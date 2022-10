Escepticismo en Andalucía Bay 20.30 con la dotación de los PGE para la Algeciras-Bobadilla

Andalucía Bay 20.30 volvió a mostrar su escepticismo con las cuentas del Gobierno para el próximo año relativas a la modernización de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

El colectivo subrayó que el problema "no es la dotación presupuestaria que aparezca, la cuestión es qué se pretende hacer con ella, qué se puede hacer con ella y qué se va a hacer con ella", en relación a las dos partidas que suman algo más de 112 millones de euros entre las provincias de Cádiz y Málaga.

"Hasta ahora, el Gobierno de España, los sucesivos Gobiernos de España, han hecho de su capa un sayo, adoptando una actitud no sólo pasiva al respecto, sino conformista con las nuevas resoluciones que han derivado en que actualmente, no se ha avanzado absolutamente nada en las actuaciones relevantes que configuraban el proyecto, se ha eliminado la doble vía en el tramo Algeciras-Ronda, no se ha hecho la electrificación, y lo que es peor, se atisba una desgana, un desinterés, una desidia y una voluntad manifiesta por retrasar las obras al máximo", subrayó la entidad en una nota.

Andalucía Bay 20.30 denunció que se da prioridad a infraestructuras portuarias que compiten con el Puerto de Algeciras mientras que los estudios para desbloquear tramos como el relativo a Ronda-Bobadilla siguen a la espera.

"Con la partida presupuestaria de 112 millones de euros al menos reconocen una deuda inversora con la comarca. Otra cosa será que estén dispuestos a saldarla y que la salden. Y lo más lamentable y preocupante, que sirva para algo", apostilló la organización, que demanda mantener reuniones con entidades como Adif y la consultora encargada del estudio del tramo Ronda-Bobadilla para conocer al detalle qué infraestructura se pretende desarrollar y con qué dotación tecnológica.

"Está claro que no nos quieren construir lo que Bruselas estableció y necesitamos. No nos dicen qué nos harán en su lugar, cuánto costará y cuándo estará. Nos tememos que al final, hagan lo que hagan, para nada servirá, pues la solución técnica para dar salida ferroviaria al Puerto Bahía de Algeciras no será a través de Bobadilla, si precisamos ser competitivos frente a los otros Puertos del entorno comercial", concluyó Andalucía Bay 20.30.