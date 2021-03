Cuando todavía no se han disipado los intensos efectos de la tercera ola de la Covid, se empieza a hablar de la cuarta, más cuando Gobierno y comunidades debaten sobre la conveniencia o no de reabrir los cierres perimetrales. ¿Cómo se ve el panorama desde dentro del sistema sanitario?

“Con la cuarta ola tengo la misma sensación que con la tercera. Ahora mismo los casos están disminuyendo, pero la población todavía no está inmunizada. Si relajamos las medidas para que la gente viaje y se reúna libremente con la incidencia que tenemos, con las nuevas cepas que han aparecido y teniendo en cuenta que la población ya está cansada el resultado no puede ser bueno”, explica la epidemióloga de las áreas sanitarias del Campo de Gibraltar Oeste y Este Nuria López. En cambio, “si seguimos las restricciones de reunión, horarios y aforos estaremos salvaguardando que si hay cadenas de transmisión sean más pequeñas. Eso entiendo que a nivel político es muy difícil, pero a nivel epidemiológico se sabe lo que hay que hacer. Si puede aguantar la población el tiempo suficiente tendremos mucho ganado”.

La cuestión es que la población está cansada y es normal. “En general, ha hecho lo que ha podido, hemos aprendido cosas y nos queda mucho por aprender. Pero nos queda todavía camino, veo la meta bastante lejos. Es una maratón, tenemos que coger fuerzas en las paradas de descanso y seguir para delante, porque nos queda bastante con las mascarillas y las medidas de distancia”. Estas, junto a la ventilación, remarca, “son tan importantes como las vacunas. Sin todo eso, la vacuna no nos va a ayudar todo lo que podría”. Son medidas que sirven, resalta, que han sido claves para la práctica desaparición de la gripe y otros virus respiratorios este invierno.

Según recuerda López, la clave de la vacunación “no es que no cojas el virus, este no se va a eliminar, es que no acabes en una unidad de cuidados intensivos. Se busca rebajar la mortalidad, que se quede como en la gripe. Ese es el objetivo”. Hay que aliviar el sistema sanitario pensando también en limitar “la mortalidad por otras causas, por otras patologías”. “Hay que conseguir que este virus deje de ser una espada de Damocles para el sistema sanitario y las personas vulnerables”.