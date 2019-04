Algeciras acogerá el próximo año la 79 asamblea general de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), coincidiendo con el 30 aniversario de la creación de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG). Así se ha aprobado en la 78 asamblea de la FAPE, que se ha celebrado en Albacete y en la que, entre otras importantes cuestiones para la profesión, se ha aprobado el cierre definitivo de la llamada tercera vía de acceso a la FAPE (a la que los no titulados aún podían recurrir en casos excepcionales). La obligatoriedad de la titulación en Periodismo para todos aquellos que, de ahora en adelante, quieran acceder a la FAPE y al carnet profesional será ratificada formalmente el próximo año en Algeciras.

El presidente y la vicepresidenta de la APCG, Javier Martínez y Rosario Pérez, han sido los encargados de representar a los periodistas campogibraltareños en la asamblea de 2019. Esta se ha cerrado con la Declaración de Albacete, que reivindica medidas para hacer frente a las fake news en las campañas electorales (implicando a periodistas, editores, políticos y plataformas digitales), y también con la aprobación de varias resoluciones para reclamar la inclusión de la categoría de periodista o técnico en Comunicación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de todas las Administraciones, con convocatorias públicas y exigencia de la titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual.

En este mismo sentido, la FAPE insistió durante la Asamblea celebrada en Albacete en la necesidad de defender un “periodismo de calidad”, como única vía para poder asegurar la supervivencia de los medios de comunicación y de los propios periodistas. El presidente de la Federación, Nemesio Rodríguez, recordó que “la incorporación de las tecnologías digitales al trabajo informativo debe ser compatible con los derechos laborales”, y confió en que los ciudadanos ya están tomando conciencia de que no todo lo que circula por las redes es información. “El gratis total debe pasar a la historia… Dar valor a las noticias es dar valor a nuestro trabajo, y no se puede hacer periodismo de calidad en las actuales condiciones de precariedad”, advirtió, asegurando también que “el periodismo de calidad no engaña a los ciudadanos con titulares falsos, y es capaz de resistir a las presiones”.

En la 78 asamblea se ha hablado también de igualdad de género, y se ha hecho un llamamiento público para que los editores y directivos de los medios adopten, sin más dilación, medidas contundentes para acabar con la desigualdad salarial entre hombres mujeres, así como para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal y el propiciar la desaparición de los llamados “techos de cristal”. “Si las periodistas representan el 50% de las redacciones, no es de recibo que sólo el 25% ocupen puestos directivos”, señaló.

Asimismo, la FAPE aprobó una resolución para seguir trabajando en la reclamación de una asignatura de Periodismo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), y en la necesidad de que sus contenidos, vitales para la existencia de una democracia de calidad, sean impartidos por periodistas.