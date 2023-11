El Parlamento de Andalucía pide más cuota de atún rojo para la pesca artesanal en el Estrecho

La comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) para pedir al Gobierno de España que "deje de aplicar" el mecanismo de optimización para la sardina de las aguas ibéricas y otorgue más cuota de atún rojo al sector de la pesca artesanal en el Estrecho de Gibraltar.

La PNL, propuesta en esta comisión por el grupo Popular se ha aprobado con los diez votos a favor de los parlamentarios de PP y Vox y las cinco abstenciones del PSOE.

En la exposición de motivos presentada por el PP se señala que, según los pescadores andaluces, el Real Decreto 728/2023 de 22 de agosto aprobado en 2023 por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales para incorporar el mecanismo de optimización en la gestión de las posibilidades de pesca es "un robo de cuota de pesca" para el sector de cerco del Golfo de Cádiz.

En la defensa y exposición de la proposición, el popular Manuel Alberto Sanromán Montero ha acusado al PSOE y al Gobierno de España de "llevar a la ruina al sector pesquero", incluyendo a pescadores y "a las empresas transformadoras y de servicios que trabajan y que aglutinan en torno a 80 embarcaciones de flota pesquera tradicional y a 1.000 familias que faenan en el Golfo de Cádiz".

"Unos derechos históricos", ha advertido en su intervención que "siempre se reducen en favor de otros territorios, nunca en favor de Andalucía y que afectarán y perjudicarán a la zona en torno a cinco millones de euros, que tendrán una repercusión que triplica esta cantidad de forma indirecta a la zona". "La opinión del sector pesquero atunero es unánime, no se beneficia en nada Andalucía", ha apostillado.

A ese respecto, la PNL del PP expone que las dudas de los pescadores andaluces a la no optimización del atún rojo cuando a las Islas Canarias "le sobraron el año pasado 400 toneladas y al Estrecho no se le dio esta pesquería" pese a ser una petición del sector artesanal, "que ve cómo hay una población de peces más que suficiente y no se le atiende a pesar de que está perjudicada por la menor pesca de otras especies por ser alimento del atún".

Por su parte, Ana María Romero Obrero, portavoz del PSOE en la comisión, ha argumentado que la ley de pesca sostenible que se ha aprobado en este año 2023 "establece la mejora de la gestión de las cuotas de determinadas especies para evitar que cantidades de pescado que se deja sin utilizar, se usen de una manera mucho más sostenible y evitar a los pescadores de salón, los que sin moverse de su casa venden las cuotas y cobran dinero por ello".

A este respecto, la socialista se ha preguntado dónde estaba Andalucía cuando se presentó esta orden a la que la Junta "no hizo ninguna alegación". "¿Qué hacía Andalucía cuando salió la orden aparte de mirar para otro lado? Me imagino que mirar a Pedro Sánchez y crispar, que es lo único que estaba haciendo", ha apuntillado.

Tras el debate entre los portavoces del PP y del PSOE, únicos en intervenir en este punto, Sanromán ha rechazado la incorporación de una enmienda de Vox alegando que hay que "unirse contra los recortes del Partido Socialista en el Gobierno y no andar auxiliándolo cada vez que se equivoca".

En la proposición no de ley aprobada en la comisión se expone que el Parlamento de Andalucía "manifiesta la necesidad de que el Gobierno de España rectifique en su actuación de quitar cuota de pesca de sardina al sector pesquero andaluz y deje de aplicar al sector andaluz de cerco del Golfo de Cádiz, de forma inmediata, la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que desarrolla el mecanismo de optimización para la sardina de las aguas ibéricas, publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha del pasado 1 de septiembre, y, asimismo, atienda la petición del sector pesquero andaluz, y en concreto de la pesca artesanal andaluza, de más cuota de pesca de atún rojo".