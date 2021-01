La Coordinadora por la Sanidad alerta del colapso en los hospitales del Campo de Gibraltar

La Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública ha reclamado este miércoles medidas urgentes y un plan de contingencia en el Campo de Gibraltar "ante la situación extrema de transmisión comunitaria y el colapso de los hospitales comarcales y de la Atención Primaria" debido a la pandemia del Covid-19.

"Ya vamos tarde. Necesitamos más recursos ya en la comarca, la opción de derivación al Hospital San Carlos de San Fernando no tiene UCI, ni recursos y el Hospital Puerta del Mar, está también saturado", ha explicado este colectivo, que agrupa a diferentes asociaciones de enfermos y familiares de la comarca.

"Llevamos tres semanas esperando que el Gobierno de la Junta, la Delegación de Salud y las Gerencias de las Áreas Sanitarias Este y Oeste actúen en proporción a las graves consecuencias de la tercera ola en el Campo de Gibraltar, pero asistimos con impotencia a la falta de previsión y al cúmulo de negligentes respuestas de nuestros responsables políticos y sanitarios", ha lamentado en un comunicado.

La Coordinadora entiende que la excusa de que estamos ante una crisis sanitaria global no es válida. "Efectivamente es así, pero esta tercera ola, es la que con más virulencia está atacando al Campo de Gibraltar y ya deberíamos haber aprendido, sabiendo que estamos en una comarca especialmente sensible por falta de recursos sanitarios y en la que la cepa británica se iba a expandir con más facilidad. Ya se tendría que haber realizado un plan de contención más eficaz, pero no se ha implementado un protocolo de prevención homogeneizado en todos los servicios hospitalarios, ni en Atención Primaria", ha argumentado.

"No se ha supervisado la implementación de los protocolos y tampoco se ha controlado con rigor y limitado los accesos a los centros hospitalarios. De ahí, los constantes contagios entre personal y pacientes. No se hacen las PCR suficientes, ni los rastreos necesarios, está claro que íbamos a llegar a la situación de transmisión comunitaria descontrolada que ahora mismo tenemos. ¿Se podría haber evitado esta situación? Está claro que evitarse totalmente es imposible, pero no hubiéramos llegado a la situación límite que tenemos ahora mismo", ha subrayado.

La Coordinadora considera "totalmente indignante" que se demore durante más de 10 días que una persona con síntomas se pueda hacer una PCR que confirme el contagio. "Es inadmisible el colapso y la situación existente en Atención Primaria desde hace meses y es intolerable que hayan dejado que esta situación se les vaya de las manos y pierdan el tiempo sacando titulares, queriendo tapar datos y no tomando medidas para estar preparados ante lo que ya se sabía que iba a ocurrir tras las medidas laxas del mes de diciembre", ha apostillado.

"La situación es mucho peor que lo que reflejan los datos. Estamos al límite y las medidas de apoyo no se pueden demorar más tiempo. Al 19 de enero, somos los primeros de toda Andalucía en Tasa PDIA, que indica la tasa de contagios en relación a la población y estamos los segundos (127) tras Granada Distrito en tasa de mortalidad con 165. Desconocemos los datos de fallecimientos por otras patologías, pero si como está pasando, no hay ingresos por falta de camas, esto crea más riesgos", ha comentado.

La Coordinadora exige con carácter urgente y sin más demora de medidas extraordinarias que garanticen las camas y la atención a pacientes con coronavirus y con otras patologías. Para la Coordinadora, la opción de derivación de pacientes al Hospital San Carlos de San Fernando, es "un parcheo que no soluciona nada". "Sobre todo cuando este hospital actualmente ya cuenta con 30 afectados por Covid, no dispone de U.C.I. y son muchos de los servicios necesarios para otras patologías. El traslado no puede ser una opción, porque estos centros ya están saturados y porque la distancia pone en riesgo la salud de los pacientes que tienen que ser trasladados".

El colectivo se pregunta por qué no se utilizan "espacios públicos, centros privados, hospital de campaña, etc". "¿A qué están esperando para aumentar camas y adoptar otras medidas con las cifras de ocupación de camas U.C.I. y hospitalarias que tenemos hoy? No se puede permitir que, sin haber puesto todos los recursos disponibles, dejen sin ingresar a pacientes con otras patologías o pacientes COVID en la comarca.Desde aquí, apelamos a todos los alcaldes de los ocho municipios de la comarca que soliciten al Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, al Consejero de Salud y Familia y a la Delegada Territorial que cambien de estrategia y que desde ya, se habiliten refuerzos y más recursos para atender a todos los pacientes del Campo de Gibraltar aquí en la comarca y no nos dejen abandonados a nuestra suerte", ha concluido, antes de apelar "a la responsabilidad ciudadana" y trasladar su "total apoyo al personal de los centros sanitarios que vuelven a estar al límite de sus fuerzas".