Manuel Gutiérrez Luna: "Sacarle a Cádiz la Audiencia para el Campo de Gibraltar me costó sudor y lágrimas"

La puesta en marcha de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial, un hito para la administración de justicia en la comarca del que se han cumplido 25 años esta semana, acabó con el constante trasiego de agentes policiales, abogados, peritos o forenses a la capital provincial para asistir a los juicios. Desde ese momento, las causas graves vinculadas al Campo de Gibraltar ya podían juzgarse sin salir del territorio. Pero no fue un camino fácil ni rápido.

Fue precisamente ese goteo continuo de viajes a Cádiz, junto con un abultado número de asuntos de la comarca que se dirimían en la capital, lo que llevó al magistrado Manuel Gutiérrez Luna a promover la creación de una sección de la Audiencia de ámbito comarcal a partir del año 1995. Gutiérrez Luna se encontraba entonces al frente del Decanato de los Juzgados en Algeciras. "Lo que más me movía eran los viajes recurrentes de muchos policías y guardias civiles para testificar. También de abogados o forenses. E incluso algunas instrucciones se perdieron por el camino. Era absolutamente necesario acercar la justicia a una comarca que, para las causas graves, estaba separada por los 140 kilómetros que van desde La Línea, el límite de los partidos judiciales de la zona, hasta Cádiz", recuerda Gutiérrez Luna, quien acabó siendo el primer presidente de la Sección de Algeciras durante algo más de dos décadas, hasta enero de 2020.

Manos a la obra. El magistrado elaboró un informe para evidenciar el alto volumen de causas campogibraltareñas que se dirimían en la capital y que hizo llegar al Ministerio de Justicia con la colaboración del senador socialista José Carracao.

Hubo que esperar hasta 1998, con el Partido Popular en el Gobierno, para que todo comenzara a moverse. "Entonces recibí la llamada del diputado socialista Salvador de la Encina, quien me comentó que se estaba preparando un anteproyecto de ley para crear secciones de audiencias desplazadas de la capital. En total eran ocho, cada una con su padrino, como Federico Trillo para la de Cartagena, por ejemplo. No se incluía una para Algeciras pero sí para Jerez, pese a estar relativamente cerca de Cádiz", abunda el magistrado.

Tocaba por tanto moverse en los despachos para provocar la inclusión de Algeciras en el texto normativo. Gutiérrez Luna recurrió a un viejo amigo, el actual eurodiputado del Partido Popular Juan Ignacio Zoido, quien entonces se encontraba en la Dirección General de Justicia. Gutiérrez Luna y Zoido se conocían desde 1981, cuando el segundo coincidió como juez en prácticas con el primero.

"Cuando llegué al Ministerio de Justicia, una de las prioridades era acercar la justicia a los ciudadanos. Nos habíamos dado cuenta de que muchos territorios de España adolecían una importante desconexión de sus sedes judiciales", subraya Juan Ignacio Zoido, quien alude también a los largos viajes por carretera en una provincia de Cádiz entonces menos vertebrada que en la actualidad. "Por la Ruta del Toro, ir y volver a Cádiz suponía más de cuatro horas", apostilla.

"En el proceso para incluir a Algeciras en el proyecto intervinieron muchas personas. Quiero destacar la rápida movilización e interés por parte de los profesionales de justicia y la clase política algecireña, muy unida para conseguir una sección de la Audiencia Provincial. La creación de la sección de Algeciras estaba marcada en una ley que no obedecía a caprichos ni intereses políticos. Los datos justificaban ampliamente esta demanda. 25 años después, creo que no nos equivocamos", ratifica el eurodiputado.

Zoido enfatiza que hubo un "sorprendente informe negativo" a la ley por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE en aquellos años. "No entendieron que esta ley pretendía atender una necesidad, por encima de las ideologías", manifesta, a la par que muestra su convencimiento de que la actual Junta de Andalucía (con el PP) colmará las aspiraciones del edificio para la Ciudad de la Justicia.

Tras la aprobación parlamentaria, no sin el rechazo de un importante número de diputados de la oposición, el 11 de enero de 1999, aún hubo que superar nuevos escollos. "La entrada en vigor de todas las secciones se demoró. Me decían que había presiones para que la de Algeciras no empezara al mismo tiempo que las otras, con el fin de hacerla caer en el olvido, alegando la falta de un recinto adecuado. El entonces alcalde, Patricio González, solventó la situación con la cesión del antiguo cuartel de la Avenida Virgen del Carmen. El propio Consistorio se encargó de las obras y acondicionamiento", relata Gutiérrez Luna.

Las nueve secciones desplazadas de toda España comenzaron a operar el 30 de noviembre de 1999. En el caso de Algeciras, con dos magistrados. "Tuvo que pasar aún algún tiempo hasta el primer juicio. Pero aquello supuso un hito en la impartición de Justicia para la comarca. Haberle sacado a Cádiz esa competencia para el Campo de Gibraltar me costó sudor y lágrimas", reconoce el magistrado.