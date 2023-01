Con Juan Carlos Chaves en Fitur

La globalización, que es la uniformización de la idiosincrasia y la fuerza erosiva de los matices culturales, se percibe en cualquiera que sea la esfera de los hechos. Muchas de las tradiciones de los pueblos se mantienen por su rentabilidad turística. Sin embargo, la globalización atañe al modo en que el turismo se ofrece como producto de consumo. Hoy, en la feria de turismo más importante del mundo, en Fitur, todo se parece. Aun en la variedad de las ofertas hay un denominador común, que es el modo de presentar lo que se ofrece.

Andalucía, que acaba de alcanzar el liderazgo turístico entre las regiones de España, es la de mayor espacio relativo en el inmenso recinto del parque ferial de IFEMA de Madrid. Nadie, en ningún lugar, puede ofrecer tanta variedad estética, paisajística y folclórica como Andalucía, pero eso apenas si concierne a la forma de presentarse. En la evolución de esta gran muestra de lo que puede verse bajo control, aparte del natural crecimiento de la oferta, yo destacaría la uniformización entre todos los factores que inciden en su diseño y organización. No era así o al menos, no tanto, tres o cuatro décadas atrás. Sobre todo en lo que concierne a estas tierras del sur. Andalucía dispone de algunas de las marcas turísticas más acreditadas y reconocidas, y tres son del Campo de Gibraltar: Tarifa, Sotogrande y La Alcaidesa.

El Campo de Gibraltar es una unidad turística de una manifiesta singularidad por su tricefalia y no sólo por eso. En la comarca coexisten urbanizaciones de alto nivel como las citadas, junto a amplios espacios abiertos de mar y de montaña, con un importante polígono industrial y con varios recintos portuarios entre los que sobresale el megapuerto de Algeciras. A ese complejo triedro con una cara, la industrial, chocante junto a las otras, se añade un vértice maligno, la colonia militar, Gibraltar, en donde recalan ingenios nucleares con achaques, para ser tratados en unos astilleros más opacos que el papel de estraza alquitranado. Ante estos graves inconvenientes, mejor es recitar el vade retro porque, aunque un ruidoso grupo de asalariados o voluntarios mal informados tratan de convencer al personal de que la colonia proporciona riqueza, lo cierto es que si se difundiera su verdadero papel, el de servir de taller a artificios de guerra propulsados por energía nuclear, mala cara nos pondría el potencial visitante.

El alteradísimo perfil marítimo tampoco ayuda, el oleaje encuentra serias dificultades para cumplir su función de drenaje y los vientos se topan con obstáculos insalvables en cuanto rebasan las marismas de Palmones. Centenares de barcos fondean, se nutren y limpian su sistema digestivo en el vientre de la Bahía y los detritus en cinco idiomas que se vierten en sus entrañas nos dejan las aguas maltrechas. Una buena política turística, antes bien que cualquier otra cosa, supondría actuar contra los males o paliarlos con medidas severas. Nuestras playas, espléndidas, tan buenas o mejores que las del litoral gaditano atlántico y mucho mejores que las del resto del mediterráneo andaluz, no lucen tanto como aquellas debido a los inconvenientes derivados de esos obstáculos.

El jueves pasado –segundo día de la muestra ferial– el modesto estand de la comarca en Fitur, situado, como el de Marbella y junto a él, en un espacio exterior al complejo espectacular reservado a las circunscripciones provinciales, contaba con el atractivo que suponen personajes como Manolo Moreno (El Copo) o David Morales, el gran bailaor linense. El presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano; el alcalde de La Línea, Juan Franco, y el de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernandez, junto a unos cuantos concejales dispersos de sus municipios y de los del resto de la comarca, se dejaban ver con profusión. No habrían cabido muchos más, esa es la verdad, pero tal vez a los visitantes les resulte más atractivo saber que los alcaldes, aun teniendo en cuenta el mucho trabajo que tienen, no se limitan a una ceremonia puntual sino que están en buena disposición para dejarse frecuentar por los viandantes.

Una bien llevada presentación se hizo de las futuras actuaciones sobre el puerto deportivo Alcaidesa Marina, encaminadas a permitir el atraque de cruceros y grandes yates. Dado el actual mapa de instalaciones portuarias en la Bahía, no parece que la ampliación prevista para el puerto linense incida negativamente en las playas de un lado y del otro del río Palmones. De hecho, la playa de Campamento se defiende bien de las agresiones, gracias a la protección frente a los movimientos de las mareas, que le dan el puerto de Campamento y el pantalán de Refinería, y algo parecido ocurre con la playa de Guadarranque. El Rinconcillo sufre más que ninguna otra, tanto por su situación, al fondo y al oeste del arco marítimo como por la proximidad al puerto de Algeciras y, sobre todo, por la concentración urbana junto al Botavara. La resistencia que eso supone para el sistema dunar de las marismas del río Palmones, es considerable; se obstaculiza al viento la aportación de residuos arenosos y, mientras tanto, los pleamares van disolviendo las arenas ya depositadas.

El jueves tuvimos noticias unos cuantos que aún éramos ajenos a la hazaña –porque como tal hay que cualificar la iniciativa– que supone propiciar el nacimiento de un vino, a orillas del Hozgarganta; uno de los dos afluentes, el otro es el Genal, del Guadiaro. Ribera de Hozgarganta es el nombre del vino jimenato que producen las viñas al norte de Tesorillo, pegando a La Almoraima, extendidas en un paraje que empieza a ser conocido como la última selva mediterránea. La finca ocupa una extensión de 50 hectáreas, 14 de las cuales acogen a los viñedos de uvas de las variedades merlot y sirah; la primera, típica de los vinos franceses de Burdeos y la segunda una de las más extendidas y resistentes de las cultivadas en el mundo. El vino se elabora de modo artesanal y es aún muy joven, poco más de cuatro años han pasado desde la primera cosecha, y se nota al paladar. También el corcho para el embotellado, sobrio y elegante, se extrae de los alcornoques de la finca.

Conocí a los emprendedores vinícolas gracias a Juan Carlos Chaves García, que aunque de nuestro grupo madrileño Yazira, circunstancias asociadas a sus responsabilidades profesionales y personales, no le han permitido asistir como todos deseábamos a nuestros encuentros, alternando dos de los mejores sitios donde acudir a comer y a estar, de la capital: el restaurante gaditano de Pepe Moreno, El Lambuzo, en las proximidades de El Retiro, y El Señor Martín, cerca de la carismática Plaza de Colón, noble asador de pescados donde no sólo puede disfrutarse de la comida sino incluso conocer el nombre del pescador y la zona del mar en la que el pescado durmió la noche antes, cuando todavía era pez.

No pocas vicisitudes ha vivido nuestro paisano Chaves, en tiempos no muy lejanos, y anda ahora reencontrándose a sí mismo, después de una brillante carrera en el ámbito de la comunicación y gestión de programas y emisoras musicales. Sobre todo en la Cadena Ser, donde comenzó, en 1986, en el ámbito de la programación de Los Cuarenta Principales. Precisamente en Radio Algeciras, la emisora de su ciudad, referencia en la comunicación generalista y musical de la comarca. Ascendió pronto, en dos años, desempeñando las funciones de director de programación musical de la emisora. Siempre en el marco programático de Los Cuarenta Principales, el pie lúdico-sonoro por excelencia de la Cadena, y pasando por la coordinación regional de Castilla y León, en Valladolid, por la de Canarias, en Las Palmas, y por otros destinos de gran relevancia, fue nombrado Director Nacional de la Cadena Dial y ya en 2010, Director Nacional de Marca y Negocio de las emisoras musicales de Los Cuarenta Principales, Cadena Dial, Máxima Fm, M80 y Radiolé. En 2012 accedió a la Dirección General de las emisoras musicales de Prisa Radio, en España, y en 2016 abandonó el sector para ocuparse de tareas ligadas a la intendencia (management) de artistas nacionales e internacionales de la talla de Alejandro Sanz y Niña Pastori.

El museo de Alejandro Sanz

La iniciativa del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, de acuerdo con la Junta de Andalucía, de rematar el proyecto de crear un museo, el Alejandro Sanz Experience, dedicado a la figura y a la carrera del artista, es muy posible que convierta a nuestro brillante paisano Juan Carlos Chaves, en director de la institución. Sería imposible encontrar una personalidad más ajustada al cargo, no sólo ya por su evidente y altísimo conocimiento del escenario en el que tiene lugar sino además por su personal proximidad a Alejandro cuya vinculación a la par con Alcalá y Algeciras, es bien conocida. Fue en la Feria de nuestra ciudad en donde se conocieron sus padres, Jesús Sánchez Madero, de Algeciras, y María Pizarro Medina, de Alcalá. Jesuli perteneció a esa generación a la que tanto me he referido como la Generación del Cronista, en honor a uno de sus miembros más notables, Luis Alberto del Castillo Navarro, el último cronista oficial de Algeciras, que ha dejado su impronta en el diseño definitivo, fuertemente fundamentado en su historia, del escudo de la ciudad.

La madre de Alejandro era hermana de Luis Pizarro, que fuera pieza fundamental del engranaje de mando del PSOE andaluz, soporte y granero del poderoso PSOE de los años ochenta. La familia Pizarro es una familia muy influyente y conocida en esa querida ciudad hermana. Alcalá de los Gazules es uno de los feudos más sólidos y significativos del PSOE clásico, hoy desbordado por la entropía que produce el desajuste ideológico generado por la tenencia enfermiza del poder. Alcalá es un foco del PSOE gaditano. Su alcalde, Javier Pizarro Ruiz, es hijo de Luis y, por lo tanto, primo carnal de Alejandro Sanz. En las última elecciones, con una participación mayor del 66%, el PSOE fue votado por más del 72% de los electores, posee 10 concejales de los 13 posibles y los que quedan son 2 de Izquierda Unida y 1 del Partido Popular.

El arreglo del Adivínalo de nuestro inolvidable Florencio Ruiz Lara Flores, que hizo Alejandro Sanz, fue un regalo que hizo este gran artista a la ciudad en la que nació su padre, Jesuli, que también tiene su historia. Pero lo hizo a instancias del Pregón de Feria que Juan Carlos Chaves pronunció en junio de 2014, un pregón histórico por su hechura y por la calidad de cada uno de los artistas que intervinieron. Bien que ya los pregones tienen más de shows que de contenido literario, Chaves era la elección. Su conocimiento de la comunicación y de la música ligera que se hacía en ese momento, la oportunidad de su cargo en el grupo Prisa, le conferían un carácter único y excluyente para configurar un pregón festivo como es el de Feria, a cielo abierto y con un público entregado al momento y al lugar. En el pregón confluyeron esas notas que suenan a Andalucía incluso antes de que suenen, con ese sentimiento de pertenencia profundo e irrenunciable que tenemos los algecireños, todo eso que nos hace especiales. Porque somos especiales porque lo somos.