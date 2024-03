"La pornografía es el único recurso que tienen los adolescentes para abordar la sexualidad"

Borja Rodríguez Núñez es psicólogo, terapeuta sexual y de parejas. También es docente y colabora en programas de radio y televisión. El Colegio de Médicos de Cádiz organiza este miércoles por la tarde, 6 de marzo, un taller dirigido a padres sobre el impacto de los mitos de la pornografía durante la adolescencia, un consumo cada vez más preocupante a causa del fácil acceso a internet y la disponibilidad del teléfono móvil a edades muy tempranas.

Rodríguez será el encargado de impartir la charla en Los Barrios, bajo la coordinación de la doctora Concha Villaescusa, pediatra afincada en Algeciras. Este psicólogo con cuartel general en Málaga imparte formaciones sobre sexología, igualdad, violencia de género, nuevos tipos de masculinidad y autoconocimiento en diversos centros educativos de Andalucía.

-¿Cuáles son esos mitos que la pornografía alimenta entre nuestros jóvenes, durante un período evolutivo crítico?

-La pornografía es el único recurso que suelen tener los adolescentes para abordar la sexualidad. Siempre les pregunto a los jóvenes qué imagen estereotípica tienen de la pornografía. Todo el mundo me describe a un hombre rudo, fuerte y dominante, con una mujer tipo muñequita y sumisa con la que el varón hace todo lo que quiere.

-¿No sería más conveniente cortar el problema de raíz, es decir, que los adolescentes no consumieran pornografía?

-Por mucho que avisemos a nuestros hijos y por mucho que el Gobierno quiera regular el acceso a este tipo de contenidos, es muy difícil que se frene. Todos los chavales tienen un primo, un hermano mayor o similar que les puede facilitar la entrada. Por eso, al menos, que sepan que lo que están viendo en la pantalla es una película con unas características concretas y que, en ningún caso, pueden llevarlo a la realidad.

-¿Qué consecuencias detecta entre los adolescentes, y también entre los adultos, que consumen pornografía?

-En los chicos, sobre todo, la presión de tener que rendir. Al final no se trata de disfrutar sino de rendir. Además, tiene que ser todo muy dominante. No hay una percepción real del placer. Eso desemboca en problemas de erección, inseguridad, nerviosismo a la hora de mantener relaciones sexuales y, finalmente, frustración. Y en el caso de las chicas, están supeditadas a lo que quiere el hombre y muy poco enfocadas en su placer, en lo que ellas quieren y necesitan. No tienen capacidad para expresarlo. Algo que me preocupa muchísimo es que estoy encontrando a chicas muy jóvenes que piensan que las relaciones sexuales tienen que doler. Que es natural sentir dolor. Ellas, sin duda, se llevan la peor parte.

-¿Cómo se reconduce esa situación? ¿Qué transmite a los jóvenes durante los talleres?

-En las relaciones sexuales, desde adolescentes, hay que favorecer la comunicación, la empatía y, por supuesto, darle muchísimo más espacio al placer. Hay que transmitirles que la genitalidad no es el centro de las relaciones sexuales y hablarles sobre las zonas erógenas, que el coito no siempre es necesario, quitarles la presión de que, para conseguir una relación sexual exitosa, exclusivamente debe existir penetración y, por supuesto, que no es necesario practicar posturas como si fueran del Circo del Sol. Eso unido a enseñarles a expresar sus emociones y que conozcan sus sentimientos.

-Usted también se presenta como un experto en nuevos tipos de masculinidad. ¿Qué se trabaja en este campo?

-En mis talleres procuro desmontar el corsé de lo que nos ha vendido la pornografía y la sociedad, de lo que se supone que debe ser un hombre. Ser capaces de entender que a nosotros eso también nos oprime, hablo del yugo de "tengo que ser un hombre de verdad" y eso se manifiesta en una hipersexualidad. Cuando hablamos de consentimiento o de tolerar la penetración, ellos empiezan a entender que todos esos clichés de la pornografía les supone una presión, pero que ellas sufren un daño importantísimo. Yo les digo a ellas: "Si vosotras no conocéis vuestro cuerpo, es imposible que le podáis llegar a un chaval y avisarles de que por ahí no es, que esto así no funciona".

-¿Cómo se comportan los estudiantes durante sus formaciones en centros educativos?

-Ellos hablan muchísimo más que ellas, sobre todo al principio, pero desde la bravuconería. Los chicos estamos infinitamente más acostumbrados a hablar de sexualidad, de una manera muy burda, es cierto, sobre todo en la adolescencia, pero tenemos una libertad social muy fuerte que no tienen ellas, mucho más tímidas. Trato que las chicas entiendan que la sexualidad es mucho más de lo que nos venden. Y, finalmente, hablamos también de las enfermedades de transmisión sexual. Porque, ojo, en la pornografía se hace muy poco uso del preservativo. Durante los talleres comprenden que se pueden mantener relaciones sexuales placenteras por ambas partes, pero también de manera responsable. Y sin pasar miedo.

-Desde tan jóvenes, por su carácter o comportamiento, ¿detecta a potenciales víctimas de violencia de género?

-Peor. Me encuentro a chicas que ya han sufrido violencia sexual con 15, 16 o 17 años, pero que no lo saben porque para ellas es normal. Otro punto que suelo abordar son las relaciones tóxicas, en las que se produce un chantaje emocional para mantener relaciones sexuales. "Si me quisieras, lo aguantarías", comentarios de este tipo. Cuando abordo estos temas en clase, ves el cruce de miradas entre ellas, bien porque les ha pasado personalmente o a alguna amiga. Es tremendo. Hablamos de chicas que, en su primera experiencia sexual, se enfrentan a esta situación. Es crucial que comprendan cómo se mantiene una relación sana y cómo se llega a ella.