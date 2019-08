Europa Sur consolida con firmeza su liderazgo informativo en el Campo de Gibraltar y se mantiene en línea ascendente con unos resultados en su edición digital, europasur.es, que el pasado mes de julio supusieron un récord de audiencia con 675.628 usuarios únicos y 3.295.739 páginas vistas. Estos datos se acompañan de un número de sesiones -las veces que se accede a nuestra web- que tampoco antes había sido alcanzado: 1.396.759.

Estas cifras, las más recientes de las que se dispone y hechas públicas este miércoles por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) Interactiva, son especialmente destacadas si tenemos en cuenta que el mes de julio suele ser un periodo en el que las audiencias caen en la mayoría de los medios de comunicación como consecuencia de las vacaciones.

Los resultados de europasur.es en la OJD Interactiva son consecuencia directa del respaldo que nuestros lectores otorgan a los profesionales de Europa Sur, apoyados en un proceso de transformación digital que las nueve cabeceras del Grupo Joly iniciaron de forma gradual el pasado mes de octubre y que seguimos consolidando con más y mejores contenidos.

El crecimiento experimentado por europasur.es en relación a julio del año pasado es muy notable: doce meses atrás, nuestro número de usuarios únicos era de 161.679, las páginas vistas se situaban en 1.163.512 y las sesiones en 457.059.

En relación con el mes de junio, los datos en los tres parámetros citados eran ya de 500.868 usuarios, 2.786.925 páginas vistas y 1.165.685 sesiones, lo que pone de manifiesto la línea de crecimiento sostenido.

Estos resultados contrastan con los de otras webs de la comarca, muy lejos de los resultados de europasur.es. 8directo, marca que aglutina los resultados de ocho páginas web del Campo de Gibraltar, logró en julio unas cifras de 161.362 usuarios, 386.838 sesiones y 559.966 páginas vistas.

La OJD interactiva no recoge los datos de otras webs de la comarca, que en su inmensa mayoría no están elaboradas por periodistas y no son formalmente medios de comunicación.

La OJD interactiva es uno de los principales métodos de medición independientes de las audiencias de los medios de comunicación, dado que recoge fielmente los resultados obtenidos mes a mes por cada uno de ellos. Sin margen de manipulación, es la referencia que utilizan las principales agencias del sector e instituciones para realizar sus inversiones publicitarias.