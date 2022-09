Janek Grzegorzewski, ejemplo de superación tras su paso por Quirónsalud Campo de Gibraltar.

El rider profesional Janek Grzegorzewski ha comenzado a dar sus primeros pasos tras más de 100 días de rehabilitación y varias operaciones en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar. El polaco sufrió un aparatoso accidente en la playa tarifeña de Balneario, en los entrenamientos previos al campeonato Full Power 2022, que le provocó diversas fracturas en sus piernas.

Janek se muestra agradecido por el equipo médico que le atendió el día del accidente y que ha seguido asistiéndole durante las más de 7 semanas que ha estado en el hospital de Los Barrios. "Durante mi estancia en Quirónsalud Campo de Gibraltar me ha sorprendido mucho el trato que he recibido por parte de los médicos, enfermeros y personal del hospital. Me han ayudado en absolutamente todo, me han facilitado una habitación muy amplia, han elaborado un cuidadoso plan de comida sana para mí y han puesto a mi disposición todas sus herramientas de última tecnología con el fin de acelerar mi proceso de recuperación”, apostilla el kitesurfer polaco.

El doctor Miguel Ángel Toledo y su equipo del Servicio de Traumatología de Quirónsalud Campo de Gibraltar fueron los encargados de asistir a Janek después del aparatoso accidente. "Cuando recibí a Janek, pudimos comprobar que presentaba lesiones muy complejas en ambos tobillos a consecuencia de la altura y el golpe con la tabla, una de ellas fractura abierta que había traspasado los tejidos del tobillo. Debido a la inflamación que presentaban ambas articulaciones, no pudimos intervenirlo de inmediato, por lo que tuvimos que colocarle unos fijadores externos para mantener la forma del pie y esperar varios días. Cuando bajó la hinchazón, entonces pudimos llevar a cabo las operaciones de reconstrucción de los dos tobillos", manifiesta el jefe del Servicio de Traumatología.

Después de pasar por el quirófano del hospital campogibraltareño, comenzó la etapa más importante para su recuperación: la rehabilitación. Sobre ello, el doctor Toledo señala que "al ser unas fracturas tan complejas por la incidencia en la articulación del tobillo, había que ir paso a paso. Comenzamos la rehabilitación con fisioterapia de movilización, para potenciar la musculatura de las piernas. Además, complementamos la fisioterapia con sesiones en nuestra Cámara Hiperbárica, que se usa para someter al paciente a altas presiones de oxígeno, lo que provoca una optimización en la calidad de la cicatrización y de la consolidación ósea. Tras el alta, Janek volvió a su país y se encuentra dando sus primeros pasos tanto en piscina como en suelo. Ojalá pronto lo podamos ver en el agua".

