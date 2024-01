Bossano pide a los jóvenes que se conviertan en "guerrilleros" si Gibraltar está "en peligro"

El ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de Gibraltar, el veterano político socialista sir Joe Bossano, lanzó un encendido discurso a los jóvenes gibraltareños durante un festival de música electrónica el pasado viernes en el que los instó a transformarse en "guerrilleros" cuando el Peñón esté "en peligro".

Joe Bossano subió al escenario en el Tercentenary Sports Hall y micrófono en mano dijo a los jóvenes presentes: "Tenemos una obligación y tenéis, cuando se os pase la tajá, que pensar en algo que os voy a decir, que es muy serio. Cuando nuestra madre patria esté en peligro os tenéis que convertir en guerrilleros para defenderla. Guerrilleros jóvenes y yo estaré allí como guerrillero veterano", dijo literalmente antes de felicitar el año, ahora sí, en inglés, y retomar el español para lanzar un "¡Viva Gibraltar!". "¡Vivan los llanitos!, ¡Viva la juventud! ¡Os quiero!", continuó, antes de cerrar de nuevo en inglés con un "¡I love you all, my grandchildren!" ("¡los amo a todos, mis nietos!").

Joseph John Bossano, de 84 años, es un referente histórico del Partido Social Laborista de Gibraltar (GSLP, por sus siglas en inglés). Fue ministro principal de la colonia británica desde el 25 de marzo de 1988 hasta el 17 de mayo de 1996. Desde entonces y hasta la vuelta al poder de los socialistas, ejerció de líder de la oposición en el Parlamento de Gibraltar. Su padre era de ascendencia portuguesa y su madre, de origen maltés.

Su postura inflexible contra ningún acuerdo con España que afectara a la soberanía del territorio —con el eslogan Give Spain No Hope (no des esperanzas a España)— causó considerables roces tanto con Madrid como con Londres. Las tesis de Bossano son favorables a la autodeterminación del territorio y al derecho de veto a cualquier acuerdo alcanzado entre España y el Reino Unido, así como a una disminución de la dependencia en la economía gibraltareña de los trabajadores españoles transfronterizos.