Estudiantes entrenan habilidades para afrontar su futuro laboral

En un mundo laboral cada vez más competitivo y donde los conocimientos técnicos ya no son suficientes, la Cátedra Fundación Moeve de la Universidad de Cádiz, en colaboración con la Fundación ManpowerGroup, ha vuelto a poner el foco, por segundo año consecutivo, en las habilidades que pueden marcar la diferencia. De tal manera que 75 estudiantes procedentes de los campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez de la Frontera y Bahía de Algeciras se reunieron recientemente en Algeciras para participar en la segunda edición de la iniciativa ‘Generación C, Impulsa tus Habilidades’. El objetivo: entrenar a los jóvenes en competencias transversales -las conocidas soft skills- que cada vez pesan más en la selección de personal y en la adaptación a entornos profesionales en constante transformación.

Y la experiencia nuevamente fue todo un éxito. Así lo expresaba Estrella Blanco, responsable de la Fundación Moeve en Cádiz: “Estamos muy satisfechos de cómo se desarrolló esta jornada, que demostró que tanto la Universidad de Cádiz como sus alumnos tienen un enorme interés en complementar su formación y capacitarse”. A la vez que se refirió al respaldo de esta institución a esta iniciativa, “con el objeto de que nuestros jóvenes puedan prepararse en habilidades hoy en día fundamentales en las empresas, como son el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de conflictos, entre otras”.

Las soft skills son esenciales y conocerlas y potenciarlas marcarán la diferencia”

En este mismo sentido, se manifestó Paco Trujillo, director de la cátedra, quien puso el énfasis en que esta actividad se percibe como “de alto valor añadido, que responde a las necesidades del ecosistema empresarial, preparando a la ‘Generación C’ para el liderazgo en un mundo en constante cambio”. Y subrayó “el impacto altamente positivo que tiene en el desarrollo personal y profesional de los estudiantes”, un éxito que se debe “en gran medida a la metodología empleada, basada en talleres prácticos que permiten a los asistentes entrenar y aplicar las habilidades directamente”.

Un momento de la inauguración de esta jornada. / Vanessa Pérez

Por su parte, Sonia Garrido, talent advisor de la Fundación ManpowerGroup, quiso destacar la actitud y la respuesta de los estudiantes: “Hemos disfrutado de una participación muy activa y un entusiasmo contagioso por parte del alumnado, que se dejó guiar en cada dinámica y sacó lo mejor de sí mismo. El feedback recibido ha sido extraordinario; los asistentes valoran el aprendizaje práctico recibido y entienden que les ayudará a afrontar su futuro profesional con más confianza”.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Fundación Moeve. “Compartimos el mismo foco: preparar a las nuevas generaciones para los retos del mercado laboral. Sabemos que las soft skills son esenciales y que conocerlas y potenciarlas marcará la diferencia cuando finalicen sus estudios. Esta alianza nos permite ofrecer herramientas reales para que los jóvenes se enfrenten a lo que viene con mayor seguridad”, manifestó.

Desarrollo de los talleres

Y tras el acto de inauguración, los estudiantes se sumergieron en estas actividades, diseñadas para explorar desde el autoconocimiento hasta la creatividad aplicada. La psicóloga y coach Rosa Rodríguez del Tronco fuer la responsable de los dos primeros talleres: ‘Autoconocimiento y conexión’ y ‘Gestión del Cambio y Emoción’, que resultaron ser “una experiencia muy dinámica y participativa”, según la experta.

“Comenzamos con una actividad de networking, diseñada para que los alumnos tomaran conciencia de la importancia de relacionarse, conectar y comunicarse de forma auténtica. En el contexto profesional actual, la capacidad de crear vínculos de calidad es una competencia clave para el éxito”, relató Rodríguez del Tronco, para asegurar posteriormente que “la implicación de los estudiantes fue magnífica: se involucraron desde el inicio y mostraron una gran predisposición para interactuar y aprender unos de otros, lo que preparó el terreno para el taller de gestión del cambio".

Sobre el segundo taller que dirigió, detalló que “profundizamos en cómo adaptarnos a un entorno que evoluciona a gran velocidad. Trabajé con ellos dos palancas fundamentales: el apoyo mutuo -la fuerza de las relaciones interpersonales- y la generación de emociones que impulsan en lugar de frenar. La actitud de los alumnos fue curiosa, reflexiva y muy participativa”. Para terminar diciendo que “fue un placer acompañarlos en este proceso”.

Alumnos, en uno de los talleres. / Vanessa Pérez

Bajo el nombre “Descubre tus Talentos”, se desarrolló el tercer bloque formativo, que estuvo a cargo de Encarna Ojeda Martínez, licenciada en Derecho, coach y asesora en emprendimiento y donde los asistentes aprendieron a poner en práctica el pensamiento creativo orientado al logro y a la creación de ideas innovadoras para la resolución de retos.

Sobre esta actividad, Encarna Ojeda reveló que “se desarrolló en un ambiente de curiosidad activa y apertura, donde el alumnado respondió con una participación constante y un entusiasmo que evidenciaba su deseo de aprender a pensar de manera diferente”.

Para precisar que, “a través de dinámicas diseñadas para despertar, descubrir y desbloquear el pensamiento creativo, los estudiantes transitaron desde ejercicios individuales hacia un proceso de autoconocimiento basado en la observación consciente”, una primera fase que “resultó fundamental para que cada participante identificara su propio ritmo cognitivo y se familiarizara con herramientas que favorecen el fluir mental, la intuición y la resolución creativa de problemas, desde pequeños inconvenientes cotidianos hasta retos personales, sociales o profesionales de mayor complejidad”.

La actitud de los alumnos fue curiosa, reflexiva y muy participativa”

Posteriormente, especificó la coach, “el taller evolucionó hacia actividades grupales centradas en la escucha activa, la comunicación eficaz y la gestión estratégica del tiempo, elementos esenciales en cualquier ámbito formativo o laboral”. Asimismo, agregó que, “en dinámicas colaborativas marcadas por el respeto y la confianza, los estudiantes compartieron talentos, contrastaron perspectivas y experimentaron la importancia de coordinarse bajo presión temporal mediante ejercicios cronometrados que, además de resultar muy divertidos, evidenciaron la relevancia de la toma de decisiones en entornos reales”.

Encarna Ojeda concluyó diciendo que, “tras más de treinta años acompañando a generaciones de alumnado, puedo afirmar que este grupo destacó por su implicación genuina y por su voluntad de seguir desarrollando sus capacidades, valores y competencias para afrontar con solvencia sus futuros desafíos personales, profesionales y laborales”.

La mañana concluyó con una propuesta poco habitual en el ámbito universitario: ‘Desafíate con Lego’, un taller facilitado por Ángela Periáñez Picón, consultora de Recursos Humanos y formadora en habilidades especializada, quien aseguró que, a través de esta iniciativa, “estudiantes de diversas titulaciones disfrutaron de una experiencia inmersiva, que combinó diversión y aprendizaje, fortaleciendo competencias clave como la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la comunicación”.

Estudiantes participan en el taller ‘Desafíate con Lego’. / Vanessa Pérez

Así, utilizando las piezas Lego, “el alumnado construyó modelos tridimensionales para expresar ideas complejas, lo que fomentó un ambiente de trabajo donde la colaboración y el intercambio de perspectivas fue fundamental para el éxito en el reto planteado”, desveló.

En definitiva, gracias a esta metodología “se logró crear un ambiente positivo y favorable para las personas participantes, así como también potenciar su pensamiento crítico y su habilidad para visualizar soluciones de manera tangible y lúdica”.

Por último, cabe recordar que La Cátedra Fundación Moeve y la Universidad de Cádiz, con el apoyo de ManpowerGroup, llevan colaborando más de ocho años en planes de acción específicos para mejorar la capacitación de los jóvenes universitarios de la provincia.