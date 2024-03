Acerinox culpa a la "postura inmovilista" de los sindicatos del "fracaso en la negociación"

La dirección de Acerinox Europa cree que la reunión celebrada el jueves en el Campus de la Universidad de Cádiz de Jerez, con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), ha dejado patente "el fracaso de la negociación" con los sindicatos.

"La empresa lamenta profundamente el retroceso sufrido en la negociación como consecuencia de la postura inmovilista mantenida por la parte social. Tal y como pusieron de manifiesto los miembros del comité de huelga, la negociación se encuentra en el mismo punto que hace un año, y todo ello a pesar de las diversas soluciones planteadas por la empresa", explica la compañía en un comunicado en el que reitera que "lograr la vialidad de la fábrica supone la puesta en marcha de mecanismos que la hagan volver a la rentabilidad".

Acerinox Europa critica que "hasta el día de hoy, la parte social no ha planteado ni una sola medida encaminada a tal logro". "Al contrario, la convocatoria y mantenimiento de la huelga, que ya dura 47 días, ha repercutido negativamente tanto en la empresa como en los trabajadores", subraya antes de afirmar que "ha respetado y sigue respetando escrupulosamente el Derecho de Huelga de las personas trabajadoras" y que está "asumiendo el perjuicio económico que la huelga está provocando". "Como es lógico, y así lo recoge la norma, el libre ejercicio del derecho de huelga supone para las personas trabajadores la no percepción de sus salarios durante el tiempo que la huelga siga vigente. En este sentido, la compañía actuará de acuerdo con la ley, respecto de la no retribución de los salarios", insiste.

A pesar de todo ello, la empresa afirma que mantiene su "confianza en alcanzar una solución negociada", por lo que acudirá a la próxima reunión que se celebrará en la sede del CARL, el próximo día 27 de marzo a las 10.00 en Sevilla.