España declarará el Estrecho como área marina protegida

España se comprometió este miércoles en una conferencia internacional en Oslo a declarar nueve nuevas áreas marinas antes de 2024 y a invertir 25 millones de euros en el seguimiento de esas zonas y del medio marino. Entre las nuevas zonas a proteger estará el Estrecho de Gibraltar.

Esas nuevas áreas, ya identificadas pero todavía no delimitadas, se elegirán por contar con hábitats y especies marinas de valor excepcional, y se sumarán a las cien de competencia estatal que ya existen, con una superficie protegida total de 12 millones de hectáreas, más del 12% de las aguas españolas.

La figura de área marina protegida fue creada en 2007 como una de las categorías de clasificación de espacios naturales protegidos para definir zonas de protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial. La declaración de estas áreas se realiza mediante real decreto.

El listado de nuevas áreas a crear incluye el Estrecho de Gibraltar y su zona oeste, los bancos y gargantas del mar de Alborán, el este del LIC Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura, las Islas Chafarinas, la costa central catalana y los montes submarinos del sur del canal de Mallorca. El sistema de cañones submarinos desde cabo Tiñoso hasta cabo de Palos y el de cañones tributarios de Cap Bretón completan las áreas protegidas, según reveló en Oslo el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán.

Morán anunció además otra partida de 1 millón de euros para estudios relacionados con las colisiones de buques con cetáceos en las zonas críticas de Canarias y Baleares, que poseen una gran riqueza en biodiversidad marina.

España donara también 40.000 euros al Fondo MedFund para la financiación de áreas marinas protegidas en el Mediterráneo y, a través de la Fundación Biodiversidad, se apoyarán 150 proyectos para la conservación de la biodiversidad marina, la sustentabilidad ambiental del sector pesquero, y la adaptación a la crisis climática.

La delegación española asume tres compromisos en sostenibilidad pesquera: reforzar la cooperación internacional contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, impulsar el uso responsable de recursos pesqueros en África occidental y crear una nueva reserva marina de interés pesquero en Baleares.

La conferencia, bautizada Our Ocean, reúne hasta mañana en Oslo a representantes de un centenar de países, desde líderes de gobiernos y empresas a miembros de la sociedad civil e instituciones de investigación. Our Ocean es una iniciativa creada en 2014 por el ex secretario de Estado norteamericano John Kerry, que busca alcanzar compromisos de alto nivel para la conservación de los océanos.