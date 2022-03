El Gobierno admite retrasos en las medidas económicas y sociales en el Campo de Gibraltar

El Gobierno de España admite que las políticas en materia económica y social puestas en marcha en el Campo de Gibraltar deben mejorar de ahora en adelante, de la misma forma que lo han hecho todas las relacionadas con la seguridad. “No nos tranquiliza esa situación”, ha sostenido este viernes el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, en declaraciones a Europa Sur tras mantener a lo largo del día una serie de reuniones con alcaldes de la comarca, empresarios, sindicatos y otras organizaciones.

Santiago, cuyo departamento depende del Ministerio de Derechos Sociales, subraya que el Campo de Gibraltar requiere de “una inversión importante”, especialmente La Línea de la Concepción, “una población que está en clara desigualdad respecto al resto de España en sus índices de desempleo y en términos de exclusión social”.

“Me he alegrado mucho de que por parte de todos los sectores haya una valoración positiva del trabajo que se ha hecho desde el Gobierno en materia de seguridad. Sin seguridad y sin acabar con todas las actividades ilícitas es muy difícil obtener resultados. Somos muy conscientes desde el Gobierno de España de que las estrategias de desarrollo van mucho más allá de las políticas de seguridad por la especificidades de esta comarca, por lo cual al Gobierno no nos tranquiliza que se estén implementado bien las medidas de seguridad pero no las que tienen que ver con el desarrollo económico y social. Es indudable que tenemos que empujar en todo lo que se refiere a esto último”, ha indicado el secretario de Estado.

El Gobierno de España tiene “la voluntad de hacer un seguimiento de la situación para ir mejorando esta situación y aumentando la inversión”, ha añadido Santiago tras preguntado sobre el grado de cumplimiento del Plan Integral para el Campo de Gibraltar, establecido recientemente en el 75% por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Reunión con Picardo

Tanto en su reunión con los alcaldes como en sus declaraciones posteriores, Santiago ha subrayado la necesidad de reforzar los vínculos con los ciudadanos gibraltareños: “Desde el Gobierno tenemos toda la intención de mejorar las relaciones con Gibraltar para garantizar un desarrollo social mutuo. Queremos acercar la población de Gibraltar al Campo de Gibraltar, que es también lo que quieren los alcaldes”.

La visita del secretario de Estado incluía en su agenda inicial una reunión con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, pero esta finalmente no ha tenido lugar. “En cuanto podamos por disponibilidad de agenda y necesidades de trabajo, vamos a trabajar conjuntamente entre el Gobierno de España y Gibraltar, claro que sí. Cualquier paso que demos estará perfectamente coordinado en el seno del Gobierno, faltaría más, es evidente”, ha sostenido el secretario de Estado al ser preguntado sobre si el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba al tanto de la posibilidad de dicha entrevista, más aún teniendo en cuenta el delicado momento del proceso de negociación post Brexit entre la UE y Reino Unido sobre las futuras relaciones de la colonia británica con los 27.

“Lo importante es que los gibraltareños aprecien todo lo positivo que tiene tener una buena relación con España. Esa es una posición del Gobierno, no es una cuestión personal mía”, ha subrayado el también secretario general del PCE.

Santiago ha puesto el acento en los llamados Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) y en su aplicación en el Campo de Gibraltar, especialmente en lo referente a “la producción de hidrógeno verde, el sector agroalimentario, la formación profesional, el transporte o la vivienda”. Desde la perspectiva del Ejecutivo, todas esas áreas tienen gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía, con un alto componente de colaboración pública, desde diferentes administraciones, y privada.