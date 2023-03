¡Europa Sur, a escena!

No tardaremos en llegar a los treinta y cinco años, porque ni siquiera falta una docena de meses para cumplirlos. La vuelta reciente a la antigua sede del Cortijo de los Varela (no de los Gálvez) me ha reactualizado la vieja redacción de Europa Sur, sita en el número 9 de la hoy calle Radio Algeciras y antes José Antonio. Estuve allí cuando hacía unos días que en aquella, ya histórica, tercera planta, se respiraba ese ambiente de prensa constituido hoy en nostalgia para los que hemos tenido la fortuna de vivirlo. Manolo Martín, el fotógrafo de la Plaza Alta, capitaneaba un grupo de aspirantes a cuajar en fotoperiodistas, y un rico elenco de jóvenes plumillas trataba de hacerse un sitio en la aventura emprendida por el Grupo Joly, de plantar bases en toda la geografía andaluza.

Como Cádiz son tres provincias en una y ya dos de las tres partes habían sido cubiertas por el Diario de Cádiz y el Diario de Jerez, respectivamente, se trataba de ir por la tercera: el Campo de Gibraltar. Pero en nuestra comarca no era recomendable aludir en el título al nombre de alguna de sus ciudades. A alguien se le ocurrió que Europa Sur sonaba bien y evitaba malentendidos, y así fue como se bautizó al periódico. Sería el único del grupo que evitaba concretar detalles sobre su radicación. El número 1 salió a la calle el día 22 de enero de 1989, tras una treintena de números cero; de los que cinco, en alguno de los cuáles tuve el privilegio de colaborar, fueron imprimidos y difundidos.

Un acontecimiento social

En la presentación de aquel primer número de Europa Sur escribía brevemente, Alfonso Perales Pizarro, alcalaíno, histórico de la elección de Felipe González Márquez en Suresnes (1974) y hombre muy querido por estos pagos, que se nos fue demasiado joven. Con él, entonces presidente de la Diputación, apuntaba maneras el famoso Clan de Alcalá, que tanto significó y del que aún colean efectos en el PSOE andaluz. José Carracao Gutiérrez era, además de alcalde de Jimena, presidente de la Mancomunidad, y daba la bienvenida al periódico señalándolo como "una necesidad ineludible". Para el alcalde de Algeciras, Ernesto Delgado Lobato, la aparición del periódico se asociaba a la "creciente importancia del Campo de Gibraltar" y para el alcalde de La Línea, Salvador Pagán Fernández, "la comarca y Ceuta" iban a "verse compensados con Europa Sur". Todos socialistas y todos maestros, salvo Perales, que era profesor de Universidad. José Carracao y Ernesto Delgado eran naturales de Ceuta y Salvador Pagán de Melilla. Todos los alcaldes asomaron a las primeras páginas del nuevo periódico. El de Los Barrios, el algecireño Miguel Domínguez Conejo, se hizo eco del acierto en el nombre: "Europa Sur, perfecto título –escribió– para encabezar el día a día". Andrés Merchán Cotos, alcalde de San Roque, animaba a ejercer la crítica al poder. Antonio González Espinosa, alcalde de Castellar, celebraba la llegada de una "mejor información para el ejercicio de la democracia" y para Antonio Ruiz Jiménez, alcalde de Tarifa, con Europa Sur se abría "una nueva etapa" para la comarca.

Todos vimos en Europa Sur una plataforma desde la que expresarnos y desde la que contribuir a satisfacer nuestro interés por opinar y contar cosas, al mismo tiempo que ayudar a la creación y mantenimiento de un ambiente cultural y políticamente dinámico. Estábamos lejos de la espléndida realidad que es hoy el periódico, en el que basta con tener que decir algo y saber decirlo para disponer de la posibilidad de hacerlo. Pero el camino estaba abierto y a la espera, y en la puerta estaban, entre otras personalidades relevantes: Juan Carmona de Cózar, exalcalde de La Línea, que protagonizó la reapertura de la verja de Gibraltar; Antonio Morillo Crespo, de Vejer, que explicó que su Partido, el CDS de Adolfo Suárez, no se uniría al nuevo proyecto del Partido Popular que acababa de ser fundado de la mano de los llamados "siete magníficos" del centro derecha: líderes de otros tantos grupos políticos, que se fundían bajo la presidencia de Manuel Fraga Iribarne; Juan Antonio Palacios Escobar, delegado provincial de salud y exconcejal de peso del Ayuntamiento de Algeciras; José Luis Pérez Tenorio, adelantado del Partido Andalucista, del que fue pionero junto a los hermanos Jiménez Rodríguez; Patricio González García, a algo más de dos años de ser alcalde de Algeciras, y Antonio Perales Pizarro, hermano de Alfonso, delegado provincial de economía y Fomento. Muchas figuras de la escena política de la comarca, emergentes o emergidas, rondaron el recinto del ferial de Los Barrios donde se celebraba la gran fiesta del nihil obstat del periódico.

El totum revolutum socialista

Estábamos en tempo socialista, progresando hacia la versión socialdemócrata. Aún duraba la inercia de la espectacular irrupción del PSOE en el territorio nacional, cuando en 1982 casi un 56% del Congreso se tiñó de rojo y reinó a sus anchas el puño y la rosa. Los numerosos maestros que incorporó al PSOE Jerónimo Sánchez Blanco, un intelectual de San Martín del Tesorillo, hijo de maestro, educado en los jesuitas de El Palo, constituyeron la flor y nata de aquellas primeras promociones de un triunfante y triunfalista PSOE omnímodo y todopoderoso. Diputación, Mancomunidad y Ayuntamientos estaban acogidos a sus siglas de presente, que parecían sustituir a siglos de historia. Carracao declaraba que era "el momento de conseguir una identificación política para la comarca". Pero no se consiguió –tampoco sé si se intentó– a pesar del totum socialismo del que disfrutábamos.

En el ambiente estaba lo de la "novena provincia", una ocurrencia que surgió en el revuelto siglo XIX cuando durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874), cundió la idea de cuartear España y se proclamó la caótica Primera República, que lo mejor que hizo fue durar poco, del 11 de febrero de 1873 al 29 de diciembre de 1874.

Europa Sur organizó una mesa redonda previa a la salida de su primer número, en la que reunió a las fuerzas vivas de la comarca, políticas, sociales y comerciales, para debatir sobre el futuro del Campo de Gibraltar. Un amplio reportaje daba buena cuenta de lo debatido; una joya de relato sobre el estado de la cuestión, firmado por dos de nuestras mejores plumas, la de Luis Romero y la de Juan José Téllez. Su título permite percatarse del vigor del gran problema que, desafiando al tiempo, tiene la comarca: "El futuro del Campo de Gibraltar depende de las comunicaciones". En eso estábamos, seguimos estando y tardaremos en dejar de estar.

Miguel Alberto Díaz Gil, el más romántico y brillante de los sindicalistas que en el mundo han sido, que juega con su hermano gemelo a sucederse a sí mismo, estaba allí ¿cómo no?, siendo secretario general de Comisiones Obreras en el CdG, y se refirió con un gran sentido de la perspectiva histórica en materia de desempleo, al importante efecto que nuestra situación privilegiada supone para contrarrestar la ausencia de una planificación laboral; tan necesaria para paliar el elevado volumen de desempleo que, como un mal endémico, soporta la comarca.

Mucha gente guapa en escena

El gran algecireño que fue Victoriano Juan López Cuevas, presidente de la Cámara de Comercio y antes de la Junta de Obras del Puerto, recordó a los presentes que ya en los años cuarenta existía en Algeciras una Comisaría de Abastecimientos y Transportes, la única en España no situada en una capital de provincia. Antonio Torremocha, militante entonces del Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez y hombre clave para conocer nuestra historia, José Arana, presidente de la Junta del Puerto, José Ángel Pimentel, portavoz del PSOE en la Mancomunidad, José Chamizo, figura imprescindible en la perspectiva humana de la sociedad comarcal, y un José Ignacio Landaluce en rodaje de su vigoroso futuro político, miembro de la Junta de Comarca de la Mancomunidad, que dijo nada menos que lo que sigue: "Al final habrá de crearse la provincia del Campo de Gibraltar".

Europa Sur llegaba para quedarse instalado en una sociedad consolidada en la que latía el pulso político hacia el autogobierno o al menos hacia la integración en una unidad política bien definida. Con cierta timidez, por sus dependencias de Partido, el propio Carracao aludía a ello rodeado de una rica variedad de figuras emergentes o emergidas que se dejaron ver en el recinto diseñado para la gran fiesta de salida del periódico en el recinto ferial de Los Barrios.

Chamizo era –y es– sacerdote y su preocupación por el encaje del ser humano en un contexto de desarrollo –el plato fuerte del debate– se ponía de manifiesto en cada una de sus intervenciones, contrastando con la fuerte tendencia de los políticos presentes, a crear un clima de autonomía diferenciada del territorio. Su labor, junto a Miguel Alberto Díaz, el hermano de éste, José Luis, Luis Marquijano, Rafael Pérez de Vargas, Isabel García Revilla y otras admirables y grandes personalidades de lo mejor que tenemos, es bien conocida. Aún faltaban unos años para que Chamizo fuera nombrado Defensor del Pueblo Andaluz, destino en el que estuvo por espacio de casi diecisiete años.

José Arana había colgado la sotana algún tiempo atrás, pero nunca abandonó los valores de la doctrina social cristiana: "al hombre no le preocupa mucho la comarcalización –afirmó–, lo que de verdad le importa es que nuestras instituciones funcionen con eficacia y eficiencia". Patricio González, que andaba por allí pegado a José Luis Pérez Tenorio, seguramente estaba lejos de pensar en que no tardaría mucho en ser alcalde de Algeciras. No estaba entre los siete magníficos elegidos para el debate: López Cuevas, Chamizo, Arana, Díaz, Pimentel, Landaluce y Torremocha; pero sí entre los invitados relevantes.

El tempo político

El Partido Andalucista no había alcanzado una presencia ostensible en la Corporación formada a resultas de los comicios municipales de 1987; con menos del 8% de los votos emitidos había logrado dos concejalías en Algeciras; el PSOE, con 13 concejales, de 25, y un respaldo de algo más del 45%, tenía la mayoría absoluta y estaba en las crestas de todas las olas.

El Partido Popular, tal como lo conocemos hoy, fue fundado casi al mismo tiempo que Europa Sur, oficialmente el día 20, dos días antes pues, que el periódico. En el Consistorio estaba, con cuatro concejalías, su antecedente, que acudió a las elecciones de 1987, con la denominación de Federación de Partidos de Alianza Popular.

Paco Esteban encabezaba una circunstancial formación de izquierdas, de espíritu andalusí, denominada Liberación Andaluza, formación a la que también perteneció Silvia Alonso Ubierna, destacada concejala del primer ayuntamiento democrático, que por esas fechas, tras la dimisión como concejal de Esteban, abandonó la formación asegurando que jamás, en lo sucesivo, militaría en un Partido Político.

Patricio González y Juan Ignacio Landaluce, no eran todavía, ni mucho menos, actores de una escena en la que pudiera adivinarse la decadencia de un PSOE todavía fuerte ni, desde luego, que alcanzarían a ser dos figuras fundamentales de nuestra vida política.

Uno de los más activos, entre tanta juventud bien empleada, de aquellos primeros vaqueros que cabalgaron por nuestras calles, pergeñando el relato de la actualidad, fue Ildefonso Sena Rodríguez, que empezó por ser maestro, pudo ser, gracias a Europa Sur, lo que siempre quiso ser, periodista de pluma y cámara como los viejos rockeros, y acabó siendo, sin dejar de ser brillante, editor de buenos libros. En 2010, Sena publicó algo parecido a una novela: Esto tiene un reportaje, donde recrea en clave de ficción lo que puede ser la escena en la que se representó la salida a la luz y a la acción del periódico del que él mismo fue hacedor en su engranaje. Es particularmente sugestiva la buena parte del libro, dedicada al relato de cómo se vivía la continua tragedia de los movimientos migratorios del Estrecho.

En el primer número de Europa Sur aparecía un artículo a cinco columnas del presidente Rodríguez de la Borbolla: "El Campo de Gibraltar: Avanzada de Europa", que parece querer inspirar el lema con el que la Mancomunidad acudió este año a Fitur y ha constituido en marca: "Campo de Gibraltar, centro del mundo". Una columna de Juan José Téllez –escrita a la medida y al ritmo del feliz momento– afirma que "el sueño de cualquier periodista suele ser el de que la selección informativa que cada día arroja a las páginas de su periódico, acabe convirtiéndose en guía de la historia. Ofrecer la actualidad que recordará el tiempo del porvenir, siempre fue su máximo objetivo".