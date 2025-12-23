La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que la obligatoriedad de llevar la baliza V16 no supondrá sanciones inmediatas a partir del 1 de enero de 2026, fecha inicialmente señalada para dejar atrás definitivamente los triángulos de emergencia. Durante varios meses de 2026, los agentes de tráfico optarán por informar a los conductores sobre las ventajas de la nueva señal conectada, en lugar de multarles por no disponer aún de este dispositivo obligatorio según la legislación vigente.

La baliza V16 no supondrá sanciones inmediatas a partir del 1 de enero de 2026

Esta decisión se enmarca en un contexto de incierto despliegue normativo y dudas sobre la fiabilidad de muchas balizas V16 actualmente en el mercado español. La Guardia Civil de Tráfico ha solicitado directrices específicas a la DGT a raíz de la complejidad normativa, mientras que han proliferado advertencias sobre la venta de dispositivos supuestamente homologados que, en realidad, carecen de la tecnología mínima exigida por la normativa (tarjeta SIM integrada y conectividad con la plataforma DGT 3.0). “La preferencia oficial de la DGT es impulsar la baliza V16 como una solución más segura que los antiguos triángulos, pero con una transición ordenada, evitando atropellos y fraudes”, indican desde Tráfico.

Balizas V16. / 5

Balizas V16 y fraudes en la compra

El mercado se ha llenado en los últimos meses de ofertas de balizas V16, muchas de ellas a precios inusualmente bajos, especialmente a raíz del pasado Black Friday, durante noviembre de 2024 y los meses siguientes. Según organizaciones de defensa del consumidor como FACUA, se han registrado numerosos fraudes relacionados con estos dispositivos. Diversos vendedores, en ocasiones de procedencia dudosa, han promocionado productos que usan logotipo e imagen de la DGT sin autorización, con precios inferiores a 30 euros, y careciendo realmente de tecnología homologada. “Una gran parte de estas balizas ni siquiera incluye una tarjeta SIM, requisito indispensable”, advierte FACUA.

La situación pone en aplazamiento la aplicación estricta de la norma, pero la obligación será plenamente vigente a lo largo de 2026. Por tanto, conviene elegir un producto fiable y correctamente homologado, que ofrezca garantías tanto a nivel de seguridad como de inspección técnica (ITV) y conectividad en caso de emergencia. Los especialistas consultados por medios de transporte y seguridad vial recomiendan solo dispositivos que cuenten con certificación real, verificación de estanqueidad, intensidad y duración de la batería, y conectividad válida a la DGT 3.0. Los precios de referencia parten generalmente de 40 a 60 euros; por debajo de ese umbral, los riesgos de adquirir un producto no conforme son elevados.

Car-Lite y ¿Por qué elegir un modelo fiable?

El nuevo panorama regulatorio ha propiciado que en 2025, marcas como Car-Lite se consoliden como una referencia en cuanto a balizas V16 conectadas y homologadas. El dispositivo se distribuye siempre a través de canales oficiales y redes de confianza, como toda la red de oficinas de Correos, ofreciendo así una garantía añadida a los conductores españoles. En palabras de portavoces de la firma: “El hecho de comercializarse en establecimientos de máxima solvencia, con apoyo institucional, garantiza la autenticidad del producto y su homologación”.

Marcas como Car-Lite se consolidan como una referencia en cuanto a balizas V16

Entre los argumentos técnicos para elegir Car-Lite V16 figuran la fiabilidad en la conectividad, duración de la transmisión de datos y una homologación contrastada. Pruebas independientes han subrayado que esta baliza mantiene la conexión incluso en situaciones adversas, permitiendo que la localización en caso de avería o accidente sea rápida y efectiva. Asimismo, figura en la lista de dispositivos certificados por la DGT en 2025, lo que facilita su supervisión en ITV y el cumplimiento de la legislación.

Características esenciales de una baliza V16 homologada

Para orientarse en la compra, la DGT y organismos de consumidores detallan que todo dispositivo V16 debe incluir al menos: conectividad automática (SIM incluida para 12 años), homologación oficial (ensayo y certificación), capacidad para emitir señal luminosa visible a 1 kilómetros de distancia, estanqueidad y resistencia a golpes. También debe contar con el marcado CE y figurar en el listado oficial de la DGT, que se actualiza periódicamente en su portal web.