Involución artística desde el naturalismo paleolítico hasta la prehistoria final

Hasta época muy reciente se ha considerado que el ser humano empezó a utilizar manifestaciones gráficas a principios del paleolítico superior, pero contamos en la península ibérica con representaciones graficas localizables, según las últimas dataciones obtenidas, en el paleolítico medio. Nos referimos a grafías realizadas por el homo neanderthalensis, aparecidas en varias cavidades, citando entre ellas, por la proximidad que nos toca, a la cueva de Ardales en Málaga, donde se analizaron capas de calcitas que cubrían varios trazos de pigmentos rojo, dando una fecha estas calcitas por el contenido de uranio/torio, de 65.000 años B.P. (antes del presente) por lo cual los trazos y manchas de pigmento representados debajo de las calcitas, como mínimo tendrían esa fecha.

En estas primeras grafías arcaicas, sin un contenido grafico descriptivo para el hombre actual, son el primer paso a la expresión gráfica representada por el homo neanderthalensis en las paredes de las tres cavidades en las cuales las dataciones dieron cronologías neandertales. Tanto la cueva de Ardales (Málaga) como la Pasiega (Cantabria), con grafías inexpresivas para nosotros por no entender realmente que significado dieron a esas manchas y trazos o en la Cueva de Maltravieso (Cáceres), que en este caso si reconocemos perfectamente el motivo pintado, en este caso una silueta de mano en negativo, pero no sabiendo la realidad el porque se representó y con qué sentido.

De este tipo de grafías de manos aerografiadas en negativo contamos con varios enclaves donde se representaron en el extremo sur peninsular. Hablamos de la cueva de las Estrellas y Palomas IV, en estos casos y mientras no se pueda demostrar con dataciones que fechen estas manos… ¿por qué no pensar en una cronología también de época neandertal? Si consideramos estas grafías de manos aerografiadas, manchas, trazos sin sentido y puntos, como las más antiguas también en el extremo sur peninsular, podríamos arrancar con unas representaciones cuyo significado nosotros no entendemos con la información de que disponemos actualmente.

Lo que si tenemos claro es que estas primeras representaciones, sin un sentido para nosotros en la actualidad, si tendrían sentido para ellos en la prehistoria. Partiendo de esta base de pinturas arcaicas e inexpresivas, damos un paso cuantitativo en el tiempo donde el homo sapiens, ya en el paleolítico superior empezó a representar en las paredes de cuevas y abrigos sus pensamientos. Este fenómeno grafico se implanto en toda la península ibérica, aunque en nuestro caso nos centramos en el extremo sur peninsular.

Es evidente la presencia humana en las diferentes etapas de la prehistoria en el Campo de Gibraltar, la gran cantidad de enclaves rupestres que llegaron hasta nuestros días y siguiendo con las representaciones gráficas, destacamos los grabados de équidos representados en la cueva del Vencejo Moro en el término municipal de Tarifa, donde el autor o autores se esmeraron en el estilo del trazado de los équidos, plasmado fielmente la figura del caballo, completa o parcial como pasa en esta cavidad, donde se representó un panel donde el animal imperante es el caballo, plasmando su visión de este animal, detallándolo dentro de la posibilidad que ofrecía la técnica del grabado y por lo tanto, marcando la cabeza, cuello, orejas, la crin, las patas e incluso haciendo notar en la figura principal del enclave, el vientre de la yegua, al remarcar su abultamiento, denotando un posible embarazo de la misma.

Además se dispuso una decoración interior dotando de color al grabado, como nos demuestran los últimos descubrimientos en el citado enclave, donde dentro de la yegua preñada, el autor o autores aprovecharon el volumen del cuerpo de la yegua para insertar una serie de motivos realizados con pigmento rojo, repartidos por el interior del grabado: destacan los círculos concéntricos o espirales, además de puntuaciones y trazos, todo este conjunto de pinturas realzaban la figura grabada del équido, haciéndolo más espectacular a la vista de cualquiera que visitase dicho enclave.

Estos grabados tienen una cronología solutrense, es decir, alrededor de los 18.000 años B.P. Lo que si tenemos claro que la mayoría de las representaciones gráficas en el paleolítico superior contaban con una claridad estilística y perfección en sus trazos, dignas de cualquier artista realista del siglo XIX. Al igual que en la cueva del Vencejo Moro, podemos localizar otros enclaves rupestres en el Campo de Gibraltar de una gran relevancia estilística, denotando una gran capacidad para representar de los autores del paleolítico superior en el extremo sur peninsular. No solo teniendo estas dotes como se pensaba en la zona norte peninsular, donde los enclaves rupestres paleolíticos situados en cavidades profundas superan en número a los del extremo sur peninsular, por las características geológicas de estos abrigos conocidos por todos (Altamira, La Pasiega, Castillo, etc), que se deben a la erosión del agua en zonas calizas, mientras que en el extremo sur no existen apenas esas cavidades profundas al ser terrenos de arenisca, en los cuales las cavidades aptas para recibir manifestaciones son los típicos abrigos o alveolos poco profundos.

Centrándonos en el título de este artículo, las representaciones primeras o arcaicas podríamos decir que aunque para nosotros no tengan de momento un atractivo estilístico ni significado de algún tipo, se pueden considerar como un principio de representación gráfica, más que un verdadero arte rupestre. En este punto considerar como arte símbolos sin un contexto estilístico es dotar de esa característica a un simple trazo, punto o mancha, por lo cual tenemos que evitar el concepto “arte rupestre” en este punto concreto. Estas representaciones gráficas arcaicas, con un sentido claro para el autor o autores, actualmente para nosotros no tienen mucho sentido el encontrar una nube de puntuaciones, un trazo horizontal o vertical, manchas de pigmentos informes, etc. O como en la cueva de las Palomas IV donde se localizan unos trazos anchos de trazado que están infrapuestos a todos los motivos allí representados.

No podemos encontrar una relación directa con un contexto claro que explique su significado, de ahí no poder en marcar estas grafías dentro del concepto arte, porque si así fuese muchos símbolos actuales que utilizamos comúnmente seria también denominados con el concepto arte, como por ejemplo una simple señal de tráfico que indique stop, el teclado de cualquier mando a distancia donde aparece un triángulo que indica la función de play. Estos simples símbolos que para nosotros tienen un significado claro, posiblemente si se los mostrásemos a nuestros antepasados no significarían nada, o mejor dicho no serían entendidos.

Estas representaciones graficas son el principio, algunas de ellas como ya hemos comentado están datadas en momentos del paleolítico medio, con una autoría neandertal, por lo que tenemos claro que no se puede hablar de estilismo artístico en esas primeras grafías. El siguiente momento de representación gráfica que conocemos ya se produce en el paleolítico superior, donde el concepto cambia, donde si podemos observar un cambio en las representaciones graficas paleolíticas, abarcando diversas disciplinas, como pintura, grabado, bajorrelieve y arte mobiliar. Las representaciones graficas se diferencian entre las realizadas en cuevas, en las entradas de estas, en abrigos abiertos y en espacios al aire libre. Se sugiere que los primeros intentos de representaciones graficas fueron los macaronis, marcas de dedos que trazaban líneas o siluetas de animales en arcilla sobre las rocas de cuevas.

El grabado, evolución de los macaronis, se realiza en superficies más duras, como la piedra, utilizando herramientas como buriles y sílex. El bajorrelieve, variante del grabado, destaca por remarcar siluetas en la piedra, otorgándoles un aspecto tridimensional.

La pintura paleolítica, posiblemente la forma más conocida, emplea minerales y sustancias naturales diluidas con aglutinantes como sangre, clara de huevo o cera de abeja. Se utilizaban lámparas de grasa animal para iluminar mientras se pintaba, y se aplicaban diversas técnicas, desde siluetas simples hasta sombreados y uso de múltiples colores para dar realismo y volumen.

En las representaciones, predominan animales (80% del total), seres humanos y signos abstractos en minoría. Las representaciones animales, algunas de ellas dotadas de un estilismo naturalista, dotando estas imagines de una calidad artística en este caso bien reconocida, como por ejemplo los grabados de équidos de la cueva del Vencejo Moro, o la cabeza de cérvido de la cueva de la Jara, o el équido del abrigo del Realillo, todos estas representaciones si poseen ese carácter artístico, donde el autor si quiso reflejar una calidad gráfica, por lo cual estos motivos paleolíticos si podríamos enmarcarlos dentro del concepto de arte prehistórico. En algunos casos y según las varias teorías propuestas que sugieren una conexión mística con la caza, la destrucción o la fertilidad, asociándolo con la teoría chamánica y considerando las cuevas como santuarios donde las imágenes surgían en estados alterados de conciencia.

En el paso evolutivo del paleolítico al neolítico y edad de los metales todo se transformó, esa evolución o transformación del homo sapiens sapiens, en un contexto general, desde la agricultura, la metalurgia, o simplemente el modo de vida, creando agrupaciones sociales que derivaron en la formación de pueblos y ciudades. Todo este gran paso evolutivo fue revertido en todo lo llamado arte prehistórico, del paso del paleolítico a neolítico, un cambio en las representaciones, reduciendo el tamaño de las grafías, eliminado de las representaciones la calidad estilística, aunque manteniendo el naturalismo en algunos motivos, principalmente animales, añadiendo nuevos elementos a los paneles rupestres con el paso de periodos, entiéndase del neolítico a la edad de los metales, donde estos nuevos motivos van perdiendo poco a poco esa representación naturalista, para pasar a una reducción notable del tamaño de los motivos, además de ir tendiendo al esquematismo. Donde un simple trazo horizontal, cruzado por cuatro trazos verticales conforman un zoomorfo (animal), o un trazo vertical cruzado por un pequeño trazo horizontal conforma la representación de un antropomorfo. Así con una gran de signos que alcanzan un nivel de máxima esquematización, hasta acabar en simple representaciones de puntos, trazos horizontales o verticales, para expresar tanto animales como personas.

Concluyendo, esta involución gráfica, como indica el título, es simplemente el paso evolutivo a la escritura, la expresión gráfica reducida a pequeños signos que acabarán formando letras y palabras. Esta involución gráfica, al final nos muestra la capacidad humana en reflejar un pensamiento o conocimiento mediante signos simples que pueden expresar grandes cosas.

Hugo Alberto Mira Perales. Especialista en arte prehistórico de la Asociación Cultural La Trocha y miembro de la 2ª sección (Arqueología, Etnología, Patrimonio y Arquitectura) en el Instituto de Estudios Campogibraltareños, Miembro del comité ejecutivo de la revista 1902 COMMITTEE, Miembro del Proyecto First Art.