividido en dos etapas de vacunación, cada una de ellas con distintos grupos, empezando por los de mayor riesgo que se están vacunando en la actualidad hasta terminar con el resto de la población. En el caso del Campo de Gibraltar, afirma la Junta, hay un buen ritmo de vacunación.

Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha trasladado el agradecimiento municipal “a todo el estamento sanitario, por el trabajo tan responsable que vienen realizando desde hace casi un año. Queremos que Algeciras vaya a mejor en cuanto a los datos de la enfermedad se refiere, aunque estamos actualmente por debajo de la media de contagios que se registra en Andalucía, y en este sentido, la colaboración del Ayuntamiento con las autoridades sanitarias seguirá siendo absoluta”.

La primera autoridad municipal ha anunciado que la institución municipal redoblará esfuerzos en cuanto a actuaciones de limpieza y desinfección en los entornos de centros de salud, colegios, autobuses urbanos y puntos de distribución de alimentos “contando con la máxima disposición de la Policía Local, los voluntarios de Protección Civil, el personal de la empresa de limpieza ALGESA, y de todos quienes puedan aportar algo para mejorar la situación sanitaria que estamos padeciendo”.

El alcalde ha vuelto a pedir a la ciudadanía “que tenga una actitud activa, no pasiva, en el sentido de la prevención, de cuidado, de higiene, de distanciamiento, de uso de la mascarilla. No se puede bajar la guardia, y aunque lo repitamos siempre, hay que seguir haciéndolo porque hay algunas personas que se confían. Hay que continuar con cautela, no tenerle miedo, pero tampoco hay que perderle el respeto al virus”.

La teniente de alcalde delegada de Educación, Laura Ruiz, ha anunciado que mañana viernes, a partir de las nueve de la mañana, se realizarán tests de antígenos a todo el personal no docente de los centros educativos algecireños, por parte de la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Salud.

Ya el pasado jueves se realizaron las pruebas a los docentes, y en esta ocasión con el objetivo de garantizar al máximo la seguridad de los alumnos, se llevarán a cabo en el Pabellón Manuel Marín Grandy Periquito de la barriada de la Piñera, cedido para este fin por la Delegación de Deportes que dirige el teniente de alcalde, Javier Rodriguez Ros, al resto de trabajadores de los colegios e institutos de la ciudad.

Ruiz destacó la perfecta coordinación a la hora de organizar el trabajo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, insistiendo en que “más que nunca en situaciones tan extraordinarias como las que estamos viviendo ahora con la pandemia de la Covid-19, es fundamental el esfuerzo aunado de las administraciones con el único fin de proteger a los ciudadanos”.

San Roque

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que "se requieren medidas específicas y especiales para bajar la curva cuanto antes". "Nos tememos que en la próxima evaluación del comité de expertos sanitarios, en el día de mañana, se puedan tomar decisiones más complejas sobre el Campo de Gibraltar”, ha apostillado.

Apuntó el alcalde sanroqueño que “se ha debatido también sobre la campaña de vacunación, sobre nuestra solicitud de que se incluyan en ella a todas las empleadas de los servicios sociosanitarias, a las empleadas del Servicio de Ayuda a Domicilio principalmente, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluyendo a la Policía Local”.

Explicó que su deseo es “que la campaña avance lo más rápido posible. Para ello sería positivo el entendimiento, la conciliación, el acuerdo entre las distintas administraciones y sobre todo tener el cien por de las vacunas que se han entregado ya puestas antes de seguir exigiendo nuevos números. Espero que la campaña de vacunación transcurra lo más rápido posible y que pronto tengamos a un gran porcentaje de la población ya vacunado”, finalizó el regidor sanroqueño.

Los Barrios

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha pedido a la delegada territorial que se medicalice la residencias de mayores Nuestra Señora del Rosario, ha ofrecido a los voluntarios de Protección Civil para ayudar a los rastreadores y ha pedido que se realicen cribados más habituales en el municipio. "Vienen días complicados porque en estos momentos hay en el municipio más de 180 activos y la tasa de incidencia es de 521 contagios", ha destacado.

Tras esta reunión ha iniciado la reunión con el comité Covid-19, tras la que se ha decidido la suspensión de todas las actividades municipales durante las próximas dos semanas y fomentar el teletrabajo entre los empleados municipales y la creación de grupos burbuja.

Alconchel ha recordado que los vecinos pueden solicitar cita previa en la web del Ayuntamiento para realizar cualquier tipo de gestión municipal.

Los Barrios, además, ha convocado para este viernes una reunión extraordinaria del Consejo Escolar Municipal para analizar y debatir sobre la situación generada por la pandemia en la comunidad educativa.

Tarifa

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez, ha trasladado a la responsable de Salud su preocupación ante la evolución de los contagios en la zona y ha puesto en conocimiento de la delegada territorial las medidas preventivas consensuadas en el Ayuntamiento local para intensificar la protección de la ciudadanía ante la pandemia y apelar a la concienciación responsable de la ciudadanía. Estas se sustancian en un Bando vigente desde la medianoche de este jueves hasta las 00:00 del 31 de enero y son medidas tendentes a la reducción de desplazamientos y movilidad prescindibles al objeto de contener los riesgos de contagios.

Desde Tarifa se ha preguntado sobre la posibilidad de realizar cribados masivos, como viene ocurriendo en otros municipios de la comarca. Al no existir una previsión inmediata sobre este extremo, el Ayuntamiento va cursar una petición por escrito para que el municipio acceda a esta actuación preventiva.

Ruiz también ha preguntado por la evolución del proceso de vacunación y ha trasladado a la necesidad de que el proceso de inmunización comience a ser una realidad cuanto antes entre el personal de trabaja en servicios de riesgo, como el de la ayuda a domicilio.

Además, el alcalde ha pedido información de primera mano sobre la evolución de la pandemia en otro ámbito sensible como el de las residencias de personas mayores del término municipal y ha trasladado a la delegada territorial la preocupación del Ayuntamiento ante el inicio de las clases presenciales y la actividad docente en el contexto concreto de la actual situación de la pandemia.

Desde el Ayuntamiento de Tarifa se ha pedido a la delegada territorial que se intensifiquen los esfuerzos para dotar de refuerzos al Centro de Salud de Tarifa, así como las áreas sanitarias del Campo de Gibraltar.

Jimena

Fran Gómez, alcalde de Jimena, ha expuesto el auge de casos en el municipio en esta tercera ola y ha pedido coordinación en la transmisión de datos, ya que las cifras oficiales que emite la Consejería de Salud "no corresponden con la cantidad de casos existentes en el municipio". Asimismo, ha planteado la preocupación de las familias de los distintos centros escolares, ante las bajas temperaturas y la ventilación necesaria en las aulas para evitar la propagación del virus entre los niños.

En el posterior Consejo Escolar celebrado en Jimena, se ha cuestionado cómo afecta la situación actual a los centros escolares, aunque no se ha notificado ninguna incidencia de Covid en los distintos centros escolares del municipio. El alcalde ha informado al Consejo Escolar que desde la Consejería de Salud se ha transmitido que en la actualidad los colegios se consideran sitios bastante seguros.

Las bajas temperaturas dificultan que se lleve a cabo la ventilación como medida preventiva en las aulas. Por lo mismo, se ha intentado buscar una solución para paliar este problema. Algunos plantean establecer medidores de CO2 y otros colocar láminas de metacrilato o plásticos sustitutivos.

Las direcciones de los centros educativos aseguran que mientras no se decrete un confinamiento general, se seguirán manteniendo las clases de forma presencial, cumpliendo todas las normas y protocolos establecidos. El Ayuntamiento recuerda que no está entre sus competencias tomar decisiones acerca del cierre de colegios, pero aclara que apoyará a las familias en cualquier medida que consideren necesaria llevar a cabo siempre que se cumpla con la normativa vigente.

Castellar

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, ha agradecido a la delegada y todos los profesionales sanitarios que trabajan en el Plan de Contingencia su colaboración, pero ha demandado dos temas prioritarios: que se aumenten las medidas restrictivas para frenar la nueva ola que crece de manera paulatina este enero y que se solucione el retraso en la actualización de los datos y la recepción de los mismos a la autoridad competente.

Vaca también ha solicitado por tercera vez esta semana que las clases escolares se desarrollen de manera no presencial y ha pedido que las auxiliares de ayuda a domicilio sean vacunadas de manera prioritaria como el personal sanitario.

El alcalde ha preguntado por la cantidad de camas disponibles en las UCI de los hospitales de La Línea y Algeciras con el crecimiento exponencial de casos positivos en la comarca.

Vaca también ha explicado que en Castellar ya hay muchos establecimientos que por responsabilidad y por obligación permanecen cerrados, un gesto que agradece y que demuestra la complicada situación que atraviesa el municipio.

San Martín del Tesorillo