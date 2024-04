García-Margallo pide al Parlamento Europeo que corrija el sistema financiero "privilegiado" de Gibraltar

El eurodiputado popular y ex ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, ha defendido la obligación del Parlamento Europeo de "corregir" el agravio que supone para la Unión Europea (UE), especialmente para el Campo de Gibraltar, el sistema financiero "privilegiado, cuasicaribeño" de Gibraltar.

Así lo ha explicado en su última intervención del último pleno de la novena legislatura, que ha negado la autorización a la Comisión Europea para que retire a Gibraltar de la lista de territorios a los que la UE vigila de forma especial en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, la denominada lista gris. La decisión fue adoptada en contra del criterio de los socialistas españoles, lo que demuestra que es un asunto de gran influencia en las negociaciones entre el Reino Unido y la Comisión Europea sobre la Roca y en las que España tiene la potestad de vetar cualquier decisión.

"El único acuerdo entre Reino Unido y España después del Brexit es el acuerdo fiscal. ¿Modificó el régimen privilegiado de Gibraltar? La respuesta es no. No lo hizo a pesar de que en Gibraltar no se pagan ganancias de capital, no se pagan impuestos de beneficios obtenidos fuera del Peñón, no existen impuestos indirectos ni generales ni especiales y las tasas de juego online son tan favorables que absorbió el 40% del comercio mundial", ha dicho García-Margallo, que advierte que esta situación "tiene consecuencias importantes en territorio comunitario, en el territorio español circundante". "En Gibraltar hay 32.000 gibraltareños y 32.000 sociedades, una por ciudadano, incluyendo los bebés. No hay industrias manufactureras y el turismo es limitado. Sin embargo tiene la tercera renta per capita del mundo, una renta diez vez más elevada que el pueblo español más cercano gracias a estos privilegios", ha apostillado.

"Ahora viene un acuerdo que se está negociando en plena opacidad y corresponderá a este Parlamento corregir estos excesos que perjudican enormemente a los intereses financieros de la Unión y ponen en cuestión el sistema financiero total de sus países", ha concluido.