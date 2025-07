La Línea 100x100 y el PP salvan su última crisis en la Diputación de Cádiz

La Línea 100x100 y el PP han cerrado en la tarde de hoy, jueves, en una reunión de urgencia, un acuerdo con el que cierran la crisis desatada 24 horas antes entre ambas formaciones a cuenta de la cesión al Cádiz CF, por parte de la Diputación de Cádiz, de las instalaciones del complejo deportivo El Madrugador, propiedad de la institución provincial en El Puerto de Santa María.

Los populares habían sacado adelante la propuesta de cesión en el Pleno de la Diputación por vía de urgencia en contra del criterio de los linenses, cuyos dos diputados provinciales se levantaron de la sesión como señal de protesta y para evitar el choque de trenes en vivo y directo con sus socios. La inesperada ausencia, o no tanto, de tres de los representantes socialistas -cuyo grupo votó junto a IU en contra de la iniciativa- posibilitó que la operación saliese adelante.

La solución pactada hoy, que será detallada mañana, viernes, en una rueda de prensa conjunta de los 100x100 y los populares, pasa por dar viabilidad y uso a las instalaciones de El Madrugador, pero mediante una fórmula que evite el dedazo de una adjudicación por vía directa al club gaditano, según las fuentes consultadas por esta redacción, que expresaron su satisfacción por el contenido del acuerdo y por la rapidez con la que se ha conseguido.

"No es un tema contra el Cádiz ni contra los cadistas, es un tema de transparencia en la gestión pública", advirtió el pasado miércoles Javier Vidal, vicepresidente de la Diputación, que compareció visiblemente enojado junto a su compañero Sebastián Hidalgo ante los medios tras el Pleno de la Diputación. "Si hay algún tipo de interés, que se traslade a los otros miembros del equipo de gobierno y a los grupos. No se ponen las cartas bocarriba", dijeron los dos representantes de La Línea 100x100, que se lamentaron de que el PP no les hubiera informado de la inclusión del polémico punto en el orden del día.

Captura del boletín con el patrocinio de la Diputación al Cádiz CF.

Los dos diputados linenses criticaron -como ya lo habían hecho en otras ocasiones- que el Cádiz CF reciba "casi un 1,1 millones por temporada de la Diputación, a través del Patronato de Turismo". "Discrepo de que al Cádiz se le den más de cuatro millones de euros [de aquí a 2029], cuando hay muchas necesidades y hay otros clubes, que tiene que ir a concurrencia competitiva. No es perjudicar al Cádiz, es hacer un reparto equitativo" del dinero, insistió Vidal, que adelantó que en esa misma jornada el Patronato de Turismo había aprobado la concesión de 4.356.000 euros al equipo de la capital de la provincia.

"Hemos visto que no es la presidenta la que manda en la Diputación, que ha faltado a su palabra, y nos consta que hay discrepancias por esto en el PP", afirma Vidal

Vidal subrayó la preocupación de su partido por el futuro de El Madrugador, "un edificio restaurado con 18 millones de euros de la Unión Europea y que era prioridad a principios de mandato para la Diputación" y "hemos visto cómo los dos grandes partidos", en referencia a PP y PSOE, "se han puesto de acuerdo para sacar adelante un asunto en el que nunca van a contar con el apoyo de La Línea 100x100 e IU".

"Hemos visto que no es la presidenta la que manda en la Diputación, que ha faltado a su palabra, y nos consta que hay discrepancias por esto en el PP; el PSOE no ha estado a la altura, al menos en la provincia, como vienen demostrando hace tiempo", sentenció el diputado y también presidente de 100x100 Unidos.

Aprobado al tercer intento

El Partido Popular ya había intentado en otras ocasiones en los últimos meses sacar adelante este asunto, aunque hasta ayer no logró aprobarlo, sin el apoyo de sus socios, y ante la falta de tres diputados del PSOE. "Casualmente, y cada uno piense lo que quiera, se han ausentado tres miembros, uno de ellos porque aún no ha tomado posesión, que es el suplente de Fernando [López Gil], y otros dos, Víctor Mora y el alcalde de Chiclana, han hecho dejación de sus funciones como diputados provinciales y no se han presentado al Pleno. Hemos asistido, como he dicho en el Pleno, a una auténtica farsa". La "casualidad" es que hoy, jueves, en el pleno municipal de El Puerto de Santa María, se aprobó la liberación con un sueldo de unos 40.000 euros al año del portavoz socialista en el consistorio, Ángel González, también diputado provincial, a propuesta del alcalde, Germán Beardo (PP).

"El Madrugador tiene unas magníficas instalaciones y esperemos que el PP, tan magníficos gestores que dicen que son, lo pongan en valor" y expliquen también "cuáles son las obras importantes que se supone que se tiene que hacer", un asunto al que se había referido el vicepresidente Juancho Ortiz en el Pleno. "Nos preocupa la falta de respeto en todo esto que no es limpio, no digo que sea sucio, pero no es limpio", dijo Vidal.

Desde el PSOE se mantiene que la generosa asignación económica otorgada a su portavoz municipal en El Puerto de Santa María, pese a la coincidencia en el tiempo, no tiene nada que ver con la ausencia de los diputados socialistas en el Pleno de la Diputación, la cual dio pie a que se aprobase un plan tan deseado desde hace tiempo por el regidor portuense como la cesión de El Madrugador al Cádiz CF.