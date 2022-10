El Día Mundial contra el Cáncer de Mama se vive entre lazos rosas y demasiado olvido

"Ah, ¿era hoy lo del cáncer de mama?", pregunta el cajero de un supermercado de la Plaza Alta de Algeciras. "Aquí vinieron el otro día repartiendo unos pañuelos rosas, pero ni sé dónde los habrán metido". Pocos comercios del centro de Algeciras se han unido a la iniciativa. La idea de Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apymeal) de organizar el I Concurso de Escaparates Algeciras en rosa era buena. Sin embargo, tras dar una vuelta por la calle Ancha y Convento, muy pocos son los comercios adornados con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

En la Tasca El Violinista se han inventado un batido solidario cuyo importe va destinado a Bandera Rosa, la asociación de pacientes y familiares de cáncer de mama. "Lo preparamos con fresa y está teniendo éxito", cuenta una de las camareras. En la vecina juguetería Toy Planet han colgado globos de Apymeal entre los muñecos y, un poco más allá, en la tienda de ropa Martino Martini, las maniquís llevan un pañuelo rosa en la cabeza. Eso es prácticamente todo.

En la Plaza Alta, tanto Bandera Rosa como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) han instalado mesas informativas, pero la gente no se acerca. Muchos transeúntes las bordean y apartan la vista. La enfermedad -qué cosa tan desagradable- no va con ellos. En una sociedad que vende cuerpos jóvenes, sanos y perfectos, obsesionada con la belleza y el consumo, la visibilización del dolor y la muerte no tiene cabida.

Sin embargo, la realidad es tozuda: casi 900 nuevos casos de cáncer de mama se han diagnosticado en la provincia de Cádiz durante 2022 y un 15% de las pacientes no supera la enfermedad. El cáncer se cura, sí, pero no siempre. Y, en el mejor de los casos, quedan las secuelas y el miedo por la recaída. Por eso, Isabel y Ana, las presidentas de Bandera Rosa y AECC Algeciras piden que en España se siga apostando por la investigación, más de lo que ahora se hace.

"Resulta indispensable que toda la sociedad civil y las Administraciones Públicas sumen esfuerzos frente al cáncer de mama", reclaman ambas asociaciones este 19 de octubre desde la Plaza Alta. También han montado mesas informativas en otros puntos del Campo de Gibraltar, como los hospitales de Algeciras y La Línea, Los Barrios, San Roque o en varios centros comerciales.

"Nuestras mesas están dirigidas a toda la población: a pacientes de cáncer que desean recibir información, a sus familiares, a ciudadanos que quieren colaborar con nosotros y también a mujeres que necesitan saber más sobre prevención", explica Isabel mientras muestra un marcapáginas que enseña el modo de autoexplorarse correctamente las mamas. "La detención precoz es clave", añade la presidenta de Bandera Rosa, conocedora de esta implacable enfermedad de primera mano.

"Cuando nos llega una mujer a la que acaban de diagnosticarle un tumor mamario, intentamos tranquilizarla y aconsejarle sobe todo aquello que va a experimentar durante la enfermedad" y añade Isabel que, en algunos casos, ponen a disposición de la paciente un gabinete psicológico. Ése es el fin de las donaciones destinadas a Bandera Rosa. "Esta enfermedad muchas veces se vive en soledad y sigue siendo un tema tabú", lamenta antes de aportar otro dato escalofriante: cada semana, tres o cuatro mujeres del Campo de Gibraltar acuden a Bandera Rosa tras ser diagnosticadas.

Cuenta Isabel que ha notado una rebaja en la media de edad de las pacientes de cáncer de mama en la comarca. "Cada vez son más jóvenes, desde los 28 años o menos, en adelante. En eso se ha producido un cambio brutal". Juventud, divino tesoro, hasta cierto punto. La incidencia de cáncer de mama en España está aumentando y supone el 28,9% del total de tumores registrados entre las mujeres.

Desde la AECC miran al cielo. Hay previsión de lluvia para este domingo, jornada en la que, tanto en Algeciras como en Tarifa, se han programado marchas solidarias contra el cáncer de mama. Mientras tanto, Tamara Ocaña dirige un taller de maquillaje para pacientes que están pasando por quimioterapia: "También ayudamos a las mujeres a sacarse partido a los pañuelos. Con estos trucos estéticos, intentamos darles fuerza para salir adelante, que se sientan a gusto con ellas mismas, que se miren al espejo y se reconozcan", cuenta Ocaña.

Tristemente, apenas 50 personas detienen su actividad al mediodía de este miércoles para escuchar el comunicado conjunto de AECC y Bandera Rosa. La Plaza Alta es un páramo. "Bueno, es lo mismo de cada año", comenta desganado un vecino sentado en uno de los bancos junto a la fuente.

Una joven del IES Levante llamada Yurena, hija de una superviviente del cáncer de mama, lee un poema escrito por ella titulado De la mano bajo el tañido de las campanas de La Palma: "Te llegas a desesperar y continúas luchando para afrontar la realidad donde el intento de olvido es válido". Demasiado olvido, incluso un 19 de octubre.