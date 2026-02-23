Los 80.000 bonos de descuento de la campaña Cádiz Vale Más se agotan en menos de 4 minutos

La quinta edición del Cádiz Vale Más, como en las ocasiones precedentes, ha suscitado la demanda del público. A las nueve de la mañana se abrió el plazo de registro de consumidores en la plataforma www.cadizvalemas.com y, en menos de cuatro minutos, se cerró al completarse el cupo de solicitudes disponible. El presupuesto de la nueva edición, cifrado en 800.000 euros que aporta la Diputación de Cádiz, ha permitido el alta de 16.000 usuarios que ya cuentan con 80.000 bonos para incentivar compras en establecimientos comerciales, negocios de restauración y mercados de abastos. Los vales se activaron a las 11:00 horas y a las 11:02 se contabilizó la primera venta; a las 13:30 horas la plataforma ya acumulaba más de 300 ventas.

La nueva campaña comienza con 1.272 establecimientos adheridos a Cádiz Vale Más. La mayoría –en concreto 930- son comercios pertenecientes a una amplia diversidad de sectores; en hostelería se engloban 326 firmas de restaurantes, bares o cafeterías; mientras que en el ámbito de mercados se han inscrito 16. Del total de empresas adheridas, 506 están radicadas en municipios de menos de 40.000 habitantes para los que se han emitido 34.100 vales, mientras que 766 negocios se ubican en localidades de más de 40.000 habitantes para las que se han dispuesto 45.900 bonos. A la quinta edición del Cádiz Vale Más se han adherido establecimientos de 42 municipios de la provincia de Cádiz.

Los vales que no sean canjeados caducan a los siete días y conformarán una nueva remesa que volverá a emitirse, con el mismo procedimiento, en la plataforma www.cadizvalemas.com que sustenta la Cámara de Comercio de Cádiz.

Cada usuario recibe cinco vales de 10 euros que pueden utilizarse por cada 20 euros de compra. ‘Gasta 20 y paga 10’ es el lema de la campaña. Cada establecimiento puede alcanzar un cupo máximo de 800 vales, es decir de 8.000 euros de incentivo al consumo. Junto a este límite por empresa existe el tope del presupuesto de la campaña, por lo que se recomienda a los consumidores que verifiquen en www.cadizvalemas.com estos niveles antes de adquirir el bien o servicio.

Consumidores y negocios interesados pueden resolver sus dudas e incidencias en los correos: consumidores@cadizvalemas.com y establecimientos@cadizvalemas.com.

La campaña Cádiz Vale Más está promovida y financiada por la Diputación de Cádiz a través de su Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, en coordinación con las tres Cámaras de Comercio de la provincia y la participación de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco.