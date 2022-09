Arte figurativo y su representación en el arte prehistórico del extremo sur peninsular

El arte prehistórico, independientemente de su cronología, incluye entre sus grafías, diferentes temáticas, desde la figura humana, representaciones de animales, figuras con una posible temática estelar, trazos, barras, puntiformes, además de motivos que son imposibles definir en la actualidad. Este artículo se centra principalmente en la figura animal, representada en el arte prehistórico en el extremo sur peninsular, no variando por su situación geográfica en su tipología ni estilo con el resto de la península ibérica. Es ya sabido que los primero ejecutores de las primeras representaciones gráficas, arrancan en el periodo paleolítico.

Es necesario aclarar que el arte prehistórico no empezó con modelos figurativos, es decir utilizando como base de dibujo, un animal o una figura humana, si no que las primeras representaciones se basan en unos simples trazos inconexos, manchas de pigmentos o puntos, con una cronología posiblemente muy antigua, lo que nos plantea una autoría diferente al homo sapiens sapiens (humanos anatómicamente modernos), si no que sus autores serían homo neanderthalensis, no descartando a estos últimos como autores de un arte figurativo, pues según los últimos trabajos de investigación del equipo FIRST ART, liderado por Hipólito Collado Giraldo, y las dataciones obtenidas en varias concreciones de calcita sobre pigmentos, en concreto manos aerografiadas en negativo, han arrojado cronologías de aproximadamente 67.000 años, otorgando estas grafías por la cronología obtenida, al homo neanderthalensis.

Después de esta pequeña introducción sobre lo que denominamos arte prehistórico en sus comienzos, nos adentramos en el arte figurativo, en este caso de las grafías donde se representaron animales. En el extremo sur peninsular contamos con una gran variedad de zoomorfos (animales) de diferentes tipos y para empezar, los distinguiremos por su cronología, partiendo por los mas antiguos que son los que se realizaron en el paleolítico superior. En el extremo sur peninsular, localizamos dos periodos concretos del paleolítico final, el solutrense y el magdaleniense, potencialmente los mas activos en las representaciones gráficas. Destacando las cavidades del Vencejo-Moro, Atlanterra, Realillo, Jara I, Palomas I, Buitre II (Tarifa), cueva del Ciervo (Los Barrios), cueva de la Horadada (San Roque), Abejeras II (Castellar de la Frontera), cueva de las Motillas, cueva de los Márquez (Jerez de la Frontera) y VR7, VR8, VR15 (Villaluenga del Rosario).

Estas cavidades, la mayoría al aire libre, cuentan con un reducido repertorio animalístico, ciñéndose principalmente al caballo y cérvido, destacando la cueva del Vencejo-Moro, por sus representaciones grabadas de équidos, con un total de ocho motivos grabados, de los cuales siete corresponden a équidos y uno a un protomo de cérvido. Uno de ellos destaca del resto por su tamaño y su trazado grabado completo, observándose en el su gran tamaño en el vientre, al tratarse posiblemente de una yegua preñada. El resto de grabados están incompletos, solo uno de ellos, otro équido, conserva parte del cuerpo y cuartos delanteros. El resto de los motivos grabados son protomos, es decir solo se grabo cuello y cabeza. Continuando con el orden antes descrito y siguiendo en la Sierra de la plata, se encuentra la cueva de Atlanterra, en la cual se localizan varios motivos pintados figurativos, un prótomo de équido y tres prótomos de cérvidos. Continuamos con la cueva de Realillo donde se localiza también un motivo pintado en rojo de un équido, conservado parcialmente. La siguiente de las cavidades es la de Jara I, en la cual se localiza un prótomo de cérvido también pintado con pigmento de color rojo localizado tras su descubrimiento, actualmente se esta estudiando otro posible protomo de cérvido en la misma cavidad.

Por último, en el termino municipal de Tarifa se localiza en las faldas de la Sierra del Niño, una de las cavidades que mas sorpresas ha dado en esta última década, el enclave rupestre de las Palomas, donde en la cavidad denominada Palomas I, se localizan varias grafías figurativas, el prótomo de équido conocido ya desde hace un siglo, y publicado por H. Breuil, y varios motivos nuevos ubicados próximos a este último, de una posible yegua preñada, además de un prótomo en muy mal estado de conservación, de un posible équido o cérvido. Hemos de referirnos, en la cavidad denominada Palomas IV, a uno de los últimos hallazgos relevantes en el arte prehistórico del extremo sur peninsular, o sea, varios motivos de manos en negativo aerografiadas.

Para terminar en el término de Tarifa, la cueva del Buitre II, donde se representa una grafía figurativa de un posible úrsido (oso), realizada en pigmento de color rojo, siendo la única conocida en la zona. Siguiendo por el término municipal de Los Barrios, encontramos un pequeño abrigo de muy reducidas dimensiones donde en su pared arenisca se plasmó un motivo figurativo de un cérvido, pintado en pigmento de color rojo.

Dando un salto al termino municipal limítrofe de San Roque, localizamos unas de las cavidades mas significativas del extremo sur peninsular, la cueva de la Horadada, donde, aunque sus grabados son figurativos y representan animales, es complicado definir de que tipología son, principalmente por su mal estado de conservación. Se puede completar esta cavidad de la Horadada con la información que desvela el cuaderno de arte prehistórico del Instituto de Estudios Gibraltareños, realizado por el autor de estas líneas. Además de los grabados paleolíticos, esta cavidad aporta un posible prótomo de cérvido muy singular por estar realizado mediante puntuaciones de reducidas dimensiones, la cronología de esta grafía es posterior, situándose posiblemente en el neolítico o principios de la edad de los metales.

En el término municipal de Castellar de la Frontera se sitúa la cueva de Abejeras II, en el referente Tajo de las Abejeras, gran promontorio de piedra que destaca en el paisaje. Esta cueva cuenta con tres équidos pintados en pigmento de color rojo, dos de ellos prótomos y uno casi completo mucho mas estilizado, donde se conservan parte de las extremidades inferiores, destacando en la cabeza la forma del morro con el estilo denominado “pico de pato”. Estos équidos se encuadran en una cronología solutrense. Esta cavidad de Abejeras II fue donde se localizaron las primeras huellas de manos en negativo aerografiadas en el extremo sur peninsular.

Seguimos con otra de las magnificas cavidades que alberga arte figurativo, la cueva de Las Motillas en este caso en el término de Jerez de la Frontera, donde se localiza un équido además de varios trazos y puntuaciones paleolíticas. A menos de 125 metros, en el mismo cerro de las Motillas se localiza otra pequeña cavidad denominada cueva de los Márquez, donde se localiza también otro équido de color rojo, además de varias grafías no figurativas que decoran varias zonas de la cavidad, destacar en esta cueva motivos informes trazados en color negro.

Damos otro salto geográfico al término de Villaluenga del Rosario, donde se localizan varias cavidades denominadas VR7, VR8, VR15, actualmente en estudio, donde unos de sus principales investigadores el Dr. Diego Salvador Fernández Sánchez, estas cavidades cuentan con varios motivos destacando varios équidos y cérvidos de estilo trilineal. Con este repertorio de cavidades cerramos los motivos figurativos, destacando dos tipos de animales, el caballo y el ciervo, siendo patente que estas dos familias de mamíferos herbívoros, campaban en cantidad por todo el extremo sur peninsular. Estos animales base de la alimentación en los clanes de productores recolectores, además de servir como alimento, eran plasmados en las paredes de las cuevas y abrigos, posiblemente con intereses chamánicos, o simplemente por un interés artístico.

Las representaciones figurativas de animales no dejaron de plasmarse con el final del paleolítico en el extremo sur peninsular, sino todo lo contrario, tras varios periodos cronológicos como el epipaleolítico, mesolítico y un neolítico inicial, no muy claros por no contar con dataciones en la zona, y crono-estilísticamente no asemejarse a otros motivos de estos periodos repartidos por la península ibérica. Damos un salto entre estos últimos periodos citados, para caer en el neolítico pleno y final, donde se empiezan a localizar el denominado arte postpaleolitico en el extremo sur peninsular, donde destacan principalmente las representaciones de cérvidos. Como enclaves referentes de estos cérvidos de estilo naturalista destacar, el enclave de las Palomas (Tarifa), conjunto de cuevas del Tajo de las Figuras, Pretina (Benalup-Casas Viejas), Fuente de Santa María (Medina Sidonia), Mediano, Bacinete, Taconeros (Los Barrios). Estos enclaves rupestres, recogen estas grafías figurativas de cérvidos principalmente, observándose una mayor representación pictórica sobre la figura del caballo que predominaba en las grafías representadas en el paleolítico. Esta figura prevalece en el tiempo siempre predominando sobre el caballo.

Ya situándonos en el arte prehistórico esquemático, entrados en plena edad de los metales, la figura animal derivo a un esquematismo extremo. Pasando primero por un esquematismo distinguible, donde la representación que se hacia del animal a dibujar, era distinguible, aunque con rasgos muy pocos descriptivos, un trazo para representar el tronco, varios trazos perpendiculares a este, representaban las extremidades inferiores, un trazo que formaba el cuello y cabeza, en algunos casos distinguible el animal, por la representación de la cornamenta o en algunos otros casos pequeños trazos que daban forma a las orejas de un équido, además de un trazo inclinado a veces de cola del mismo, incluso la representación del sexo mediante un trazo que partía de las extremidades inferiores traseras. Aun distinguibles la mayoría de las representaciones, pasando a un esquematismo extremo, siendo casi imposible distinguir una figura de otra. Simplificándose a un simple trazo horizontal que formaba el tronco dos o cuatro trazos perpendiculares simulando las patas del animal, y normalmente se suprimía el cuello y cabeza.

Estas figuras que son casi imposible de identificar, se reparten indistintamente sean équidos o cérvidos por todos los enclaves rupestres del extremo sur peninsular. Destacamos entre este gran numero de enclaves rupestres con representaciones figurativas principalmente cérvidos y équidos, el enclave de Bacinete que repartido por todos sus abrigos forman un gran número de zoomorfos indistintamente cérvidos, équidos, canidos, cápridos etc. Otro de los principales enclaves por sus motivos esquemáticos y ya nombrado antes es el de Palomas, en sus cuatro cavidades, donde predominan también los motivos zoomorfos de cérvidos sobre los équidos y cápridos. Para terminar con los enclaves nombrar el conjunto del Tajo de las Figuras, donde la figura del cérvido está muy marcada, además de alguna posible figura de bóvido esquemático. No podemos dejar de hablar en este enclave rupestre del Tajo de las Figuras, las representaciones de aves que cubren sus paredes.

Estas representaciones muy esquematizadas, son las ultimas grafías que se plasmaron en el final de la prehistoria, cubriendo la ultima etapa de la etapa de los metales, la edad del hierro, donde esta esquematización final acabo prácticamente con las representaciones pictóricas de la prehistoria.