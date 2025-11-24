Oncología integral y de vanguardia en el Campo de Gibraltar

En el Campo de Gibraltar, donde cada avance en salud tiene un impacto directo en la vida de sus habitantes, contar con un servicio oncológico completo y coordinado es mucho más que una buena noticia: es una necesidad cumplida.

El centro GenesisCare Campo de Gibraltar, ubicado en Algeciras, se ha consolidado como referente en el tratamiento del cáncer, al integrar en un mismo espacio la oncología médica y la oncología radioterápica, ofreciendo una atención integral, personalizada y cercana.

Tratar el cáncer desde todos los ángulos posibles, con precisión, cercanía y humanidad.

“Nuestro compromiso es que los pacientes de la comarca tengan acceso a los tratamientos más avanzados, sin necesidad de desplazarse a otras provincias”, afirma la Dra. Ana Belén Bezares, oncóloga radioterápica y coordinadora médica del centro.

Un equipo con experiencia, compromiso y mirada común

El valor de GenesisCare Campo de Gibraltar está en su equipo. Un grupo de especialistas que combina la experiencia clínica con una visión compartida: tratar el cáncer desde todos los ángulos posibles, con precisión, cercanía y humanidad.

Integran este equipo Dra. Ana Belén Bezares, oncóloga radioterápica y coordinadora médica; Dr. Álvaro Flores, oncólogo radioterápico; Dr. Stefano Risso, oncólogo radioterápico; Dr. José Manuel Rodríguez García, oncólogo médico; y el Dr. Vicente Villareal, oncólogo médico.

De izquierda a derecha Dra. Ana Belén Bezares, Dr. Álvaro Flores, Dr. Steffano Riso, Dr. José Manuel Rodríguez y Dr. Vicente Villarreal.

La fortaleza del centro está en su modelo de trabajo colaborativo. Los oncólogos médicos y radioterápicos coordinan cada caso de forma conjunta y mantienen una comunicación constante con médicos de atención primaria, urólogos, ginecólogos y otros especialistas externos, garantizando un seguimiento continuo y coherente en todas las fases del tratamiento.

Esta manera de trabajar permite que cada decisión se tome de forma compartida, con una visión global del paciente y un objetivo común: ofrecer la mejor respuesta terapéutica posible, sin que nadie tenga que realizar largos desplazamientos para recibir atención de primer nivel.

Tecnología renovada y precisión al milímetro

Las instalaciones de GenesisCare en Algeciras cuentan con equipos de radioterapia de última generación, renovados recientemente, que permiten tratar tumores con mayor precisión, menos efectos secundarios y tiempos de tratamiento más cortos.

El centro aplica técnicas avanzadas para tumores de próstata, mama, pulmón o recto, con protocolos compartidos con los 17 centros que GenesisCare tiene en España, lo que garantiza los mismos estándares clínicos que los grandes hospitales de referencia.

Espacios del Centro.

“En cáncer de próstata, por ejemplo, podemos administrar tratamientos más concentrados y personalizados, con excelentes resultados clínicos y mejor calidad de vida para el paciente”, explica el Dr. Álvaro Flores, oncólogo radioterápico.

A la altura de los grandes centros, con la cercanía que importa

La diferencia de GenesisCare Campo de Gibraltar está en su modelo de atención: medicina de alto nivel, sin perder el trato humano.

“La oncología moderna no solo trata tumores, acompaña personas. Ese es el espíritu con el que trabajamos cada día”, añade la Dra. Bezares.

Un recurso esencial para la comarca

En una zona donde el acceso a la oncología es limitado, este centro se ha convertido en un pilar asistencial clave, complementando la labor de los hospitales públicos y trabajando en equipo con los profesionales del área, ya sea a nivel público o privado.

Respaldado por la red nacional e internacional de GenesisCare, el centro de Algeciras demuestra que la excelencia médica no tiene por qué estar lejos y que el mejor tratamiento posible puede comenzar, literalmente, al lado de casa.